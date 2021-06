Lotta Harala pettyi tapauksensa tutkintaan – ”Painajaismaista”

Lotta Harala sanoo vastineessaan pitävänsä kohtuuttomana, että vastuu Suekin tekemistä virheistä sysätään urheilijan niskoille.

Pika-aituri Lotta Harala huojentui vältyttyään uudelta toimintakiellolta. Häntä kuitenkin harmittaa suuresti se, että hän joutui kärsimään Suomen urheilun eettisen keskuksen (Suek) tekemistä virheistä.

– Tämä yli kolmen kuukauden ajan kestänyt tutkinta on ollut painajaismaista. Ensimmäisen kuukauden aikana en edes tiennyt, mitä tässä tutkitaan. Onneksi lopputulos seuraamuksen osalta on oikea, mutta minulle on suuri pettymys se, kuinka vastuu sysätään loppupeleissä aina urheilijalle, vaikka virheen tekijä on joku muu, Harala sanoo vastineessaan.

Antidopingasioiden kurinpitolautakunta totesi torstaina julkaisemassaan päätöksessä, että Harala, 29, oli rikkonut väliaikaista urheilun toimintakieltoaan syksyllä 2020 ja tammikuussa 2021.

Lautakunta katsoi kuitenkin, että harjoittelua koskeva säännöstö oli tulkinnanvarainen ja ristiriitainen, joten Haralalle ei kohtuuden nimessä määrätty rikkeestä uutta toimintakieltoa.

Harala arvosteli vastineessaan Suekin toimintaa kovin sanoin. Hänen mukaansa Suekin lakiasiainjohtaja oli antanut hänelle virheellistä tietoa siitä, mitä urheilija saa ja ei saa tehdä toimintakieltonsa aikana.

Myös Suomen antidopingsäännöstössä oli ristiriita Maailman antidopingtoimiston Wadan säännöstön kanssa.

– Minulla ei ole juristin koulutusta ja olen tietysti toiminnassani luottanut siihen, mitä Suekin laatimassa Suomen antidopingsäännöstössä ja Suekin lakiasiainjohtajan minulle lähettämässä ilmoituksessa lukee. En luonnollisestikaan ole missään vaiheessa osannut ajatella, että minun tulisi kyseenalaistaa Suekilta saamani ohjeet ja alkaa selvittää kansainvälisistä säännöstöistä lisää tietoa, Haralan vastineessa sanotaan.

– Nyt kurinpitolautakunta on katsonut, että minun olisi pitänyt ymmärtää, että Suomen antidopingsäännöstö ja Suekin lakiasiainjohtajalta saamani ilmoitus ovat olleet ristiriidassa maailman antidopingsäännöstön kanssa. Kun en ole tätä urheilijana luonnollisestikaan ymmärtänyt, lautakunta on katsonut minun rikkoneen toiminnallani tahattomasti väliaikaista toimintakieltoani.

Haralan mielestä on kohtuutonta, että vastuu Suekin tekemistä virheistä sysätään urheilijan niskoille.

– Tämä ei ole minusta reilun pelin periaatteen eikä oikeudentajuni mukaista. Olen hyvin huolissani kaikkien urheilijoiden puolesta, kun Suekin tekemistä virheistä on aina vastuussa urheilija. Vastuun virheistä pitäisi kuulua sille taholle, joka virheet on tehnyt, eli Suekille.

Harala antoi positiivisen dopingnäytteen Espoon GP-kisassa elokuussa 2020. Hänen elimistöstään löytyi kilpailussa kiellettyä piristettä 5-metyyliheksaani-2-amiinia (1,4-dimetyylipentyyliamiini).

Hän sai tammikuussa 2021 rikkeestä kolmen kuukauden mittaisen toimintakiellon, jonka hän oli ehtinyt kärsiä jo vapaaehtoisesti syksyllä 2020 ja alkuvuodesta 2021.

Harala kertoi kielletyn aineen päätyneen hänen elimistöönsä lisäravinteen kautta.