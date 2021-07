Kultasankari Topias Laine, 20, sai parhaan mahdollisen syntymäpäivälahjan – asiantuntija hehkuttaa yhtä erityisominaisuutta

Topias Laine sai parhaan mahdollisen 20-vuotissyntymäpäivälahjan, kultamitalin kaulaansa.

Maanantaina 20 vuotta täyttänyt Topias Laine heitti alle 23-vuotiaiden Euroopan mestariksi vakuuttavasti Tallinnassa. EM-kulta tuli omalla ennätyksellä ja Euroopan alle 23-vuotiaiden kauden kärkituloksella 81,67.

Ilta-Sanomien yleisurheiluasiantuntija Lauri Hollo kuvaa Lainetta urheilijaksi, jolla on erinomainen kilpailupää.

Lue lisää: EM-kulta Suomeen! Keihäänheittäjä Topias Laine räväytti huipputuloksen nuorten kisoissa

– Hän on kova kilpailija ja tasainen heittäjä. Topiakselle ei tule kyykkyjä, vaan hän pysyy omalla tasollaan kisasta toiseen. EM-finaalikaan ei ollut mikään yksittäinen suonenveto. Hän piti hienosti tasonsa ja pystyi jopa parantamaan ennätystään. Voi sanoa, että se oli kova suoritus mutta sittenkin odotettu, Hollo ylisti.

Lue lisää: Keihäänheittäjä Topias Laine voitti nuorten EM-kultaa – näin harvinaisesta tempusta on kyse

Laine on varsin poikkeuksellinen keihäänheittäjäksi.

– Kun miettii menestyneitä keihäänheittäjiä, harva keihäänheittäjä on juossut 100 metriä aikaan 11,03 (vuonna 2020). Ja harva keihäänheittäjä on yhtä pienikokoinen, 178 senttiä pitkä ja painaa 72 kiloa, Hollo sanoo.

Laineen vahvuutena onkin Hollon mukaan räjähtävä nopeus. Laine onnistuu nivomaan heiton kovaan juoksuvauhtiinsa ihailtavan hyvin.

– Hän pystyy mahtavasti hallitsemaan tekniikan noin kovasta vauhdista. Jos katsotaan Tallinnan finalisteja, niin kukaan muu ei tullut lähellekään tuota juoksuvauhtia viivalle. Kyllähän sitten esimerkiksi kisan kakkoseen Portugalin Leandro Ramosiin verrattuna hartioiden leveydessä oli eroa, mutta voimaa ehtii hankkimaan myöhemminkin, Hollo sanoo.

Hollon mukaan Laineen valmentajilla onkin käsissään unelma-aihio päästä kehittämään nuorukaista, kun nopeus ja tekniikka ovat jo valmiina.

– Jos katsoo niitä, jotka heittävät 90 metriä, niin onhan siellä voimaa takana. On kuitenkin niin harvinaisia aihioita, että nopeus ja tekniikka ovat valmiina. Kun Laineelle lisätään voimaa pikkuhiljaa järkevästi, hänellä on resurssit heittää huomattavasti pidemmälle. Aina on kuitenkin vaikea arvioida, tuleeko Topiaksesta 85:n, 90:n vai 95 metrin heittäjä, Hollo sanoo.

Lainetta valmentavat Harri Laiho ja isä Yki Laine, entinen aktiiviheittäjä hänkin. Yki piti perheen ennätystä (79,70) aina tähän kesään saakka, nyt valtikka on tukevasti ja pysyvästi pojalla.

– Joo, Topias rikkoi sen jo toukokuussa ja on heittänyt nyt jo neljästi oman ennätykseni yli. Hyvä näin, Tallinnan Kadriorg-stadionilla poikansa mestaruusheiton nähnyt Yki Laine sanoi Ilta-Sanomille puhelimitse.

– Kyllähän se perheen valtikka oli otettava, mestari itse puolestaan naureskeli.

Isä Yki Laine on menettänyt perheen ennätyksen tänä kesänä Topiakselle. Kuva on vuodelta 2018.

– Nyt ovat fiilikset todella hyvät! Oli onnistunut kisa. Kova vastatuuli ei tehnyt kisasta helppoa. Heitot tuppasivat lähtemään turhan korkealle. Onneksi sitten kolmannella heitolla tuli sopiva rako, Topias Laine jatkoi.

Laine sanoi, että hän sai rautaisannoksen keihäänheittoa isältään jo pikkupoikana.

– En nyt sanoisi, että lajivalintani on ollut selvä koko ajan. Lapsena keihäänheitto oli aina mukana, mutta kyllä monia muitakin lajeja kokeilin. Jossakin vaiheessa keihäänheitto valikoitui joukosta, Laine sanoi.

Laineen seuraava tavoite on SM-kulta Kalevan kisoissa.

– Se on loppukesän päätähtäin. Yritän parantaa ennätystäni vielä loppukaudesta. Sellainen on tunne, että voisi vielä pikkuisen pidemmällekin heittää, Laine sanoi.

Yki Laine sanoo, ettei tarkalleen ottaen muista, mitä sanoi pojalleen, kun tapasi tuoreen Euroopan mestarin ensimmäistä kertaa kisan jälkeen.

– En muista. Jotain onnitteluja varmaan. Se oli vain sellaista huumaa. Kova temppu pojalta, Yki Laine hehkutti.

– Kyllä jännitti. Kaksi ensimmäistä heittoa eivät menneet ihan putkeen. Niidenkin jälkeen oli kyllä todennäköistä, että Topias saa heittää kaikki kuusi yritystä. Sitten Topias sai sen yhden heiton hienosti kohdalleen, isä jatkoi.

Hän sanoo, että isän ja pojan välinen valmennussuhde on pelittänyt loistavasti.

– Poika haluaa perustelut, miksi tehdään jotakin. Tässä pääsee samalla näkemään hänen kuormitustaan, tunnetilojaan ja muuta sellaista. Mitään yhteenottoja ei varsinaisesti ole ollut, Yki Laine sanoo.

Suomen kokonaispanosta Tallinnassa Hollo piti mainiona. Laineen EM-kullan ohella Helena Leveelahti heitti naisten kiekossa hopealle ja Kiira Väänänen naisten moukarissa pronssille. Sen lisäksi Samuel Purola (200 metriä), Eemil Helander (3 000 metrin estejuoksu) ja Viivi Lehikoinen (400 metrin aitajuoksu) keräsivät neljännet sijat.

Tokion olympialaisiin lähtevä Viivi Lehikoinen oli Tallinnassa neljäs ja juoksi oman ennätyksensä.

– Tallinnassa nähtiin paljon sellaisia onnistujia, jotka venyivät parhaimmilleen, ainakin 15 lupaavaa urheilijaa. Jos ei olisi finalisteja tässä ikäluokassa, silloin tilanne olisi erittäin huono. Alle 23-vuotiaat on erittäin hyvä ikäluokka, jolle pitää arvokisoja. Se potkii urheilijoita varmasti eteenpäin, Hollo sanoo.

– Kaikkiaan korona-ajan yleisurheilu on Suomessa aika hyvässä nosteessa. Eivätkä Tallinnan EM-kisat tätä mielikuvaa ainakaan vähentänyt. Täytyy muistaa sekin, että kesä on vasta puolivälissä, tässä nähdään varmasti vielä paljon uusia hyviä tuloksia, Hollo povaa.