Antti Ruuskanen avasi kautensa – tulos melko vaatimaton

Ruuskanen voitti Saarijärven perinteiset juhannuskilpailut tuloksella 77,89.

37-vuotiaalla Antti Ruuskasella on vielä kovasti tekemistä olympialaisiin vaadittavan tuloskunnon kanssa.

Kolminkertainen arvokisamitalisti Antti Ruuskanen palasi 9,5 kuukauden kilpailutauolta, kun hän voitti Saarijärven perinteiset juhannuskisat sunnuntaina.

Viimeksi viime syyskuussa kilpaillut Ruuskanen voitti Saarijärvellä. Kauden avaus kantoi mittaan 77,89.

– 80 metrin heittoa läksin hakemaan, mutta jokainen heitto jäi vähän erilaiseksi. Tuli yritystä ja sen mukana ohiheittoja. Tulos ei nyt ollut oikein minkäänlainen mutta menee siihen haarukkaan, mikä minulla kauden avaus on ollut, Ruuskanen sanoi tiedotteessa.

– 80 metriä olisi hyvinkin voinut mennä, vaan eipä mennyt. En päässyt oikein kunnolliseen heittoasentoon. Heitoista yksi oli vähän parempi, Ruuskanen jatkoi.

37-vuotiaan Ruuskasen paras heitto tuli toisella yrityksellä. Kaksi muuta mitattua heittoa olivat 74,80 ja 74,73. Ruuskanen astui kolme heittoaan yli.

Pitkään olkapäätään kuntouttanut Ruuskanen kilpaili viime kaudella vain kolme kertaa. Kauden parhaaksi jäi Kalevan Kisoissa heitetty 79,22.

Ruuskanen on edellisen kerran ylittänyt 80 metrin rajan elokuussa 2019 (82,57). Olympiarajan 85,00 Ruuskanen on edellisen kerran rikkonut yli kaksi vuotta sitten, 16.6.2019 Raaseporissa, kun keihäs kantoi 85,15.

Kesän 2019 tulokset kuitenkin kelpaavat, vaikka Tokion olympialaisia siirrettiin vuodella eteenpäin. Sen takia Suomella on neljä olympiarajan rikkonutta keihäänheittäjää (Ruuskanen, Lassi Etelätalo, Oliver Helander ja tuoreimpana Toni Kuusela), mutta edustuspaikkoja on vain kolme.

Lopulliset olympiavalinnat tehdään tämän kesän tuloskunnon perusteella, eli kvartetista yksi jää olympiakoneesta rannalle.

– Minulle se on positiivinen asia, jos pääsen kisoihin. Tämä on minulle kuitenkin viimeinen kilpailukausi. Sen eteen painetaan töitä, että Tokiossa heitetään, mutta jos en pääse kisoihin, sitten on muita kisoja, Ruuskanen mietti.

Ruuskanen on vuoden 2014 Euroopan mestari. Lisäksi Ruuskasen palkintokaapissa on olympiahopea Lontoosta 2012 sekä EM-kisojen pronssi Amsterdamista 2016. Ruuskasen ennätys on 88,98 jo kuuden vuoden takaa kesältä 2015.

Ruuskanen oli alun perin ilmoittautunut myös Kuortaneen eliittikisoihin lauantaina. Hän kuitenkin valitsi kauden avauksekseen Saarijärven. Kuortaneella voiton vei Saksan Johannes Vetter uudella stadionennätyksellä 93,59.