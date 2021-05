Pääsykokeista olympiarajaa jahtaamaan – moukarisensaatio Silja Kosonen, 18, myöntää tulospaineet: ”Jos olisin silloin tiennyt...”

Maaliskuussa Suomen ennätyksen heittänyt Kosonen kirjoitti ylioppilaaksi valmistautuessaan uransa tärkeimpään kesään.

Moukarihuippu Silja Kososella on riittänyt kiireitä.

Kuusi senttiä. Se on matka, joka erottaa moukarinheittäjä Silja Kososen, 18, Tokion olympiarajasta. Hän hivuttautui lähelle jo maaliskuussa täräyttäessään Kaustisella lumisateessa Suomen ennätyksen 72,44.

Seuraavan kerran Kosonen nähtiin tositoimissa viime lauantaina Kankaanpäässä, jolloin syntyi tulos 69,82. Kososen päänahan vei Krista Tervo tuloksella 71,81.

– Aluksi olin pettynyt suorittamiseeni. Kun tuli kolme rastia, aloin vähän yliyrittää. Täytyy silti olla tyytyväinen, että heitin lähelle 70 metriä kauden ekassa kisassa, sillä en ole täydessä kisakunnossa vielä, Kosonen arvioi Ilta-Sanomille Paavo Nurmi Gamesin hyväntekeväisyystempauksessa.

Suomen mestaruus, SE ja nuorten Euroopan-ennätys, valinta Vuoden nuoreksi urheilijaksi... Raisiossa asuvan ja harjoittelevan Kososen vuosi on ollut melkoista pyöritystä. Siihen päälle lisätään vielä ylioppilaskirjoitukset, jotka hän sai menestyksekkäästi maaliin.

– Treenejä kevennettiin kirjoitusten ajaksi, mutta oli silti aika raskasta olla seitsemänä päivänä kokeissa. Nyt ajateltuna oli tyhmää, että vedin lukion kolmeen vuoteen. En silloin uskonut, että minulla olisi mahdollisuus olympialaisiin. Jos silloin olisin tiennyt, millainen tästä vuodesta tulee, olisin tehnyt lukion neljään vuoteen.

Silja Kosonen voitti viime kesänä Suomen mestaruuden.

Lakkia Kosonen aikoo juhlia pienellä porukalla valmistujaispäivänä. Sitä ennen on vuorossa pääsykokeita. Kielten opettajan ammatista haaveileva Kosonen on hakenut Turun yliopistoon lukemaan saksaa ja englantia sekä luokanopettajaksi.

– Luokanopettajan pääsykoe on ensi torstaina eli sen päivän aamuna, kun minulla on Somerolla kisat. Se päivä täytyy vain vetää sisulla läpi, Kosonen sanoo.

– Ei haittaisi, jos en pääsisi nyt opiskelemaan. Jos pääsen, niin sitten mennään täysin urheilun ehdoilla.

Someron kisan jälkeen vuorossa on Paavo Nurmi Games 7.–8. kesäkuuta. Kosonen on saamassa olympiarajajahtiin kovan kirittäjän, olympiavoittajan ja ME-naisen, Puolan Anita Włodarczykin. Hänestä puhuttaessa Kososen ilme kirkastuu.

– Onhan se siistiä! Olisiko ollut 2018, kun olimme katsomassa Paavo Nurmen kisoja, ja hän oli siellä. En olisi uskonut silloin, että olen nyt samoissa kisoissa heittämässä.

PNG on Kosonen ensimmäinen aikuisten kansainvälinen kilpailu. Hän on tyytyväinen ”pehmeään laskeutumiseen”.

– On ihan hyvä, että saan nukkua kotona ja kisat ovat lähellä, hän sanoo.

Silja Kosonen osallistui torstaina Paavo Nurmi Gamesien hyväntekeväisyystempaukseen Turussa.

Muu kisakalenteri määräytyy pitkälti tulosten perusteella. Jos olympiaraja ei ylity, täytyy moukarinaisen alkaa miettiä ranking-pisteiden haalimista.

– Luotan itseeni silti sen verran, että kunhan en yliyritä, olympiaraja on mahdollinen. Myös nuorten ME (73,24) on lähellä ja voisi tulla hyvänä päivänä.

Ujoksi itseään luonnehtiva Kosonen myöntää vuoden muuttaneen häntä. Menestys tuli nopeasti, ja samalla lisääntyivät haastattelut, tapahtumat ja sponsorikuviot. Myös odotukset ovat nousseet samaa tahtia.

– Yritän olla ottamatta paineita, mutta kyllä sitä välillä miettii, mitä muut minulta odottavat. Yritän vain pitää pään kylmänä ja keskittyä omaan tekemiseen, hän sanoo.