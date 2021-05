Senni Salmisella, 25, oli salaisuus, jota hän ei pitkään aikaan uskaltanut paljastaa – vähän kerrallaan hän rohkaistui avautumaan

Kolmiloikkaaja Senni Salmisen urheilu-uraa varjosti pitkään se, ettei hän uskaltanut olla oma itsensä.

Senni Salminen (oik.) on seurustellut neljä vuotta tyttöystävänsä Piitin kanssa.­

Yleisurheilija Senni Salmisella, 25, oli vielä kaksi vuotta sitten salaisuus, jota hän ei uskaltanut kertoa kellekään urheilumaailmassa. Salaisuuden peittely ei ahdistanut häntä jokaisessa treenissä ja kaiken aikaa, mutta hiersi jossain sisuskalujen pohjalla ja mielen sopukoissa. Painoi hartioita vähän lysyyn. Se on huono tilanne ihmiselle, joka tavoittelee omia rajojaan.

Salmisen salaisuus ei enää nostata kulmia joillain yhteiskunnan alueilla, mutta kolmiloikkaaja tuntee ja tietää, että urheilussa tilanne on vielä toinen.

Salminen on homoseksuaali. Lesbo.

Vuosikausiin hän ei uskaltanut paljastaa salaisuuttaan julkisesti yleisurheilupiireissä. Miksi?

– Urheilumaailma on omanlaisensa. Siellä on tietyt ihmiset. Monet puhuvat omista parisuhteistaan, jotka ovat heterosuhteita. Minusta on tuntunut vaikealta... Salminen kertoo Helsingin kevääseen heränneessä Talvipuutarhassa, kivenheiton päässä kodistaan.

Hänen äänestään kuulee, että homoseksuaalin voi olla vaikeaa sanoa, selittää ja osoittaa sormella syitä, joiden takia urheilukentillä on haastavaa olla oma itsensä. Salmisen puheesta saa kuvan yksittäistä urheilijaa isommasta ilmapiiristä tai rakenteesta, joka voi tuntua ahdistavalta ja kahlitsevalta.

Hän yrittää sanoittaa tunnetta pian uudelleen.

26 000 asukkaan Imatralla kasvanut Salminen alkoi ensimmäistä kertaa pohtia seksuaalisuuttaan noin 13-vuotiaana. Silloin kyseessä olivat kuitenkin vasta ensimmäiset aavistukset. Täydellä voimallaan identiteetin kysymykset iskivät tajuntaan myöhemmällä teini-iällä, noin 16–17-vuotiaana.

– Aika myöhään. Ei minulla ollut mitään seurustelusuhteita. Kun urheili, ei ehtinyt miettiä sellaisia juttuja, Salminen sanoo.

Senni Salminen nojaili rennosti kaiteeseen Töölön Talvipuutarhalla.­

Vuonna 2017, 21-vuotiaana, Salminen tapasi nykyisen tyttöystävänsä Piiti Blomqvistin. Blomqvist oli nuori ja taiteellinen imatralaisnainen, johon Salminen tutustui yhteisten kavereiden kautta. Pari rakastui.

Salminen kertoi vanhemmilleen ja pituushyppäävälle kaksoisveljelleen Kallelle olevansa lesbo.

– Olen onnekas, ettei kellään ollut mitään ongelmaa asian kanssa. Monelle on valitettava fakta, ettei heitä hyväksytä. Olen kiitollinen, ettei perheessämme tehty siitä numeroa. Se oli helpotus, Salminen muistelee.

Vuotta myöhemmin hän muutti tyttöystävänsä kanssa Helsinkiin. Salmisen maailma jakautui kahtia. Toisessa maailmassa oli hänen ja Blomqvistin luova ja vapaamielinen sateenkaarikaveriporukka, jossa oli helppoa ja kevyttä olla oma itsensä.

