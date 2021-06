Kolme tunnettua ruotsalaista yleisurheilunimeä kiidätettiin sairaalaan auto-onnettomuuden jälkeen – ”Pikkubussi kääntyi katolleen”

Seiväshyppääjä Michaela Meijer ja valmentajat Yannick Tregaro ja Gustaf Hultgren loukkaantuivat heitä kuljettaneen pikkubussin ja kuorma-auton kolarissa.

Kolme ruotsalaista tunnettua yleisurheilunimeä sai vammoja, kun heitä kotiin Karlstadin GP-kisasta kuljettanut pikkubussi kolaroi kuorma-auton kanssa E18-tiellä.

Pikkubussi kääntyi törmäyksen voimasta katolleen, ja kolarissa loukkaantuneita Michaela Meijeriä, Yannick Tregaroa ja Gustaf Hultgrenia saapui hoitamaan kolme ambulanssia sekä lääkärihelikopteri.

Kolmikko kiidätettiin sairaalahoitoon Karlstadiin.

– Yannick ja Michaela on jo kotiutettu. He ovat mustelmilla, mutta kunnossa. Gustaf leikataan tänään [torstaina}. Hänen tilansa on vakaa, mutta toipumisessa menee aikaa, Ruotsin yleisurheilumaajoukkueen johtaja Karin Torneklint sanoi Aftonbladetille.

Torneklint kertoi, että turman syystä ei ole vielä tarkkaa tietoa.

– Heidän päälleen ajettiin ja pikkubussi kääntyi katolleen, Torneklint kuvaili.

Yannick Tregaro on yksi Ruotsin tunnetuimmista yleisurheiluvalmentajista, jonka suojatteihin ovat lukeutuneet muun muassa kolmiloikan olympiavoittaja Christian Olsson ja korkeushypyn maailmanmestari Kajsa Bergqvist.

Seiväshyppääjä Michaela Meijer hyppäsi viime kesänä uuden Ruotsin ennätyksen 483 ja lukeutuu maansa menestystoivoihin Tokion kesäolympialaisissa tänä kesänä. Entinen seiväshypyn Ruotsin mestari on Meijerin valmentaja.

Torneklint ei osaa vielä sanoa, miten kolari vaikuttaa Meijerin olympiaosallistumisen.

– On vaikea arvioida asiaa. Se riippuu siitä, kuinka nopeasti hän palautuu. Emme pysty sanomaan kilpaileeko hän olympialaisissa vai ei.

Poliisi tutkii onnettomuuden syytä.