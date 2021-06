Yhdysvaltojen olympiakarsinnoissa neljä urheilijaa teki lajeissaan kaikkien aikojen kakkostulokset.

Eugene

Yhdysvaltalainen Rai Benjamin aitoi maailman toiseksi nopeimman tuloksen miesten 400 metrin aidoissa Eugenen olympiakarsintakilpailuissa Oregonissa. Benjaminin aika oli 46,83 sekuntia.

400 metrin aitojen nykyinen maailmanennätys on vuodelta 1992, jolloin yhdysvaltalainen Kevin Young kellotti ajan 46,78.

23-vuotias Benjamin lunasti paikkansa Tokion olympialaisiin. Paikan nappasivat myös karsintafinaalin kakkonen Kenny Selmon ajalla 48,08 ja kolmonen David Kendziera ajalla 48,38.

– Viisi sadasosasekuntia ei ole mitään isossa mittakaavassa. Harjoittelin hullun lailla korona-aikana 2020. Harmittaa hiukan, että ennätys oli aivan ulottuvilla enkä pystynyt siihen, mutta se on vain lisää polttoainetta, Benjamin sanoi.

Vielä Benjaminiakin lähemmäs ME-aikaa pääsi Grant Holloway pika-aidoissa. 23-vuotias Holloway paineli niinikään kaikkien aikojen kakkosajan; hän juoksi Eugenessa jo 110 metrin aitojen semifinaalissa ajan 12,81. Maailmanennätys on Hollowayn maanmiehen Aries Merrittin vuonna 2012 juoksema 12,80.

Finaalin Holloway vei ajalla 12,96.

Grant Holloway on nyt kaikkien aikojen kakkosmies 110 metrin pika-aidoissa.

Huipputulokset eivät jääneet tähän. Maailman kaikkien aikojen tilastokakkosiksi nousivat myös Gabrielle Thomas naisten 200 metrillä sekä DeAnna Price moukarissa.

Dohan 2019 maailmanmestari Price, 28, ylitti toisena naisena maailmassa 80 metrin rajan.

Price otti voiton ja paikan Tokioon hurjalla tuloksella 80,31.

Aiemmin yli 80 metrin heittoon on naisista yltänyt vain Puolan Anita Wlodarczyk, jonka nimissä on maailmanennätys 82,98 metriä vuodelta 2016.

– Heitin yli 80 metriä. Voi hyvä luoja. Tuntuu kuin aivoni olisivat räjähtämäisillään. Hän (Wlodarczyk) on uskomaton urheilija. Tämä on hullua. Samalla alueella oleminen on todellinen kunnia, Price tunnelmoi.

DeAnna Price tuulettaa huipputulostaan.

Sprintteri Thomas, 24, kirjasi puolestaan nimensä naisten 200 metrin kaikkien aikojen kakkospaikalle ajalla 21,61. Hänen edellään listalla on vain ME-nainen, legendaarinen Florence Griffith-Joyner. Griffith-Joynerin 200 metrin ME 21,34 on vuodelta 1988.

Neljälläsadalla metrillä olympiamatkansa jo varmistanut Allyson Felix jäi 200 metrillä viidenneksi.