Kristiina Mäkelä rikkoi upeasti olympiarajan – aamu alkoi vaikeasti: ”Pelkkä kävely oli melkoista huojumista”

Kristiina Mäkelä loikki oman ennätyksensä, vaikka päivä lähti huonosti käyntiin.

Kuortane

Oman ennätyksensä ja kolmiloikan olympiarajan tuloksella 14,41 Kuortaneella rikkonut Kristiina Mäkelä säteili kilpailun jälkeen onnellisuutta.

–Olen niin helpottunut. Kauden alkuni on ollut tasainen, mutta piikkitulos on puuttunut. Olin kuitenkin koko ajan luottavainen, että hyvä hyppy on tuloillaan, kunhan saan kaiken loksahtamaan kohdalleen. Ja nyt se vihdoin tapahtui.

Mäkelä kertoi, että superonnistumisen takana oli kuitenkin poikkeuksellisen vaikea päivä.

– Heräsin aamulla kovaan huimaukseen ja jo pelkkä kävely oli melkoista huojumista, olo oli sanalla sanoen ihan paska. Päätin kuitenkin ajatella, että niskat ovat vain jumissa kovasta jännityksestä, enkä antanut sen vaikuttaa suoritukseeni.

– Onneksi raja meni kuitenkin yli tuolla neljännellä yrityksellä, sillä tänään tästä naisesta ei olisi irronnut enää lisähyppyjä.

Mäkelän mukaan ennätyshypyssä kaikki napsahti vihdoin kohdalleen.

– Sain pidettyä vartaloni oikeassa asennossa ja hyppy lähti suuntautumaan lankulta oikein, silloin yleensä myös loput loikkani sujuvat. Tämä on myös asia, jota varmasti jatkossakin valmentajan kanssa jalostamme.

Vuolaasti Kuortaneelle saapunutta yleisöä kannustuksesta kiitellyt ei pystynyt pidättelemään kilpailun jälkeen kyyneleitään.

– Tämä oli todellinen taistelu monivaiheisten tapahtumien jälkeen. Jos olisin epäonnistunut, tässä olisi varmasti seisonut myös kyynelehtivä Kristiina. Nyt nämä ovat kuitenkin onnen ja helpotuksen kyyneleitä.