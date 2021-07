Kaksoset Hertta ja Jutta Heikkinen, 26, kääntävät päät luksus-Mersuillaan – paljastavat nyt, millainen heidän ”supervoimansa” on

Hertta ja Jutta Heikkisestä tuli seitsenottelijoita, kun isä rakensi lapsuuden pihapiiriin suorituspaikat niin seiväshypylle kuin aitajuoksulle.

Heikkisen yleisurheilijakaksoset kiinnittävät huomiota, kun he saapuvat Joensuun paahteiselle Keskuskentälle. Hertta ja Jutta, 26, kurvaavat punaisella CLA-Mersullaan suoraan sisään stadionille ja pysäköivät pituushyppypaikan viereen.

Ei se tietenkään ole Joensuun Katajaa edustavien siskosten henkilökohtainen parkkipaikka. Nyt otetaan vain hetki kuvia, samanlaisia, joita Heikkiset julkaisevat Instagramissa. Niissä kuvissa on isoja hymyjä, hikisiä treenejä ja nopeita autoja.

Heikkiset ovat urheilun lisäksi lahjakkaita myös visuaalisesti. Luontevat poseeraukset irtoavat nopeasti ja uusia kuvakulmia sekä ideoita tulee koko ajan mieleen.

– Mennäänkö reppuselkään? Hertta ehdottaa.

– Siirrä vähän sun hiuksia. Nyt hammashymyä, Jutta ohjaa sisartaan.

– Eihän auto vain naarmuunnu? kuvaaja huolehtii yhdessä vaiheessa.

– Me ollaan seisty sillä vaikka miten. Ei huolta, kyllä Mersu kestää, Hertta nauraa ja taputtaa kiiltävää kattoa.

Heikkiset ovat lahjakkaita myös valokuvauksessa.

Kaksikko tunnistetaan kentällä. Koko ajan joku on tervehtimässä aurinkoisesti. Vieressä harjoittelee Jaana Sieviläinen, pituushypyn Suomen mestari vuodelta 2012. Hän tsemppaa iloisena seurakavereitaan Heikkisiä omien hyppyjensä lomassa.

SM-menestystä on myös Heikkisillä. He ottivat lajissaan seitsenottelussa kaksoisvoiton Kalevan kisoissa vuosina 2015 ja 2017. Jutalla on yhteensä neljä Suomen mestaruutta. Hertta on hallitseva sisäratojen Suomen mestari. He ovat Suomen kaikkien aikojen listan sijoilla 11 ja 13. Jutan ennätys on 5952 ja Hertan 5926 – kumpikin Kalevan kisoista 2019.

26 pisteen ero on lajissa lähes olematon, eli ennätykset ovat liki identtiset. Seuraava tavoite molemmilla on ylittää 6000 pisteen raja ja päästä arvokisoihin.

Kolmen viime vuoden aikana seitsenottelun valtikka on kuitenkin siirtynyt Joensuusta Tampereelle, jossa Pyrinnön Maria Huntington on voittanut kolme peräkkäistä SM-kultaa ja Miia Sillman sekä Saga Vanninen ovat vieneet himmeämpiä mitaleja.

– Ei meille vuoden 2017 jälkeen ole mitään erityistä tapahtunut, mutta minulla on ollut paljon vammoja, Jutta selittää voimasuhteiden muutosta. Hän toipuu parhaillaan nilkan nivelsidevammasta.

– Toisaalta, jos pisteitä katsoo, seitsenottelun taso on mennyt Suomessa ihan hirveästi eteenpäin vuodesta 2017. Onneksi, Hertta lisää.

Kaksoset nähdään seuraavan kerran juurikin Joensuun Keskuskentällä, jossa kilpaillaan MOtonet GP keskiviikkona.

Joensuun ja Tampereen välillä on kova ja kehittävä vääntö parhaasta ottelijasta, mutta kilpailijat ovat keskenään kuin samaa perhettä. Heikkiset ovat treenanneet pienestä asti yhdessä Huntingtonin ja Sillmanin kanssa ja yöpyvät jopa joskus Huntingtonin luona. Nelikkoa yhdistää myös yllättävä seikka.

