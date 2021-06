Aitajuoksija Viivi Lehikoinen ei ole aina luottanut siihen, että kova työ palkitaan. Nyt hän aikoo huipulle.

Vaikeiden vuosien jälkeen 400 metrin aituri Viivi Lehikoinen pyrkii nyt takaisin huipulle. Lehikoinen, 21, tunnettiin nuorena lahjakkuutena, joka keräsi itselleen kovia meriittejä. Yksi niistä oli 400 metrin aitakulta vuoden 2015 Euroopan nuorten olympiafestivaaleilla.

Viimeisinä vuosina kehitystä ei kuitenkaan tapahtunut.

– En edes tiedä, miten olen jaksanut jatkaa, koska viime vuosina on ollut todella hankalaa. Kun on nuorena tosi lahjakas ja saa paljon huomiota, on tosi luottavainen omaan urakehitykseen. Sitten kun ura meneekin aivan toisella tavalla kuin oli ajatellut, niin se on tosi kova paikka nuorelle urheilijalle, Lehikoinen kertoo.

Lehikoisen mukaan hänen perheellään on ollut iso merkitys hänen motivaationsa ylläpitämisessä. Henkinen valmennus onkin ollut Lehikoisen arjessa vahvasti läsnä hänen äitinsä takia.

– Äidilläni on psykoterapeutin koulutus, joten hän on toiminut henkisenä valmentajanani kauan. Olen käynyt myös ulkopuolisilla psykologeilla avaamassa ajatuksia.

– Lopulta ajatus siitä, ettei mua ole harjoittelulla pilattu, sai uskomaan, että tässä on jotain järkeä, Lehikoinen jatkaa.

Viivi Lehikoinen voitti Jyväskylässä 2. kesäkuuta naisten 400 metrin aitajuoksun uudella ennätysajallaan 56,33.

Taantuman kokeneen aiturin tavoite tälle kaudelle oli oman ennätyksen rikkominen. Moni yleisurheilupiireissä pelkäsi Lehikoisen jo taantuneen menetetyksi lupaukseksi, mutta kautta ei ehtinyt kulua kauaa, kun hän juoksi Jyväskylässä 2. kesäkuuta uuden ennätyksensä 56,33.

Lehikoinen kertoo suorituksen yllättäneen hänet ja näin ollen lisänneen hänen itseluottamustaan seuraaviin kisoihin.

– Ei jäänyt sellainen tyhjä olo, ettei tästä pysty enää parantamaan.

Lehikoisen harjoittelussa on tapahtunut paljon muutoksia sen jälkeen, kun hän vaihtoi valmentajaa viime joulukuussa. Kehitys oli jäänyt Jussi Ihamäen valmennuksessa paikoilleen, joten Lehikoinen ryhtyi etsimään valmentajaa Suomen ulkopuolelta.

Lehikoinen keskusteli pikajuoksija Hanna-Maari Päkkin kanssa tämän valmentajasta Laurent Meuwlystä ja päätti ottaa sveitsiläiseen yhteyttä.

Hollannissa asuva Meuwly valmentaa Lehikoista etäyhteyden kautta. Lehikoinen ja Meuwly ovat kohdanneet kasvotusten vain kerran, kun Lehikoisella oli harjoitusleiri Etelä-Afrikassa viime tammikuussa. Kaksikko ei pysty tapaamaan usein, joten Meuwlyn ehtona oli, että Lehikoinen hankkisi myös Suomesta valmentajan, joka olisi mukana harjoituksissa Helsingissä.

Siten valmennusryhmään liittyi Mikael Ylöstalo, jolla on Lehikoisen mukaan kokemusta kyseisenlaisesta tukivalmennuksesta entuudestaan.

Lehikoinen kertoo, että valmentajilla on omat erilaiset roolinsa, jotka täydentävät valmennusta.

– Laurentilta saan treeniohjelman, kun taas ”Mikke” on fyysisesti läsnä lähes jokaisessa harjoituksessa auttamassa ja valvomassa.

Lehikoinen kertoo, että kolmikolla on yhteinen ryhmä, jonne lähetetään videoita aiturin suorituksista. Lisäksi Lehikoinen vaihtaa viestejä tai puhuu puhelimessa Meuwlyn kanssa lähes päivittäin.

Lehikoinen uskoo mahdollisuuksiinsa juosta tällä kaudella alle 56 sekunnin. Kuva vuodelta 2018.

Lehikoisen on kannettava laajasti vastuuta urastaan. Hänen täytyy itse pitää huolta siitä, että Meuwlylla on hyvä kokonaiskäsitys hänen harjoittelustaan. Aituri kertoo kuitenkin tykänneensä uudesta valmennuskuviosta todella paljon.

– Etukäteen jännitti, miten jälleen uusi etävalmennus toimii, mutta heti ensimmäisen palaverin jälkeen huomasin, että se toimii hyvin.

Lehikoisen mukaan uudessa valmennuksessa hänen juoksumääränsä ovat kasvaneet.

– Isoin ero on nopeuden, tehojen ja tekniikkaharjoittelun kanssa. Vastapainona on myös paljon hidastempoista harjoittelua, eli ääripääharjoituksia.

Lehikoinen uskookin, että edellisessä valmennuksessa harjoittelu meni liian tasapaksuksi. Nyt harjoittelun sisältö muuttuu viikoittain, mutta teema pysyy samana. Lehikoinen kertoo hänen nopeutensa kehittyneen selvästi.

Lehikoisen lyhyen aikavälin tavoite on menestyä tämän vuoden nuorten EM-kisoissa Tallinnassa. Pitkällä aikajänteellä hän haluaa kehittyä entisestään nopeudessa ja kestävyydessä sekä juoksutekniikassa ja askelrytmissä.