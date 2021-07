Asiantuntijoiden mukaan suomalaisnuorten yleinen heittotaito on rapistunut. Se näkyy keihäänheiton tasossa.

Keihäänheiton tason lasku on seuraamusta lasten yleisten liikuntataitojen rapistumisesta.

Kun Oliver Helander, 24, ja Antti Ruuskanen, 37, kamppailevat ensi keskiviikkona Joensuussa keihäänheiton kolmannesta olympiapaikasta, lähtökohta on lähes ennennäkemättömän heikko. Helander on tällä hetkellä tuloksellaan 80,82 maailmantilaston sijalla 41. Konkari Ruuskanen on heittänyt tällä kaudella 77,89, mikä oikeuttaa maailmanrankingissa sijaan 81.

Tokion olympialaisiin jo valittujen Toni Kuuselan (85,03) ja Lassi Etelätalon (82,84) perässä Suomen tämä kauden tilastossa ovat Jarmo Mattila (82,04) ja viikonloppuna Tallinnassa nuorten Euroopan mestaruudesta taisteleva Topias Laine (81,08), mutta kolmas olympiapaikka menee Helanderille tai Ruuskaselle – joka sanoi viikonloppuna, ettei näillä tuloksilla kannattaisi Tokioon edes lähteä.

Kuusela on maailmantilastossa sijalla 11, ja viime vuonna paras suomalainen eli Etelätalo ylsi maailman 19. sijalle. Faktat mietityttävät Suomen yleisurheiluväkeä ja korpeavat menestykseen totutettuja urheilufaneja.

Lassi Etelätalo on jo varmistanut paikkansa Tokion olympialaisiin.

Mutta paljon enemmän pitäisi olla huolissaan juurisyistä. Suomen keihäänheiton tason lasku on seurausta vakavasta yhteiskunnallisesta ongelmasta: lasten yleisten liikuntataitojen, kuten heittotaidon, rapistumisesta.

Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskuksen Kihun entinen johtaja Sami Kalaja kertoo järkyttyneensä asiaintilasta jo lähes vuosikymmen sitten.

Kalaja teki vuonna 2012 väitöskirjaansa, jota varten hän teetti reilulla neljälläsadalla keskisuomalaisella 7-luokkalaisella erilaisia testejä. Hän havaitsi, että monille nuorille on vaikea heittää yläkautta mitään.

Sami Kalaja on huolissaan lasten ja nuorten yleisistä liikuntataidoista.

– Yksi testin osa oli tennispallon tarkkuusheitto yläkautta viiden metrin päässä seinällä olevaan maaliin. Todella monella jalat olivat vierekkäin tai väärin päin. Mutta oli myös kymmeniä nuoria, jotka eivät osuneet edes seinään! Pallo lähti sivulle, taakse tai ihan minne sattuu, Kalaja kertoo.

– Jo tuolloin oli nähtävissä romahdus nuorison heittotaidoissa. Näppituntumani on, että sen jälkeen on menty vain huonompaan suuntaan, vuonna 2018 Jyväskylästä Kilpisen koulun rehtorin työstä eläkkeelle jäänyt Kalaja kertoo.

Kalajan mielestä tässä on yksi selitys keihäänheiton tason laskulle.

– Heittämisen taito on katoavaa kansanperinnettä. Siksi on paljon vähemmän massaa, josta voisi tulla heittäjiä, hän näkee.

Kalajan mukaan perustaitojen rapistuminen on jatkumoa jo pitkään tunnetulle ”liikkumattomuuspommille”.

– Juokseminen, hyppääminen, heittäminen ja kiinni ottaminen ovat todella huonolla tasolla. Kaikki eivät osaa ajaa edes polkupyörällä. Ainakin itselleni nousee tästä syvä huoli, Kalaja sanoo.

Oliver Helander tavoittelee ensi keskiviikkona paikkaa Tokion olympialaisiin.

Suomen urheiluliiton valmennusjohtajan Jarkko Finnin havainnot ovat samansuuntaisia.

