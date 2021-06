Ella Junnila kohautti vaihtamalla valmentajaansa kesken kauden – kertoo nyt yllättävän ratkaisun taustoista: ”Oli pakko toimia”

Ella Junnila hyppäsi Kuortaneella sentin päähän kauden parhaastaan.

Kuortane

Korkeushypyn EM-hallipronssia talvella sensaatiomaisesti ponnistanut Ella Junnila kohautti yleisurheiluväkeä pari viikkoa sitten ilmoittaessaan, että hyppääjän vuodesta 2017 alkanut yhteistyö valmentaja Jouko Kilven kanssa on tullut päätökseensä.

- Asia oli ollut jo pidemmän aikaa pinnalla, ja lopulta se konkretisoitui kevään mittaan. Usko omaan tekemiseen ei ollut tarvittavalla tasolla, tarvitsin jotain uutta.

Valmentajanvaihto kesken kauden, vain noin kuukausi ennen olympialaisia, on poikkeuksellista.

Junnilan mukaan välit Kilven kanssa ovat kuitenkin kunnossa.

- Kaikki on siltä osin ok, meillä on ihan hyvät välit. Perusääntönä pitäisin sitä, että valmentaja vaihtuisi vasta kauden jälkeen, mutta tilanteet ovat yksilöllisiä. Nyt oli vain pakko toimia, ei valmentajia huvikseen vaihdella, Junnila kuittasi.

Junnilan mukaan valmentajanvaihto ei ole kuitenkaan hyppy tuntemattomaan. Korkeushyppääjän uutena luotsina on aloittanut Tuomas Sallinen. Kaksikolla on taustalla myös aiempaa yhteistyötä.

–Tuomas on minulle tuttu jo vuosien takaa, ja hän on aiemminkin ohjelmoinut harjoitteluani. Uskon, Tuomaksella on minulle paljon annettavaa.

Junnila ylitti Kuortaneella 189, joka jää sentin hänen kesän parhaastaan. Talvella 196 pompannut Junnila myöntää, että vire on syystä tai toisesta kadoksissa ja huippukorkeudet ovat jääneet toistaiseksi haaveeksi.

–Jalat eivät toimineet niin kuin haluaisin. Jokainen hyppy oli vähän erilainen, vaikka loppua kohden pääsin vähän paremmin hommaan kiinni. Epäilen jonkinlaista laskukuntoa. Terävyydestä puuttuu 15 prosenttia. Puntti ja juoksu sujuvat, mutta hyppäämisestä on kateissa viimeinen terävyys.