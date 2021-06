Ylen yleisurheiluselostamossa iso mullistus – mukana ottelijalegenda ja uusi selostaja

Yle Urheilun yleisurheilulähetykset saavat jääkiekosta tutun pääselostajan. 10-ottelun legenda Petri ”Elmo” Keskitalo liittyy tiimiin, mutta on olympiakisoissa kotiin jäävä varamies.

10-ottelun legenda Petri ”Elmo” Keskitalo on Yle Urheilun yleisurheilutiimin uusi vahvistus. Muutoksia tulee myös selostajaosastolle.

Yle Urheilun kesäisen perinnesuosikkilajin, yleisurheilun, selostamossa käy alkavalla kaudella iso mullistus.

Vuodesta 2017 saakka asiantuntijana työskennellyt Jarkko Finni ei enää jatka tehtävässään. Hän työskentelee lajin kattojärjestössä Urheiluliitossa valmennuksen ja koulutuksen johtajana eikä voi olla enää selostamossa ikään kuin arvioimassa omaa työnjälkeään. Ennen Finniä tehtävässä oli 2007–2016 Olympiakomitean huippu-urheiluyksikön nykyinen johtaja Mika Lehtimäki.

Finnin korvaa toinen entinen arvokisatason kymmenottelija eli Petri ”Elmo” Keskitalo. Raahelaislähtöinen ottelijalegenda kuuluu Yle Urheilun asiantuntijatiimiin kyseisiä töitä jo vuosia hoitaneiden Tuomas Rajan ja Mikael Ylöstalon ohella.

Entinen SE-mies Keskitalo, 54, voitti nuorten MM-kultaa 1986 ja oli Tokion MM-kisoissa 1991 viides. Vuonna 1988 hän edusti Suomea Soulin olympiakisoissa – Ylöstalon joukkuekaverina. Keskitalo työskentelee autoalan yrityksessä viestintätehtävissä.

Myös selostajapuolella nähdään iso muutos, sillä entiseltä pääselostajalta, NENT Groupin hiihtoäänekseen rekrytoimalta Jussi Eskolalta jäi sankaruutta jakoon. Uudet pääselostajat ovat Simo Leinonen ja Kimmo Porttila. Leinonen kertoo suhtautuvansa uuteen aluevaltaukseensa suurella kunnioituksella.

– Lajin merkitys suomalaisille ja Suomen mahtava lajihistoria ovat hyvin tiedossa. Tuntuu todella hienolta. Samalla kyse on ammatillisesti isosta haasteesta, sillä laji vaatii tekijältään paljon.

Yle Urheiluun vuonna 2012 Neloselta tullut Leinonen on profiloitunut monipuolisena ammattimiehenä, sekä toimittajana että selostajana. Takana on selostustöitä muun muassa jalkapallon MM-kisoista. Hiihtolajeista Leinonen on selostanut mäkihyppyä ja yhdistettyä.

– Varmaan niin sanottu suuri yleisö tuntee minut parhaiten jääkiekkoäänenä, esimerkiksi vuoden 2018 olympiakiekkoa, nuorten MM-kisoja sekä EHT-turnauksia selostanut Leinonen kertoo.

Tokion olympiastadionilla kilpaillaan mitaleista 30.7.–7.8. Testikisoihin viime vuonna osallistui mm. sprintteritähti Justin Gatlin.

Vielä ensi viikon alussa kultakurkut Leinonen ja Porttila eivät keikkaile yhdessä, sillä Turun Paavo Nurmi Gamesissä lauteilla on Leinosen sijasta Mikko Hannula. Leinonen on kiinni Yle Urheilun EM-jalkapalloprojektissa.

Kauden päätapahtumassa eli Tokion olympiakisoissa Porttila ja Leinonen selostavat, ja tv-asiantuntijana on Tuomas Raja. Myös olympiakisoissa aitovan Annimari Kortteen toisena valmentajana toimiva Mikael Ylöstalo on ruotsinkielisten selostusten asiantuntija ja Keskitalo analysoi tapahtumia Suomen-studiosta.

Tuottaja Jouko Jarvan mukaan kaikkia kolmea asiantuntijaa kierrätetään kauden aikana niin, että jokainen esiintyy suomenkielisissä lähetyksissä useita kertoja.

Tokion olympiayleisurheilun radioselostuksista vastaavat arvostettu veteraani Jarmo Lehtinen sekä ennen kaikkea ampumahiihdon tv-äänenä tuttu Johannes Oikarinen. Heillä ei ole asiantuntijaa, ja syy on erikoinen. Yle Urheilun olympiastadionin mediakatsomosta saamaan radioselostustilaan ei mahdu fyysisesti kuin kaksi henkilöä.