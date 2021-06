Ylen suosikkiasiantuntija oli 1990-luvun seksisymboli: ”Olinhan mielestäni aika komea”

Petri Keskitalo joutui kesällä 1994 kohun keskelle, koska tv-mainoksessa näkyi liikaa paljasta pintaa.

Petri Keskitalo on Ylen uusi yleisurheiluasiantuntija.

Entinen 10-ottelija Petri Keskitalo, 54, on yksi tämän kesän puhutuimpia ruutukasvoja. Yleisurheilu on suosittu tv-laji, joten Ylen lähetysten asiantuntija on tarkan luupin alla.

Entisenä huippu-urheilijana Keskitalo osaa suhtautua asiaan ilman turhia paineita.

– En tule valmennusjärjestelmän sisältä kuten edeltäjäni, joten tuon erilaisen näkökulman, Keskitalo sanoo.

Hänen lähtökohtansa on oma persoona ja suorasanaisuus.

– Kerron oman näkemykseni ja hyödynnän kokemustani urheilijana.

Keskitalo oli urheilijana luonnonlahjakkuus, eikä hän aio muuttaa tyyliään, vaikka ikävuosia on kertynyt yli 50.

– Olen hetken lapsi.

Raahessa kasvanut poika innostui moniotteluista katsellessaan britti Daley Thompsonin suorituksia. Keskitalon lahjakkuus tuli esille 40 vuotta sitten Mikkelin SM-otteluissa, joissa hän voitti ylivoimaisesti 4-ottelun SE-tuloksella.

– Hyppäsin korkeudessa tuloksen 191. Samassa korkeudessa jäin ilman tulosta Barcelonan olympiakisoissa 1992, mikä oli urani pahin pettymys.

Multitalentti sai lempinimen Elmo, joka tuli tietysti Juhani Peltosen radiokuunnelman päähenkilöstä. Keskitalo oli lapsitähti, joka voitti 19-vuotiaiden maailmanmestaruuden Ateenassa 1986.

Seurasi siirtyminen aikuisten sarjaan ja lukuisten arvokisojen sarja. Paras sarja syntyi 1991 Tokion MM-areenalla, jossa Keskitalo taisteli viidenneksi SE-lukemilla 8318.

– Silloin vedin myös päätöslajin 1500 metriä täysillä ja olin maalissa niin poikki, etten jaksanut lähteä edes ottelijoiden yhteiselle kunniakierrokselle.

Petri Keskitalo kuvailee itseään hetken lapseksi.

Keskitalon räjähtävä voimantuotto toi erinomaisia tuloksia erityisesti 100 metrillä ja pituudessa. Tilanne muuttui vuoden 1989 jälkeen.

– Staattisessa voimatestissä kävi ilmi, että pohkeiden voimantuottoni ei ole hyvällä tasolla.

Keskitalo lähti Australiaan kuuden viikon leirille.

– Siellä tein sitten jalkaprässiä 300–350 kilolla pohkeita vahvistaen.

Koska mukana ei ollut fysioterapeuttia, lihashuolto jäi puutteelliseksi. Palattuaan Suomeen ja hallikilpailuihin Keskisalo huomasi akillesjänteidensä kipeytyneen. Siitä alkoi vammakierre, joka jatkui uran päättymiseen 1995 asti.

– Treenasin liian kovilla tehoilla. Tuohon aikaan ihailtiin punttiharjoittelua ja vähäteltiin kestävyysominaisuuksien kehittämistä, Keskisalo sanoo.

Ottelija otti mallia keihäänheittäjä Seppo Rädystä.

– Seppo opetti minulle rinnallevedon tekniikkaa.

Oppi jäi hyvin päähän, sillä Keskitalo veti rinnalle 125 kg 50-vuotiaana Ylen kuvausryhmän edessä.

– Harjoittelun suhteen olin jääräpää.

Nykytietämyksellä hän tekisi monta asiaa toisin.

– Takareisien vahvistamista pidettiin naisten liikkeenä, Keskitalo kertoo ajan ilmapiiristä.

Aktiiviuransa aikana Keskitalosta tuli median lemmikki. Superominaisuuksilla varustettu nuorukainen sai palstatilaa. Myös yhteistyökumppanit pitivät kaverista, jolta irtosi nokkelia repliikkejä joka tilanteessa.

Pituushyppääjä Ringa Ropo oli naisurheilijoiden ykköstähti, ja Keskitalosta tuli kuvatuin miesurheilija. Hänen mukaansa huomion kohteena oleminen ei häirinnyt urheilua.

– Koska asuin Raahessa ja Oulussa, sain olla rauhassa. Helsingissä olisi varmasti ollut toinen juttu.

Keskitalo myöntää lähteneensä mukaan roolileikkiin.

– Juoksin 400 metriä aurinkolasit päässä, koska halusin olla kuin hevonen laput silmillä.

Petri Keskitalo yleisurheilun MM-kisoissa Tokiossa vuonna 1991.

Eniten katseita keräsi Elmon urheilutrikoo.

– Käytin kokobodya toisin kuin moni muu.

Hän viihtyi ilman paitaa urheilukentällä.

