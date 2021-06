Seiväshyppääjä Urho Kujanpäällä on yksinkertainen tavoite: ”Kaikki ongelmat ratkeavat, kunhan...”

Turun Paavo Nurmi Gamesin miesten seiväskisasta ehkä odoteltiin viikko sitten 564 hypänneiden Tommi Holttisen ja Mikko Paavolan kaksintaistelua, mutta Urho Kujanpää tuli takavasemmalta ja vei potin. Samalla syntyi uusi kauden kotimainen kärkitulos 565.

Kujanpää ylitti 516 ja 533 viimeisillä yrityksillä, mutta sen jälkeen alkoi tapahtua.

– Pääsin vähän hitaammin mukaan hyppäämiseen, ja meinasi jäädä seipäätkin löysäksi. Kun rima nousi, pääsin seipäisiinkin kiinni.

Kujanpää teki itselleen harvinaisen ratkaisun ja jätti 543 väliin.

– Jätän harvoin korkeuksia väliin, mutta tänään se toimi. Tarvitsin paussin, kun tuli kuusi hyppyä peräjälkeen. Tuntui, ettei jaloissa virta riitä. Siksi varmaan tulikin niitä rasteja.

Kujanpää, 24, on toki hätyytellyt samoja korkeuksia aiemminkin tänä vuonna. Hän ylitti helmikuussa hallissa 566, mutta sen jälkeen alkoivat ongelmat.

Kivut isovarpaassa sekoittivat hetkeksi suunnitelmat.

– Oireita ei enää ole, mutta se kyllä tuntuu, että olin hallikauden jälkeen kuukauden juoksematta.

Urho Kujanpää ylitti Turussa 565.

Myös 2019 hypyn alastulossa syntynyt paha nilkkavamma on selvästi historiaa.

– Seiväshypyssä mikään ei ole mahdotonta. Kun tekniikka osuu kohdalleen, vaikka vauhtia olisi vähän vähemmän, tulos voi olla sama tai jopa parempi, Kujanpää summaa.

Kolme suomalaismiestä on nyt historiallisesti yhtä aikaa yli 560:n kerhossa. Kilpailutilanne maistuu.

– Kaikki potkivat toisiaan, eikä kukaan halua jäädä kelkasta, Kujanpää sanoo.

Myös kilpakumppani, harmittavasti korkeuteen 517 jäänyt Paavola komppaa päivän voittajaa.

– Tilanne on todella hyvä. On ehkä löytynyt oikeanlaisia hyppääjiä. Suomi on pieni maa, joten ei niitä liian usein löydy, hän sanoo.

Kujanpään mukaan avain menestykseen on siinä, että valmennuksellisesti osataan tehdä oikeita asioita.

– Keskitytään olennaiseen ja treenataan järkevästi.

Kaikilla seiväsmiehillä on mielessä Tokio. Se kuitenkin vaatii huippuonnistumisia seuraavissa kisoissa.

– Espoossa torstaina pitäisi hypätä vähintään tällainen tulos, jotta saisi tarpeeksi ranking-pisteitä. Kaikilla kolmella suomalaisella on Tokioon mahdollisuudet, ja kaikki sinne haluavat.

Sen lisäksi Kujanpäällä on tälle kaudelle hyvin yksikertainen tavoite.

– Hypätä mahdollisimman korkealta. Kaikki ongelmat ratkeavat, kun hyppää riittävän korkealta, hän sanoo.