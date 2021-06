Mahtava yllätys! Saksan keihäskarju Johannes Vetter ilmestyi suomalaisnuorten treeneihin: ”Ällikällä lyötyjä”

Johannes Vetterin yllätystä kuvailtiin inspiroivaksi.

Saksalainen keihäsjätti Johannes Vetter kilpailee juhannuspäivänä, lauantaina, Kuortane Games -yleisurheilutapahtumassa. Suomeen saapunut Vetter päätti yllättää torstaina nuoria keihäänheittäjiä Seinäjoella.

Seinäjoen Seudun Urheilijat (SSU) julkaisi Instagramissaan päivityksen, jossa hirmukaaria heittäneen Vetterin kerrottiin ilmestyneen nuorten harjoituksiin yllättäen.

– SSU:n heittokoululaiset olivat ällikällä lyötyjä, kun keihäänheittäjä Johannes Vetter (tällä kaudella 96,29) ilmestyi heittokoulun harjoituksiin eilen illalla Seinäjoen Keskuskentälle. Varmaankin nähdäkseen, miten treenejä vetänyt Tero Pitkämäki pärjää hommassaan, päivityksessä kirjoitetaan.

Tapaamisen kerrotaan olleen nuorten mielestä yllättävä ja inspiroiva.

– Kiitos käynnistä ja kiskaisehan lauantaina pitkälle! Seinäjoen Seudun Urheilijat toivotti saksalaiselle.

KEIHÄÄNHEITON maailmantilaston kärkinimen tämän kauden paras on 96,29.

28-vuotiaan saksalaisen oma ennätys on syyskuussa 2020 heitetty 97,76. Vetter on kaikkien aikojen tilastossa kakkosena. Jan Zeleznyn maailmanennätys on 98,48 metriä.

Vetter kertoi Suomen urheiluliiton haastattelussa, että hänen tavoitteenaan on rikkoa Kuortaneen kenttäennätys 93,09, joka on entisen keihäänheittäjän, maailmanmestari Aki Parviaisen nimissä. Heitto on myös Suomen ennätys.

Vetter palaa Kuortaneella kilpailuihin pieneltä tauolta kuntouduttuaan lähentäjälihaksen vaivasta, joka hänelle tuli maajoukkueiden EM-kilpailuiden Superliigassa toukokuun lopulla Puolassa.