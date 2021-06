Senni Salminen jatkoi huimassa vireessä – tuuli pilasi hirmuloikat: ”Vähän suututti”

Senni Salminen räväytti hirmuisen tuulituloksen.

Kolmiloikkaaja Senni Salminen on mahtavassa tikissä. Viikko sitten Suomen ennätyksen 14,51 loikkinut Salminen hyppäsi Orimattilassa parhaallaan peräti 14,70. Uusi SE jäi syntymättä, sillä tuulimittari näytti harmittavasti 0,7 metriä sekunnissa liikaa myötätuulta.

– Jotenkin se viime viikon tulos pisti pään niin sekaisin, että tähän kisaan tuli jotenkin rennosti. Tänään toinen hyppy lähti paremmin kuin koskaan kilpailussa, ja ennen kolmatta loikkaa tiesi, että pitkä hyppy tulee, Salminen kertasi.

Kisassa toiseksi tuli Kristiina Mäkelä, joka oli Orimattilassa jahtaamassa olympiarajaa 14,32. Sitä ei tullut, sillä tasaisen sarjan paras kantoi 14,19.

Salminen pommitti toiseksi parhaallaan 14,41, joka on sekin huima suoritus. Tulos kielii Salmisen tason vakiintuneen reilusti päälle 14 metrin.

– Vähän suututti, että tuuli niin paljon. Sen vuoksi en ihan hirveästi iloinnut, vaikka noin pitkiä tulikin, Salminen naurahti.

Hurjien tulosten taustalla on onnistunut harjoituskausi. Varsinkin kolmiloikassa kriittiseen toiseen hyppyyn on tullut tehoa.

– Nilkan alueelle on saatu voimaa ja loikat ovat nykyään paljon varmempia. Kolmiloikassa on ihan sama kuinka pitkä kinkka on, jos toinen loikka jää lyhyeksi, Salminen perusteli.

Salminen kilpailee lauantaina joukkueiden Euroopan mestaruuskilpailuissa. Mitä sieltä uskaltaa odottaa?

– No…näette pidempää, Salminen lupasi

Juttua korjattu 15.6.2021 kello 22.14. Korjattu tulos 14,41 ja se, että ko. suoritus tehtiin sallituissa oloissa.