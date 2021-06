Erriyon Knighton, 17, murskaa Usain Boltin ennätyksiä – asiantuntija täysin myyty

IS:n yleisurheiluasiantuntijan Lauri Hollon mielestä kesäkuun poikkeuksellisen lämpimillä säillä on ollut oma vaikutuksensa yleisurheilijoiden huippusuorituksiin.

Erriyon Knighton on vasta 17-vuotias, mutta on jo nyt noussut maailmanlaajuiseen tietoisuuteen käsittämättömillä juoksusuorituksillaan.

Yhdysvaltalainen 100 ja 200 metrin juoksija on rikkonut tämän kauden aikana pitkään Usain Boltin nimissä olleet alle 18-vuotiaiden ja alle 20-vuotiaiden maailmanennätykset.

Lue lisää: Usain Boltilta lähti taas yksi ME – 17-vuotias ihmepoika hurjasteli järjettömän kovan ajan

Kuka tämä huippulupaus oikein on?

Erriyon Knighton on syntynyt tammikuussa 2004 Floridassa Tampassa. Hän pelasi koulunsa joukkueessa ansiokkaasti amerikkalaista jalkapalloa, ja hänelle tarjottiinkin taitojensa vuoksi useammasta yliopistosta opiskelustipendiä.

Nuorukaisen tulevaisuuden suunta kuitenkin muuttui, kun hänen valmentajansa neuvoivat hänet kokeilemaan yleisurheilua. He olivat kiinnittäneet huomiota nuoren ilmeisiin juoksulahjoihin.

Knighton otti neuvosta vaarin ja alkoi kilpailemaan yleisurheilussa vuonna 2019. Tuolloin hän oli 15-vuotias ja opiskeli ensimmäistä vuottaan Hillsboroughin lukiossa Floridassa.

Nyt 191 senttimetriä pitkä ja 77 kiloa painava Knighton osoittautui nopeasti juoksijalahjakkuudeksi. Hänen uransa onkin edennyt kolmessa vuodessa nopeasti eteenpäin. Tänä vuonna Knightonista tuli virallinen ammattilaisurheilija, kun hän allekirjoitti sponsorisopimuksen Adidaksen kanssa.

Knighton on kehittynyt huipputasolle vain muutamassa vuodessa.

My Brother's Keeper Track Clubissa harjoitteleva Knighton on kertonut tavoitteekseen voittaa kilpailuja, joissa on vastassa huippu-urheilijoita.

– Joka päivä minua motivoivat ihmiset, jotka ovat minua parempia. Minä haluan olla paras. Haluan harjoitella kaikkia muita kaksi kertaa kovemmin.

Ilta-Sanomien yleisurheiluasiantuntija Lauri Hollo on vakuuttunut nuoresta juoksijasta.

– Pitkään ajateltiin, ettei koskaan voi syntyä toista Usain Boltin kaltaista lahjakkuutta. Nyt emme ole kuitenkaan kaukana siitä.

Hollo kuvailee käynnissä olevaa yleisurheilukesää muutenkin erikoiseksi. Hänen mukaansa laji ei ole ollut samanlaisessa iskussa vuosikymmeniin.

– Pitkään ajateltiin, että suomalainen huippuyleisurheilu on kuollut, eikä meiltä enää tule riittävän lahjakasta porukkaa. Nyt tilanne on todella hyvä. Jokaisesta lajiryhmästä löytyy erinomaisia urheilijoita, etenkin nuoria.

Hollon mielestä yleisurheilun kokonaistaso on ottanut korona-aikana ison harppauksen eteenpäin. Hän on lähiaikoina miettinyt leireilyn merkitystä urheilijoiden kehitykselle.

– Kaksi vuotta sitten kaikki leireilivät etelässä. Korona-aikana vain todella harva. Voiko olla, että ulkomailla treenataan itsensä niin piippuun, ettei tuloksia tulekaan? Kun joudutaan harjoittelemaan kotioloissa, niin treenaaminen on rauhallisempaa väkisinkin.

– Tämähän on vain pohdintaa, mutta tilanne osoittaa, ettei kehittyminen ainakaan vaadi ulkomaalla leireilyä.

Senni Salminen on rikkonut kolmiloikan Suomen ennätyksen tänä kesänä jo kahdesti. Salminen on Euroopan tilaston kärkinainen tuloksella 14,63.

Hollon mielestä tänä kesänä on todistettu lukemattomasti erinomaisia urheilusuorituksia useilta eri urheilijoilta. Suomen onnistujiksi hän mainitsee muun muassa Riku Illukan, Senni Salmisen, Viivi Lehikoisen ja Elmo Lakan.

Pohjoismaalaisista hän mainitsee norjalaisen kestävyysjuoksijan Jacob Ingebrigtsenin.

Lisäksi Hollo on vakuuttunut juuri uuden maailmanennätyksen juosseesta Sydney McLaughlinista sekä moukarissa toisena naisena yli 80 metriä heittäneestä DeAnna Pricesta.

– Aivan tolkutonta kyytiä. Tällaisia tuloksia ei ihan joka päivä nähdä.

Hollo ei usko korkean tulostason loppuvan tältä kesältä tähän.

– Harva tekee kesäkuussa kauden parhaita tuloksiaan, joten ei tämä ole jäämässä tähän.