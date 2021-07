EM-kulta Suomeen! Keihäänheittäjä Topias Laine räväytti huipputuloksen nuorten kisoissa

Keihäänheittäjä Topias Laine, 19, voitti nuorten EM-kultaa uudella ennätystuloksellaan.

Suomen Topias Laine juhli sunnuntaina Euroopan mestaruutta Tallinnassa käydyissä alle 23-vuotiaiden kisoissa.

Laine, 19, ratkaisi kilpailun kolmannella kierroksella. Hän heitti uuden ennätyksensä 81,67, joka on myös alle 23-vuotiaiden Euroopan kauden kärkitulos.

Tuloksen nähtyään Laine tuuletti raisusti ja takoi rintaansa. Hän käveli katsomon eteen vastaanottamaan lähipiirinsä onnitteluja.

Hopeaa Tallinnassa vei Portugalin Leandro Ramos tuloksella 80,61. Pronssia otti Ranskan Teura’itera’i Tupaia, jonka pisin heitto kantoi 78,80.

Teemu Narvi oli kuudes tuloksella 75,27 ja 66,84 heittänyt Aleksi Yli-Mannila jäi sijalle 12.

Helsingin Kisa-Veikkoja edustavan Laineen aiempi ennätys oli 81,08, jonka hän heitti Orimattilassa kesäkuussa.

178-senttinen ja hoikka Laine on harvinainen keihäänheittäjätyyppi, sillä hän on nopea pikajuoksija. Laineen ennätys sadalla metrillä on 11,03. Hän on myös harjoitellut paljon sprinttereiden kanssa.

Vuonna 2018 Laine voitti keihäskultaa Nuorten kesäolympialaisissa Buenos Airesissa.