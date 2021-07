Kommentti: Vääräleukojen louskutus hämmästyttää – näillä nojatuoli­kriitikoilla on vääristynyt maailmankuva

Mihin ihmeelliseen kansalliseen alemmuuskompleksiin tällainen logiikka perustuu? Härmäläiseen perusjunttiuteen? kirjoittaa IS:n yleisurheiluasiantuntija Lauri Hollo.

Yleisurheilijoita on valittu olympialaisiin nyt enemmän kuin pitkiin aikoihin. Meidän pitäisi olla siitä koko kansakuntana ylpeitä, mutta mitä vielä.

Kun Nooralotta Neziri juoksi kauden avauskilpailussaan viikkojen kuntoutusjakson jälkeen 13,11, alkoi vääräleukojen louskutus.

Lue lisää: Nooralotta Neziri palasi lupaavasti voittajana – kuvaili vaikeita aikojaan liikuttuneena: ”Itkin, että tästä ei tule mitään”

Ei pitäisi kuulemma näillä näytöillä valita, koska kunto on romahtanut, vaikka ”kivahan se on turistimatkalle lähteä”. Mukavasti oli unohdettu, että Neziri teki reilut kolme kuukautta sitten EM-hallikisoissa 60 metrin aitojen SE:n. Aika oli kauden maailmantilaston 11:s.

On suorastaan säälittävää lueskella erinäisiltä keskustelupalstoilta tai kuunnella toriparlamenteissa, kuinka sitä ja sitä urheilijaa ei pitäisi olympialaisiin valita, vaikka kansainväliset (= koko maailma) kriteerit täyttyvät.

Kaikkein omituisin argumentti on, että olympialaisiin pitäisi valita vain ne urheilijat, joilla on mahdollisuus taistella mitaleista. Jos kaikki maat tekisivät näin, kuinka paljon urheilijoita olisi mukana eri lajeissa?

Kourallinen.

On varmasti parempi purkaa pahaa oloansa verbaalisesti urheilijoihin kuin vaikkapa nyrkein nakkikioskilla. Mutta kun saman tekevät ihmiset, jotka tunnustavat itsensä yleisurheilufaneiksi, en ymmärrä enää yhtään mitään.

Näillä nojatuolikriitikoilla on vääristynyt maailmankuva. Jos suomalainen urheilija on valintakelpoinen olympialaisiin, se tarkoittaa sitä, että hän on omassa lajissaan vähintään maailman 30–40 parhaan joukossa lajissaan.

Kun Leijonat pelaa MM-kisoissa mitaleista tai Huuhkajat EM-lopputurnauksessa jatkopaikasta, koko kansakunta on pähkinöinä ja hehkuttaa polvillaan suomalaisten erinomaisuutta. Ja niin pitääkin, ne ovat fantastisia saavutuksia.

Mutta miksi tätä samaa hehkutusta ei käytetä esimerkiksi yleisurheilijoiden kohdalla? Miksi lajissaan maailman 20:nneksi paras yleisurheilija ei herätä kansakunnassa intohimoja, hyvä että edes hyväksyntää? Lähinnä vähätellään.

Yleisurheilijoiden mollaamisesta on tullut omanlaisensa ”Elokapina”.

Ei istuta tukkona Mannerheimintiellä vahingoittamassa satojen yrittäjien elinkeinoa, mutta istutaan kotisohvalla Twitter laulaen tukkimassa sitä totuutta, että joka ikinen olympiakisoihin valittava urheilija on omassa lajissaan äärimmäinen huippu-urheilija.

Mihin ihmeelliseen kansalliseen alemmuuskompleksiin tällainen logiikka perustuu? Härmäläiseen perusjunttiuteen?