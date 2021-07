Kannabiksesta kärynneen Sha’Carri Richardsonin tapaus puhuttaa – nyt Valkoinen talo puuttui peliin

Valkoinen talo haluaa tavata Maailman antidopingtoimiston.

Yhdysvaltalaissprintteri Sha’Carri Richardsonin tapaus on puhuttanut viime päivät. Richardsson, 21, juoksi itsensä Tokion olympialaisiin voittamalla Yhdysvaltojen olympiakarsinnoissa naisten 100 metrin kilpailun.

Muutama päivä myöhemmin ilmoitettiin, että Richardson oli jäänyt olympiakarsinnoissa tehdyssä dopingtestissä kiinni tetrahydrokannabinolista eli kannabiksesta. Tämä on maailman antidopingtoimisto Wadan kiellettyjen aineiden listalla, joten Richardsonin tulos mitätöitiin. Richardsson sai kuukauden kilpailukiellon eikä hän pääse Tokioon.

Aiheesta on syntynyt vilkasta keskustelua etenkin Yhdysvalloissa. Esimerkiksi sosiaalisessa mediassa moni on ollut sitä mieltä, ettei kannabiksen tulisi olla kiellettyjen aineiden listalla.

Lue lisää: Kannabiksesta kärynnyt Sha’Carri Richardson, 21, rikkoi hiljaisuuden – näin hän kommentoi kohutapausta

Nyt Financial Times uutisoi, että keskusteluun on osallistumassa myös Yhdysvaltojen hallitus. FT:n mukaan Valkoinen talo on pyytänyt tapaamista Wadan kanssa keskustellakseen kannabis-rajoitusten löysentämistä urheilussa.

Valkoinen talo yrittää järjestää tapaamisen hallituksen alaisen Office of National Drug Control Policyn kautta. ONDCP valvoo Yhdysvaltojen huumekontrollipolitiikkaa ja huumeiden käytön vähentämistä ja sillä on paikka Wadan hallituksessa.

FT:n mukaan hallitus kokoontuu seuraavan kerran marraskuussa, mutta ONDCP:stä kerrottiin FT:lle, että aikaisempikin keskustelu on mahdollinen.

ONDCP:n toimistosta kerrottiin, että tavoitteena on avata keskustelua siitä, miksi kannabista pidetään suoritusta parantavana lääkeaineena.

Kannabiksen käyttö on monissa Yhdysvaltojen osavaltioissa laillista.

Yhdysvaltojen presidentiltä Joe Bideniltä tiedusteltiin viime viikolla mielipidettä Richardsonin käryyn ja Tokiosta ulosjääntiin.

– Säännöt ovat sääntöjä. Se, pitäisikö näin olla, on toinen asia, Biden vastasi tuolloin.