Toisaalta oli urheilumaailma, jossa oli vaikeaa olla avoin. Salminen oli onnellisesti rakastunut. Perhe oli ottanut tiedon parisuhteesta hyvin vastaan. Mutta työpaikallaan, piikkareissa mondolla, Salmisesta tuntui, ettei hänellä ollut tilaa tuoda omaa seksuaalisuuttaan esiin.

Sitten hän löytää sanat.

– Urheilumaailma on heteronormatiivinen. Ei ollut esikuvia.

Heteronormatiivisuus tai hetero-oletus tarkoittaa normia, jossa heterous nähdään muita suuntautumisia normaalimpana, luonnollisempana ja toivotumpana. Heteronormatiivisella urheilukentällä urheilijan, toimitsijan, katsojan ja jopa urheilijan kassista pilkistävän banaanin oletetaan olevan heteroja. Vaikkeivät olisi.

Yleisurheilun ilmapiiri kahlitsi Salmista.­

Pahimmillaan Salmisesta tuntui, että hän oli vähempiarvoinen urheilija, koska hän oli lesbo.

– Tuntuu, ettei ole normaali, hän tiivistää klaustrofobiselta kuulostavan tunteen.

Matti Mononen alkoi valmentaa Salmista vuonna 2018, eli vuosi sen jälkeen kun loikkaaja alkoi seurustella. Mononen on entinen huippuseiväshyppääjä. Uusi valmentaja oli Salmiselle auktoriteetti ja esikuva.

Monosen filosofiaan kuuluu, että valmentajan pitää tietää, miten urheilijan yksityiselämässä menee, koska yksityiselämän onni ja ongelmat heijastuvat urheilusuoritukseen. Parisuhde ja kodin asiat ovat valtava osa yksityiselämää.

Matti Mononen muistetaan uraltaan omaperäisenä seivästähtenä.­

Siitä huolimatta Salminen ei saanut kakaistua ulos sanoja: minulla on tyttöystävä. Syynä ei ollut Mononen itse, vaan rakenteet: urheilun hetero-oletus. Salminen pelkäsi arvostamansa henkilön reaktiota ja torjutuksi tai hylätyksi tulemista.

Epävarmuus vaikutti valmennussuhteeseen.

– Kun puhuimme Matin kanssa siitä, miten elämässäni menee, minua ahdisti aina valmiiksi, jos hän vaikka kysyisi, että onko minulla poikaystävää, Salminen kertoo.

Hän piti suunsa supussa kauan, yli 1,5 vuotta. Salailu alkoi aiheuttaa inhottavaa, nakertavaa stressiä, jonka mittasuhteet kasvoivat isoiksi. Tyttöystävä halusi tulla kannustamaan Salmista kisoihin. Loikkaajaa pelotti, että mitä jos hän joutuu esittelemään kumppaninsa Monoselle. Toisaalta ahdisti, että mitä jos loikkaakin hyvän tuloksen, menee onnellisena halaamaan tyttöystäväänsä katsomoon ja ihmiset kummastelevat.

– Lähtökohta kilpailutilanteille ei ollut hyvä. Tilanne alkoi käydä liian raastavaksi.

Lopulta, alkusyksystä 2019 Salminen paljasti salaisuutensa. Hän kertoi Monoselle olevansa homoseksuaali. Reaktio oli suuri helpotus.

– Matti ei olisi voinut ottaa sitä paremmin. Lesbouteni ei ollut hänelle mikään juttu, Salminen sanoo.

Loikkaajan valtasi ”kiva ja kevyt” olo.

– Olo oli huojentunut, vaikka se tuntuukin hölmöltä sanoa. Nyt pystyn vielä paremmin panostamaan urheiluun, kun ei ole taakkaa.

Salminen ehti olla aikamoisessa solmussa ennen Monoselle uskoutumistaan. Seksuaalisuuden piilottelun lisäksi hän kärsi masennuksesta, jonka syyt olivat muualla. Urheilu-ura oli kriisiytynyt. Sitten masennusta hoidettiin psykoterapialla, ja Salminen alkoi entisestään keskittyä kokonaisvaltaisesti urheiluun.