– Me olemme kaikki kaksosia. Marialla on kaksossisko ja Miialla kaksosveli. Kaksosuus on ottelijoiden supervoima, Hertta sanoo.

– Me olemme kaikki ihmistyyppeinä samanlaisia. Ottelu vaatii tietynlaisen persoonan.

Heikkisten persoona on muovautunut Joensuun pohjoispuolella Lieksassa, josta he ovat kotoisin. Heidän vanhemmillaan on maaseudulla kotitalo järven rannalla.

Seiväshypyn ruotsalainen supertähti Armand Duplantis on kertonut harjoitelleensa vanhempiensa takapihalla. Heikkisiin verrattuna se on pientä. Kaksosten isä Jarmo rakensi isolle pihalle suorituspaikat kokonaiseen kymmenotteluun.

– Iskä rakensi aitajuoksu-, pituus- ja korkeuspaikan…

– … ja oli seiväskuopat. Iskä teki pajusta keihään!

Ei ihme, että tytöistä tuli ottelijoita.

– Isä panosti tosi paljon ja se kantoi hedelmää. Kaikki vapaa-aika juostiin aitoja, Jutta muistelee.

– Olemme olleet pieninä aika tekeviä ja liikkuvia. Jotain tekemistä on meille pitänyt keksiä, Hertta naurahtaa.

Jutta (vas.) ja Hertta Heikkinen ovat juosseet aitoja pienestä pitäen.

Isä valmentaa tyttäriään yhä. Jutta ja Hertta tekevät käytännössä kaikki treenit yhdessä. Miten se onnistuu? Eikö pala pinna?

– Välillä palaa. Meillä on toki omat kaverit ja omaa elämää. Ei olla koko aikaa yhdessä. Olen silti huomannut, että mitä vahvempi perhe on ja mitä enemmän sen kanssa on tekemisissä, sitä suurempi voimavara perhe on, Hertta kiittelee.

Voimavara on myös kaksosuus. Supervoima, niin kuin Hertta sanoi. Heikkiset puhuvat suhteestaan analyyttisesti, kauniisti ja toisten lauseitaan jatkaen. Hertta aloittaa:

– Kaksosuus vaikuttaa itseluottamukseen ja…

– … varmuuteen.

– Aina on rinnalla joku. Aina on takamies. Tekipä mitä tahansa, niin tietää, että aina yksi tyyppi on puolella.

– On ihminen, joka ajattelee tosi monesta asiasta samalla tavalla. Tietää täysin…

– … miltä toisesta tuntuu. Pystyy lukemaan toista kuin avointa kirjaa.

– Sen lisäksi, että on yksilö, identiteetissä on tosi vahva juttu, ettei ole vain yksi, vaan kokee itsensä vahvasti osaksi toista ihmistä.

Ulkopuolisen sitä voi joskus olla vaikeaa ymmärtää. Jutan mukaan ihmiset kohtelevat häntä ja Herttaa joskus ikään kuin yhtenä kokonaisuutena eikä erillisiä olentoina.

Kaksonen on myös yksilö, Jutta Heikkinen muistuttaa.

– Ihmiset voivat olla vähän varautuneita, kun me menemme heiltä monesti sekaisin eivätkä he tunnista. Hertan kaverit moikkaa minulle kaupungilla ja minun kaverit Hertalle. Olemme Hertan kanssa tehneet sanattoman sopimuksen, että kaikille moikataan, Jutta nauraa.

– Iloisesti vaan! Moikataan kuin parhaalle kaverille. Juttelemaan ei mennä, koska sitten se paljastuu, etten minä tunne sinua, Hertta yhtyy nauruun.

Hertta Heikkinen moikkaa Jutankin kavereille. Ja päinvastoin.

Hertta Heikkinen kertoi Ilta-Sanomille vuonna 2017, että hänellä oli vaikeuksia jaksamisen, harjoitteluun keskittymisen ja urheilun rahoittamisen välillä. Koulutettu sairaanhoitaja yritti kolmivuorotyön ohella urheilla. Jutta Heikkinen valmistui puolestaan erityisluokan opettajaksi. Sekin on kuluttava ammatti.

