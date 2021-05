Dohan Timanttiliigan kiekkokisa nostatti kohun.

Yleisurheilun Timanttiliigassa käytössä oleva sääntö vaati perjantai-iltana ”uhrin”, kun naisten kiekkokisassa pisimmälle heitti USA:n Valarie Allman. Silti kisan voitti Kuuban Yaime Perez.

Allman, 26, heitti kisassa parhaimmallaan 65,57, kun taas Perezin, 30, kisan pisin kantoi 63,75.

Tulokset kuitenkin nollattiin kuudennelle eli viimeiselle heittokierrokselle, jolle pääsivät kolme parasta. Viimeisellä kierroksella Allman heitti 58,58 ja Perez 61,35, joten kuubalainen vei voiton.

Kyse on jo viime vuonna joissakin kisoissa kokeillusta, ja paljon parjatusta, sääntöuudistuksesta, jota on perusteltu muun muassa sillä, että tv-katsojien on helpompi seurata kisan etenemistä.

– Eipä tässä ole oikein sanoja. Tehdään erilaisia muutoksia, joo hyvä kokeillaan, mutta en tiedä, pitääkö näitä viedä sitten kovin paljon pidemmälle, tylytti C Moren yleisurheiluasiantuntija Mika Järvinen lähetyksessä.

Tv-kuvien perusteella Perezkään ei suuremmin voitostaan iloinnut.

– Paras tulos, jonka olen heittänyt ulkomailla, paras heitto kilpailussa ja paras sijoitukseni Timanttiliigassa tuntuvat hyvältä. Vaikka en tee sääntöjä (enkä ehkä rakasta niitä), teen parhaani, mitä voin, kirjoitti kakkoseksi sijoittunut Allman Instagramissa.

Dohan MM-kisoissa 2019 seitsemänneksi heittänyt Allman sai runsaasti tukea julkaisunsa kommenttikentässä.

– Timanttiliigan formaatti on naurettava. Ei pitäisi olla mahdollista, että päivän parhaan tuloksen heittäjä voi sijoittua toiseksi. Jatka työtäsi ja säästä voitot Tokioon.

Viime kaudella sääntömuutosta kokeiltiin pituushypyssä. Silloin Tukholman Timanttiliigassa kisan pisimmän hypyn 813 loikannut Thobias Montler sijoittui toiseksi, koska finaalikierroksella Ruswahl Samaai hyppäsi pidemmälle.

– Käytännössä kaikki urheilijat ja valmentajat vastustavat tätä. Kun sääntöä pohdittiin, oli valtavia protesteja, joten luulin heidän ajattelevan asiaa, kritisoi tuolloin Timanttiliigan järjestäjiä ja Kansainvälistä yleisurheiluliittoa ruotsalaisen kiekkojätin Daniel Ståhlin valmentaja Vesteinn Hafsteinsson.

– Nyt voit tehdä ME-tuloksen, etkä silti voita. Kuinka selität sen yleisölle? Hafsteinsson kyseli.

Suomalaispituushyppääjä Roni Ollikainen puolestaan tiivisti viime kesänä asiasta kysyttäessä, että kyseinen muutos on ”ihan perseestä”.