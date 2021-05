Nähdäänkö maailmanennätystä jahtaava Johannes Vetter Turussa? Aki Parviaiselta synkkä tulkinta saksalaishirmun tilanteesta

Johannes Vetter iloitsi päässeensä lähentäjävammastaan vähällä. Aki Parviainen on skeptinen. Manageri Tero Heiskan mukaan keskiviikko tuo vastauksia.

Saksan hirmukuntoinen Johannes Vetter jatkoi lauantaina keihäsparaatiaan Puolan Chorzowissa. Hän voitti Euroopan joukkuemestaruuskilpailun kaikkien aikojen kolmanneksi pisimmällä nykykeihäskaarella: 96,29.

Kilpailun aikana Vetter kuitenkin sai kuitenkin tukijalkansa valtavan rasituksen kohteena olevaan lähentäjälihakseen huolestuttavia tuntemuksia, joiden syitä tutkittiin kilpailun jälkeen.

Samalla hetkellä alkoi spekulaatio Vetterin osallistumisesta Turun Paavo Nurmi Gamesiin, jossa hän olisi ensi viikon alussa ehdoton ykkösvetonaula. Vetter on tehnyt sopimuksen heittämisestä myös Kuortaneen Motonet GP:ssä 26. kesäkuuta.

Kyse on kuitenkin olympiakaudesta, ja Vetter ei valmentajansa Boris Obergföllin kanssa ole valmis riskeeraamaan menestymistä Tokiossa elokuun alussa kilpailemalla liian kovalla terveysriskillä.

Vetterin suomalaismanagerin Tero Heiskan mukaan saksalaisen heittäminen Turussa ratkeaa erittäin todennäköisesti keskiviikkona.

– Silloin tehdään Saksassa lähentäjän magneettikuvaus, jonka jälkeen tulee päätöksiä samana päivänä. Sitä ennen ei pysty sanomaan mitään, Heiska ilmoitti.

Vetter voitti MM-kultaa Lontoossa 2017, Aki Parviainen 18 vuotta aiemmin Sevillassa. Maailmantilastossa kaikkien aikojen neljäntenä oleva Parviainen (SE 93,09) ei maanantaisissa arvioissaan suhtautunut optimistisesti Vetterin heittämiseen Turussa, vaikka keihäshirmu sunnuntaina sosiaalisessa mediassa arveli päässeensä säikähdyksellä.

– Jokainen yli 90 metrin heitto on sellainen, että elimistö ei koskaan unohda sitä. Minä tunnen ne heitot nyt 46-vuotiaana joka päivä. Jos sieltä lähentäjästä on lauantaina napannut, niin kyllä siellä ikävä kyllä jotain ongelmaa on. Sanotaanpa julkisuuteen päin mitä tahansa. Ja se tarkoittaa aina sitä, että sovituistakin kilpailuista tulee silloin liikkuvia osia jatkosuunnitelmassa.

Viime kaudella parhaimmillaan peräti 97,76 heittänyt Vetter olisi heittänyt Tokion olympiakisoissa yhtenä kaikkien lajien kovimmista ennakkosuosikeista, jos kisat olisi voitu pitää ajallaan kesällä 2020. Kun hän vuotta myöhemmin on yhä samassa suorituskunnossa, olympiakullan merkitys on ehkä noussut vielä suuremmaksi.

– Eri asia tietysti, jos ehdoin tahdoin haluaa heittää itsensä pihalle Tokion menestyskuvioista kilpailemalla liian kovalla terveysriskillä. Enpä usko. Nyt lieneekin tauko paikallaan, Parviainen arveli.

Johannes Vetter oli starttirahansa arvoinen jo viime elokuun Paavo Nurmi Gamesissa: 91,49.

Jos Vetterin tiimi päätyisi jättämään Suomen-kilpailut pakkoraossa väliin, Parviainen myöntää, että isoja asioita voi jäädä näkemättä.

– Kuortaneella Vetter voisi optimaalisissa tuulioloissa heittää yli 100 metriä, Turussa tuskin ihan niin paljon.

Parviainen heitti oman Suomen ennätyksensä nimenomaan Kuortaneella kesäkuussa 1999.

Turkulaisyleisö ihastui Vetteriin jo viime Paavo Nurmi Gamesissa elokuussa 2020. Keihäs lensi silloin peräti 91,49.