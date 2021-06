Nooralotta Nezirin odotetaan palaavan radalle tiistai-iltana.

Nooralotta Nezirin odotetaan avaavan ulkoratakautensa tiistai-iltana Vaasan olympiaranking-kisoissa. Illan kilpailu on monelle viimeinen näytönpaikka, sillä Tokion olympiaranking sulkeutuu tänään. Kilpailussa ovat tarjolla rankingpisteet, jotka normaalisti jaettaisiin Kalevan kisoissa.

Neziri ei ole vielä rikkonut 100 metrin aitojen Tokion olympialaisten tulosrajaa 12,84. Ilta-Sanomien yleisurheiluasiantuntija Lauri Hollon mukaan Nezirin kisapaikka on kuitenkin jo varma rankingin kautta.

Neziri on rankingin sijalla 27. Kaiken kaikkiaan kilpailijoita valitaan rankingin kautta 40.

– Kisareissu on saletissa. Tänään on viimeinen päivä tehdä tuloksia, eikä muualla paljon kilpailla, joten paikka on varma, Hollo ennustaa.

Jännitettävää riittää kuitenkin Nezirin kisakunnon suhteen. Hollo toivoo Nezirin selän kestävän, jotta hän saisi kohtuullisen tuloksen.

Neziri on kärsinyt alaselän rasitusvammasta.

Lue lisää: Nooralotta Neziri avautui ikävästä vaivastaan: ”Sydämeni jätti lyönnin välistä, kun luin diagnoosin”

– Fakta on se, että kuukauden päästä pitäisi saada kova tulos aikaan. Illalla on hänen kauden ensimmäinen kilpailunsa ja hän on ollut monta viikkoa juoksematta, joten totta kai se vaikuttaa kilpailukykyyn, Hollo arvioi.

Hollo pitää kuitenkin Nezirin etuna tämän pitkää uraa. Hän arvioi Nezirin illan tulokseksi kohtuullista 13,10–13,15.

Tokion olympialaiset piti olla 28-vuotiaan Nezirin huippuaikaa. Huippuvire voi kuitenkin jäädä loukkaantumisen takia näkemättä.

– Sääli, sillä kaikki meni loukkaantumiseen asti hyvin: Suomen ennätyksiä tuli hallissa 60 metrin aidoissa. Loukkaantuminen on ollut pomminvarmasti todella iso pettymys.

Hollo kuitenkin nostaa esille Annimari Kortteen, joka 33-vuotiaana vetää huipputuloksia illasta toiseen. Nezirin vire voi hyvin jatkua neljän vuoden päästä Pariisin olympialaisissa.

Monen urheilijan kohdalla rasitusmurtuma olisi tarkoittanut kauden päättymistä. Hollo kuitenkin muistuttaa, ettei Neziri ja hänen kokenut valmentajansa Petteri Jouste ota riskejä terveyden kustannuksella.

Seiväshypyn puolella riittää illalla hieman jännitettävää. Rankingin kautta valitaan 32 urheilijaa. Wilma Murto on sijalla 28 ja Elina Lampela sijalla 30.

Hollon mukaan Murron paikka olympialaisiin näyttää varmalta, mutta Lampelalta vaaditaan hyvää tulosta.

Vaasan olympiaranking-kilpailun toinen päivä alkaa tiistaina klo 17.