SE-nainen Senni Salminen sai upean yllätyspuhelun ohittamaltaan legendalta: ”Aivan mahtavaa, Senni!”

Senni Salminen puhelin soi kesken haastattelujen.

Tuore kolmiloikan SE-nainen Senni Salminen joutui melkoiseen pyöritykseen haastattelualueella.

Ehkä yllättävin hetki kuitenkin nähtiin, kun 14,51 hypänneelle Salmiselle ojennettiin puhelin.

Linjan päässä oli Suomen ex-urheilijatähti, peräti 18 vuotta Suomen ennätystä hallussaan pitänyt Heli Koivula. Hänen SE-tuloksensa 14,39 meni kirkkaasti rikki.

– Aivan mahtavaa, Senni! Olen niin iloinen, onnellinen ja tyytyväinen ja ihaillen seurasin kisaa. Aivan mahtavaa tykitystä lankulle ja taitoa, Koivula hihkui puhelimen välityksellä hämmentyneelle mutta selvästi positiivisesti yllättyneelle Salmiselle.

– Olen niin iloinen sinun ja Matin (valmentaja Mononen) puolesta. Nauti tästä hetkestä. Näyttää siltä, että tämä on ihan hurja kesä ja se on vasta on aluillaan, Koivula jatkoi.

Lopuksi ex-urheilija kiteytti vielä tuntemuksensa ennätyksen rikkoutumisesta.

– Ihan värisyttää!

– Niin meitä molempia, Salminen vastasi.