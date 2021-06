Video: Silja Kosonen, 18, kiskaisi itsensä harvinaiseen kerhoon – lajilegenda O-P Karjalainen kertoo, mihin asti ura voi johtaa

Moukarin ennätysmies Olli-Pekka Karjalainen ennustaa Silja Kososelle uraa lajin huipulla.

Moukarinheittäjä Silja Kososen maanantainen hirmuheitto kerää ylistystä. Kosonen heitti moukarin lukemiin 73,43 ja rikkoi omissa nimissään olleen Suomen ennätyksensä. Samalla 18-vuotias raisiolainen rikkoi alle 20-vuotiaiden eli nuorten maailmanennätyksen.

Oma Suomen ennätys parani senttiä vaille metrin. Aiempi nuorten ennätys 73,24 oli kiinalaisen Zhang Wenxiun nimissä.

Kososen tulos on tämän kauden aikuisten maailmantilaston 20. paras noteeraus.

Moukarinheiton lajilegenda Olli-Pekka Karjalainen katsoi Kososen tulosta ihaillen. Karjalaisen mukaan Kososen otteet ovat olleet tänä vuonna niin hyviä, että Suomen ennätyksen uusiminen oli odotettua.

18-vuotiaana nuorten maailmanennätyksen rikkominen on kuitenkin ainutlaatuista.

– Se on äärimmäisen kova temppu. Sillä tuloksella (73,43) taistellaan arvokisoissakin kunnon sijoituksista. Mitaleihin on vielä vähän matkaa, mutta kaveri on vasta kasvuvaiheessa, Karjalainen toteaa.

Karjalaisen mukaan Kososen huippuvireen taustalla ovat lajiin sopivat ominaisuudet ja viime vuosien kova harjoittelu päätoimisesti moukarinheiton parissa.

Olli-Pekka Karjalainen Urheilugaalassa vuonna 2018.

Tuloksella ylitettiin myös olympiakisojen tulosraja 72,50, joten Kosonen sinetöi paikkansa Tokioon.

Vielä ei kuitenkaan sovi odottaa ihmeitä olympialaisissa. Mitalisijoille päästäkseen pitäisi hätyytellä lähemmäs 80 metrin heittoja.

Karjalainen muistuttaa, että Kososen uran parhaat otteet ovat vielä edessä.

– Finaalipaikka voisi olla hänelle sopiva tavoite Tokiossa. Pääasia, että on päässyt sinne ja nauttii tilanteesta sekä saa hyviä ja rentoja suorituksia. Arvokisakokemus on tuossa vaiheessa uraa tärkeintä, Karjalainen korostaa.

Karjalainen uskoo, että Kososella on ainakin kymmenkunta hyvää vuotta jäljellä kilpailla lajin ehdottomalla huipputasolla. Viimeisen askeleen ottaminen vaatii Karjalaisen mukaan huolellista, kärsivällistä ja määrätietoista työtä.

– Vielä on muutama metri matkaa sitten ehdottomaan maailman huippuun ja ne ovat kovia metriä. Kunhan vaan ei tule mitään isompia loukkaantumisia. Jos ei kukaan muu ole tuon ikäisenä pidemmälle heittänyt, niin mahdollisuudet ovat vaikka mihin.

Etusuora-sivusto listasi yleisurheilun nuorten maailmanennätyksen tehneet suomalaiset. Kosonen liittyy listaan seitsemäntenä.

FAKTA Suomalaisten tekemät nuorten maailmanennätykset Ari Paunonen 3 000 metriä 7.43,20, Köln 22.6.1977 Arto Härkönen keihäs (vanha malli) 85,70, Kuortane 24.6.1978 Aki Parviainen keihäs 80,94, Jyväskylä 5.7.1992 Harri Haatainen keihäs 82,52, Leppävirta 25.5.1996 Olli-Pekka Karjalainen moukari 78,33, Seinäjoki 5.8.1999 Wilma Murto seiväs 471, Zweibrücken 31.1.2016 Silja Kosonen moukari 73,43, Vaasa 28.6.2021 Tulokset ovat virallisia tai epävirallisia alle 20-vuotiaiden maailmanennätyksiä. Lähde: etusuora.com

Karjalainen iski itse moukarin nuorten maailmaennätyksen Kalevan kisoissa Seinäjoella vuonna 1999. Tuolloin edellinen ennätys oli itäsaksalaisen Roland Steukin nimissä vuodelta 1978.

Karjalainen muistelee tittelin rikkomista lämmöllä.

– Se oli itselleni junioriuran huipennus. Nopeasti kuitenkin huomasi, että hommaa on jäljellä, jotta pääsee aikuisten huipulle.

Reitti avautui huipulle, ja viiden vuoden päästä nuorten ennätyksestä Karjalainen heitti Suomen ennätyksen 83,30.

Suomen ennätyksen rikkoutuminen ei häntä harmittaisi.

– Enhän minä sillä enää mitään tee. Aidosti toivon, että joku jonain päivänä kykenisi rikkomaan sen. Se olisi mahtava signaali siitä, että tarina jatkuu. Ennätykset ovat tehty rikottaviksi, Lentopalloliiton toimitusjohtajana nykyisin työskentelevä Karjalainen sanoo ja toteaa suomalaisen moukarinheiton tulevaisuuden näyttävän kirkkaalta niin miehissä kuin naisissa.