Viime vuonna kaksikko pystyi kuitenkin keskittymään ensimmäistä kertaa täysipäiväisesti urheiluun. Taustalla on, että he alkoivat vuosien varrella pikku hiljaa tehdä viestintää sosiaalisessa mediassa, esimerkiksi Instagramin tilillä Sport With Twins eli urheilua kaksosten kanssa. Heille on kehittynyt joukko yhteistyökumppaneita, joita Hertta kiittelee.

– Ilman yhteistyökumppaneitamme emme pystyisi urheilemaan täysipainoisesti, vaan olemme täysin heidän varassaan, Jutta sanoo.

Yleisurheilun maailma on omalla tavallaan raaka.

– Ei se raha mistään tyhjästä tule. Jos ei ole yhteistyökumppaneita, on pakko mennä töihin. Sitten urheilu kärsii, Jutta lisää.

Sosiaalisen media ammattimainen tekeminen ei ole mitään kevyttä kuvien räpsimistä, vaan kovaa työtä, jota Heikkiset tekevät itse, toistaiseksi ilman palkattua manageria. Kumppaniyritysten mukaan he hoitavat hommansa myös hyvin.

– Istumme syksyllä alas ja mietimme, mitkä yritykset voisivat sopia meidän brändiimme. Lähdemme siitä liikkeelle. Sitten otamme puhelimen kauniiseen käteen ja yritämme soittaa. Jos ei vastata, niin lähetämme sähköpostia ja soitamme uutta puhelua. Vasta sitten sovitaan tapaaminen. Se on pitkä prosessi, Jutta kommentoi.

Seitsenotteluperhe on tukenut someasioissakin.

– Maria Huntingtonilla on tietoa, taitoa ja kokemusta. Hän on auttanut meitä, Hertta kiittelee.

Yhdessä ottelijat ovat olleet kehittämässä yleisön mielikuvaa suomalaisesta yleisurheilusta poispäin Seppo Rädyn verkkareista kohti kiinnostavaa, modernia ja nuorekasta lajia. Siitä koko lajikenttä voi olla heille kiitollinen.

Maria Huntington on auttanut joensuulaisia kilpakumppaneitaan.

Yksi Hertta ja Jutta Heikkisen brändiin sopiva tuotemerkki on Mercedes-Benz. Kaksoset kiinnittävät somessa huomiota ajelemalla kisoihin milloin milläkin luksusmersulla, joita heidän yhteistyökumppaninsa heille lainaa.

Tie jatkuu mutta autot vaihtuvat: kuulostaa joltain yhdysvaltalaiselta biisiltä.

Aluksi ottelijoiden sponsoriautona oli Peugeot, mutta viime vuonna paikallisen autotalon pomo kysyi, että mitäs jos vaihdettaisiin Mercedekseen.

– Me oltiin, että hmmmm, ootas kun mietin. No totta kai innostuttiin, Jutta hihittää.

Heikkisten sponssiauto kestää kovempaakin kuvausta.

Suosikkimallitkin ovat löytyneet.

– Minä olen tykännyt E-sarjasta, jossa on hyvä äänentoisto, Hertta toteaa.

– Ja minä isosta maasturista. Sillä on kiva matkustaa, jos on paljon porukkaa, valitsee Jutta.

Mitäs musiikkia hyvällä äänentoistolla kuunnellaan?

– Aika jumputtavaa, sanoisinko, Jutta nauraa.

– Basson pitää olla hyvä, Hertta myöntää.

Joensuulaisille yleisurheilijoille tulee kisakauden aikana hirmuinen määrä ajokilometrejä, kun Itä-Suomesta pitää ajaa kisoihin Etelä-Suomeen ja Ouluun asti. Kaksikko ajaa kisoihin aina yhdessä.

– Rauhallisesti, kiroilematta, rajoitusten mukaan ja ilman liikenneraivoa, Hertta lupaa.