– Yläkautta heittämisen taito perustuu pesä-, käsi- ja lentopallon tyyppisten lajien suorituksiin. Se on erityistaito, joka pitää oppia lapsuusvaiheessa toistojen avulla. Tällaisia toistoja lapsille ei varmasti tule yhtä paljon kuin aiemmin, Finni sanoo.

– Ei ole sattumaa, että kärkipään keihäänheittäjillä on taustallaan toinen laji, kuten pesäpallo (Toni Kuusela) ja käsipallo (Oliver Helander), hän huomauttaa.

Jarkko Finnin mukaan nuorten perusominaisuudet ovat heikentyneet.

Finnin mukaan keihäänheittovalmennukseen hakeutuvilla on lähes aina taustaa yläkautta heittämiseen.

– Mutta se porukka on pienentynyt huomattavasti parhaista vuosista. SM-kilpailutasolla suuntaus näkyy selvästi etenkin poikien puolella, hän tietää.

Finnin mukaan 15-vuotiaista alkaen käytävissä SM-kilpailuissa keihäänheitossa on ”muutamia kymmeniä” osallistujia per syntymävuosi. Aivan mäkihypyn kaltaisesta harrastajakadosta ei siis puhuta. Mutta vertailukohtakin on hieman erilainen.

– Keihäänheitto oli pitkään koko Suomen urheilun mittapuulla iso laji. Käytännössä kaikki urheilulliset nuoret kokeilivat sitä, minkä ansiosta lajiin saatiin todella lahjakkaita, huipulle pyrkiviä urheilijatyyppejä. Myös keskinäinen kilpailu oli kovaa, mikä nosti tasoa, Finni tietää.

– Pyramidin pohja oli valtava, jolloin huippukin oli leveä ja korkealla. Mutta nyt on tultu pilvenpiirtäjämalliin: selvästi pienempää harrastajamäärää pitää pystyä valmentamaan todella hyvin, että joukosta tulee huippuja, hän kuvailee.

Finnin mukaan lajin pariin hakeutuvienkin pohjat heittämiseen ovat aiempaa heikompia.

– Isoin valmennuksellinen haaste on, että vauhdista heittämiseen liittyvä kudoskestävyys ei ole riittävä. Se näkyy kasvaneena vammaherkkyytenä. Siksi harjoittelua joudutaan sopeuttamaan, ja vielä 15–20-vuotiailla tehdään enemmän peruspohjia lajiharjoittelun kustannuksella, hän kertoo.

Toinen valmennuksen haaste liittyy Finnin mukaan lajitaidon ja keihäänheitossa vaadittavien ominaisuuksien harjoittamiseen.

– Huipulla heitetään yhä enemmän kovista vauhdeista, ja samalla on hallittava väline, mikä vaatii äärimmäistä taitoa. Kyky juosta rennosti, helposti ja tehokkaasti on osa-alue, josta on oltava vähän huolissaan.

– Joskus tuntuu, että meillä vetovaiheen osaaminen ja lajivoima korostuvat vahvasti. Mutta heitto on seuraus hyvästä vauhdinjuoksusta, jossa tietynlainen urheilullisuus korostuu. Lajinomaista juoksutaitoa saisi olla enemmän. Tässä meidän pitää ehkä päivittää osaamista, Finni miettii.

Antti Ruuskanen sanoo suoraan, ettei hänen tämän kauden tuloksillaan ole asiaa olympialaisiin.

Tällä hetkellä Suomen keihäsrakennelman yläpää on mallia tasakatto: paras mies on maailmantilaston sijalla 11, mutta maailman viidestäkymmenestä 80 metrin ylittäjästä viisi on suomalaisia. Saksalla, Latvialla, Japanilla, Venäjällä, Yhdysvalloilla ja Intialla on kolme kasikympin heittäjää.

– Nämä faktat kertovat, että meillä on valmennusosaamista ja kulttuuria ja että keihäänheitossa halutaan pysyä huipulla. Olemme yhä yksi maailman kovimmista keihäsmaista aikuisissa ja nuorissa, mutta ykköstykit puuttuvat. Ja yleisurheilussa keihäs on yhä paras lajimme, Finni sanoo.

– Nyt lajia parjataan aika paljon, koska siinä on totuttu menestymään niin hyvin.