Nooralotta Neziri palasi lupaavasti voittajana – kuvaili vaikeita aikojaan liikuttuneena: ”Itkin, että tästä ei tule mitään”

Nooralotta Neziri voitti tiistaina Vaasassa.

Vaasa

Alkukeväällä selän rasitusmurtuman takia pitkälle toipumisjaksolle jäänyt Nooralotta Neziri palasi kisaradoille tiistaina Vaasan olympiaranking-kilpailuissa.

100 metrin aidat ajalla 13.11 voittanut Neziri tiivisti juoksun jälkeen tunnetilansa painokkaasti yhteen sanaan syvän huokauksen kera.

– Helpottunut, hän sanoi.

Neziri kuvaili juoksun jälkeen vaikeuksien täyttämää talvea ja kevättään liikuttuneena.

- Vielä pari viikkoa sitten räpiköin aitatreeneissä ja itkin valmentajalle, että tästä ei tule mitään, en pysty juoksemaan. Sitten viikko sitten jotain tapahtui, ja tuli olo, että pakko päästä kisaamaan.

Olympiakisoihin hyvän ranking-sijoituksensa ansiosta matkalla oleva Neziri kertoo juoksun antaneen rutkasti itseluottamusta jatkoa ajatellen.

– Se, että juoksin kolmella aitatreenillä kolmeen kuukauteen näin, saa minut luottavaiseksi siitä, että juoksen viiden viikon sisällä aika paljon kovempaa. Aika oli minulle tänään melko yhdentekevä, pääasia oli osoittaa itselleni ja olympiakomitealle, että pystyn kilpailemaan terveenä.

Nezirin mukaan selkä kesti kovan rypistyksen kohtalaisen hyvin.

– Kyllä siinä pientä tuntemusta on, mutta tärkeintä on seurata miten se reagoi kisan jälkeen ja huomenna. Tärkeää on, että selkä palautuu, mikä kertoo vamman menemisestä parempaan suuntaan.

Juoksun toiseksi aitoi Reetta Hurske ajalla 13,33.