Keihäänheiton olympiavalinnoista tulossa kiusallinen soppa – asiantuntija täräyttää: ”Surullinen tilanne”

Tokion olympialaisiin on tyrkyllä neljä suomalaiskeihäänheittäjää. Paikkoja on vain kolme.

Pihtiputaan keihäskarnevaalien miesten kilpailu ei sunnuntaina ihmeitä tarjonnut. Voiton vei Jarmo Marttila (80,56) ennen Jami Kinnusta (79,06) ja Antti Ruuskasta (77,89).

Karnevaalit eivät ainakaan helpottaneet Tokion olympialaisten keihäsvalintoja, joista tiedotetaan maanantaina. Valintakelpoisia suomalaisheittäjiä on neljä, Toni Kuusela, Lassi Etelätalo, Oliver Helander ja Ruuskanen, mutta edustuspaikkoja vain kolme.

– Legendaarinen valintasoppa tästä taitaa taas syntyä, Ilta-Sanomien yleisurheiluasiantuntija Lauri Hollo kiteyttää.

Hollon mielestä kauden kotimaisen kärkituloksen 85,03 viskoneen Kuuselan ja olympiarankingin kautta valintakelpoisen Etelätalon (82,84) kisamatkat ovat selviä. Kolmas paikka on kimurantimpi: se ratkotaan loukkaantumisten kanssa tuskailevan Helanderin ja alavireisen Ruuskasen välillä. Kumpikin heistä ylitti Tokion olympiarajan toissa kesänä.

Hollo epäilee, että Olympiakomitea päätyy maanantaina kompromissiratkaisuun.

– Veikkaan, että Olympiakomitea valitsee nyt neljä miestä, ja kolme kisoissa heittävää ilmoitetaan myöhemmin. Tilanne on surullinen. Valinta kohdistuu joko seiskaseiskoja heittävään Ruuskaseen tai jatkuvasti hajalla olevaan Helanderiin.

Helander kilpaili edellisen kerran kesäkuun puolivälissä Orimattilassa. Kisa jäi kesken akillesjännevamman vuoksi.

24-vuotiaan raaseporilaiskarjun kauden pisin, 80,82, syntyi kesäkuun alussa Paavo Nurmi Gamesissa.

– Kaikki tietävät, että Helanderin potentiaali on huikea, mutta vaivat eivät vain ota loppuakseen. Helanderin kohdalla pitää ajatella tulevaisuutta. Häntä ei saa pistää Tokioon heittämään maksimitehoilla puolikuntoisena – silloin saattaa tapahtua todella ikäviä asioita, Hollo linjaa.

Helanderin kanssa kisapaikasta taisteleva Ruuskanen, 37, palasi 9,5 kuukauden kilpailutauolta juhannuksena Saarijärvellä, jossa keihäs lensi 77,89. Tulos oli sentilleen sama myös sunnuntaina.

Hollo odotti MM-pronssimiehen paluukiertueelta parempaa.

– Pidin itsestäänselvyytenä, että tulos alkaa kasilla, kun Ruuskanen ilmestyy heittopaikalle. Haluaisin uskoa, että hän tietää olevansa nähtyä paremmalla tasolla, eikä edes lähtisi kilpailemaan, mikäli tietäisi tasonsa olevan tuo.

– Voihan se olla, ettei heitto vain ole osunut kahteen ensimmäiseen kilpailuun, Hollo toteaa.

Hollo ei usko, että jäähyväiskauttaan heittävä Ruuskanen olisi valmis luovuttamaan olympiapaikkaansa, vaikka hänen tulostasonsa on ollut vaatimaton.

Asiantuntijan mielestä nurkan takana vaaniva valintasoppa voi ratketa kahdella tavalla.

– Helpointa olisi, jos Helanderin leiri ilmoittaisi, ettei mies pysty heittämään – mikäli hänen tilanteensa ei tästä parane. Jos Helander on kuitenkin kunnossa, kaksikon välille järjestetään mitä luultavimmin keskinäinen kisa.

Osui valinta kumpaan tahansa, Hollo ei odota Tokiosta mitalisadetta.

– Ei sieltä mitään jättipottia ole tulossa. Kuusela on kärsinyt pitkin kautta erinäisistä vammoista, vaikka rahkeita olisi. Etelätalo on kova arvokisamies, mutta hänen tasonsa on nyt vain vähän yli 80 metriä. Helanderin tilanteesta ei ole mitään varmuutta, ja Ruuskanenkin on valovuoden päässä maailman kärjestä, Hollo harmittelee.