– Olinhan mielestäni aika komea, Keskitalo naureskelee.

Rautaruukki bongasi raahelaisen mainokseensa vuonna 1994. Keskitalo laittoi katolla räystäitä kuntoon pelti paljaana.

– Ja helvetin pienissä farkkushorteissa.

Samana kesän nousi kohu Panu-tytön niukasta vaatetuksesta maalimainoksessa, ja myös Värivalmis-kattoprofiilin mainos meni syyniin. Kuluttaja-asiamies Erik Mickwitz arvioi Keskitalon vähäpukeisuutta seuraavasti.

”Miesten asemaa ei naisten tuijotus heikennä, sillä katseen kohteenakin he ovat edelleen "voimakkaita uroksia" ja olemukseltaan päättäjän tai määrääjän asemassa.”

Viranomaisten mukaan Keskitaloa ei ollut esineellistetty. Kahden vuoden päästä hän nousi uudelleen katolle.

– Uran jälkeen vartalossa oli tapahtunut muutoksia, joten kesällä 1996 olisi voinut olla paita päällä.

Keskitalo on miettinyt nykyurheilijoiden mediakäyttäytymisen hyötyjä ja haittoja.

– Somesta nuoret voivat seurata maailman huippujen treenaamista reaaliajassa, mikä on iso muutos 30 vuoden takaiseen tilanteeseen.

Urheilija on usein etuoikeutetussa asemassa, mistä voi seurata vääriä valintoja.

– Kun sain oman sponsoriauton, se vei liikaa huomiota. Samaan aikaan Virossa Erki Nool treenasi karuissa olosuhteissa päästäkseen kisaamaan Suomeen, jossa oli parempaa ruokaa ja helpompi elää.

Keskitalon mielestä urheilijoiden olisi hyvä pysähtyä miettimään, mitä he varsinaisesti tavoittelevat.

– Urheilijoiden oma esilläolo sosiaalisessa mediassa on ymmärrettävää, mutta fokus pitäisi pysyä olennaisessa.

Sama pätee urheilijoiden mediasuhteeseen.

– Olisi hyvä pystyä erottamaan, milloin media vie urheilijaa ja milloin urheilija vie mediaa.

Näkyvyyttä ei pidä hankkia hinnalla millä hyvänsä. Keskitalon mukaan mieli pysyy vakaana, kun muistaa yhden perussäännön.

– Kaikkea ei tarvitse aina kertoa, mutta se mitä, sanoo, olisi syytä olla totta.

Petri Keskitalo muistuttaa, että urheilijoiden pitäisi muistaa keskittyä olennaiseen myös sosiaalisen median aikakaudella.

Keskitalon urheilu-ura päättyi kertaheitolla Göteborgin MM-kisoissa 1995. Hän joutui keskeyttämään vatsalihaksen revähdettyä.

– Seuraavana päivänä olimme terapiakävelyllä lääkärin ja valmentajan kanssa. Ylittäessämme kanavasiltaa pysähdyin ja sanoin Leppäsen Heikille, että nyt se on loppu.

Seuraavana päivänä Keskitalo asettui mikrofonin toiselle puolella Ylen asiantuntijana. Siinä roolissa hän on ollut useaan otteeseen 25 vuoden aikana.

Pääpaino on toki ollut siviilityössä. Keskitalo on ehtinyt hääriä markkinointihommissa Rautaruukissa, mainostoimiston johtajana ja rakennusalalla Jatke Oy:n palveluksessa. Golf-maailmaan hän syventyi hämeenlinnalaisen Linna Golfin toimitusjohtajana .

– Kuuluimme eurooppalaiseen kattojärjestöön, minkä ansiosta pääsin perehtymään golfin kansainvälisiin markkinointikuvioihin.

Nykyään Keskitalo työskentelee Opelin maahantuontiyhtiön LänsiAuto Drive Oy:n markkinointi- ja viestintäpäällikkönä ja sanoo nauttivansa uudesta kotikaupungistaan.

– Aikaisemmin en voinut kuvitellakaan nauttivani Helsingissä asumisesta, mutta nyt en halua muuttaa täältä mihinkään.

Työn lisäksi Stadissa viehättää kulttuuritarjonta ja tanssi.

– Meillä on vaimoni kanssa lattaritanssit harrastuksena.

Liike ja rytmi viehättivät Keskitaloa jo Raahessa.

– Tanssiminen ja toisen lähellä oleminen ei ollut minulle ongelma teini-iässä.

Koronan hellittäessä tanssiminen on jälleen mahdollista.

Keskitalon perheen kesään kuuluu paljon muutakin mielenkiintoista kuin yleisurheilun seuraaminen. Joona Keskitalolta ilmestyy elokuussa esikoiskirja Tuntemattomat (Bazar), jonka aihepiiriä isäkin on päässyt sparraamaan. Nuorempi poika on ravintola-alalla.

– Hämeenlinnassa avataan elokuussa ravintola, jossa hän on keittiömestarina, Keskitalo kertoo.

Kaikkein eniten ex-urheilijan huomiota vaativat kaksi lastenlasta, molemmat tyttöjä.

– Nuorin syntyi viikko sitten, mikä oli ihan mahtava juttu.