Hänen kolmiloikan ulkoratojen ennätyksensä parani 67 senttiä vuonna 2019. Viime kesänä tuli 19 senttiä päälle.

Salminen oli EM-hallikisojen seitsemäs Puolan Torunissa.­

Mielellä ja ruumilla on yhteys.

– Urheilemiseen vaikuttaa paljon, että voi olla miettimättä mitään ja ahdistumatta. Olla oma itsensä. Minun on nyt aika paljon helpompaa olla. Melkein joka kerta, kun nähdään Matin kanssa, hän kyselee, että miten minulla ja tyttöystävällä menee. Se vaikuttaa tosi isosti, Salminen toteaa.

Viime syksynä hän kertoi Instagramissa julkisesti koko urheilumaailmalle, että seurustelee naisen kanssa. Päivityksen jälkeen hän hyppäsi uransa parhaan hallikauden, rikkoi jälleen ennätyksensä ja oli EM-hallikisoissa seitsemäs.

Päivitys helpotti Salmista. Seuraavaksi hän toivoo, että hänen oma esimerkkinsä voisi auttaa jotain toista sateenkaarinuorta jollain urheilukentällä. Ettei tarvitsisi jäädä yksin oletusten keskelle.

Päivityksessään Salminen kiitteli tukea, jonka tyttöystävä antaa urheilu-uralle.

– Tuki muodostuu pienistä asioista jokapäiväisessä elämässä. Jos on huonoja päiviä, hän osaa sanoa oikeat jutut. Viime vuoden puolella saattoi olla vaikeaa lähteä treeneihin ja tuntui tosi rankalta. Silloinkin hän osasi helpottaa oloani, Salminen sanoo.

Hän ja tyttöystävä jakavat yhdessä taiteen täyttämän kodin Kalliossa. Blomqvist on kuvataiteilija, Salminen valokuvaa urheilu-uransa ohella erilaisia ihmisiä.

– Ihan sama, miten pärjäisin tai mitä saavuttaisin. Tyttöystävälleni olen maailman paras urheilija.

Kotimainen naisten kolmiloikka on riemastuttavalla tavalla tulossa samaan pisteeseen, jossa 100 metrin aidat on jo muutaman vuoden ollut. Kun Salminen ponnisti Puolassa maaliskuussa 14,22, kävi selväksi, että hänellä on rahkeet haastaa viime vuosien ykkösnimi Kristiina Mäkelä, 28.

Kummallakin on tänä kesänä realistinen mahdollisuus rikkoa Heli Koivula-Krugerin Suomen ennätys 14,39. On verrattain harvinaista, että kaksi suomalaista SE-tason urheilijaa kamppailee parhaina vuosinaan vastakkain.

– Kilpailuasetelmasta saa ihan uskomattoman voiman, jolla pystyy työntämään toista ja itseään. Etu on iso ja siitä pitää olla kiitollinen, Salminen kommentoi.

– Olen sen verran pitkään hengittänyt Kristiinan niskaan, että nyt olemme samalla viivalla minun mielestäni. Katsotaan muuttuvatko voimasuhteet tänä kesänä.

Kristiina Mäkelän ennätys 14,31 vuodelta 2018 on Suomen kaikkien aikojen toiseksi paras tulos.­

Kesän ykköstavoite Salmiselle on Tokion olympiaraja 14,32.

– En epäile hetkeäkään, ettenkö hyppäisi sitä.

Sisäratojen EM-kisojen jälkeen Salminen on keskittynyt treenaamaan kovaa valmentajansa Matti Monosen kanssa. Mononen tunnettiin omalla urallaan erikoisista ”asennetreeneistään”. Ne ovat päätyneet osin myös Salmisen ohjelmistoon.

Jouluna tehtiin 50 metrin askelkyykkyhaaste 55 kilon lisäpainolla. Lisäksi käytiin Rocky-elokuvien tapaan harjoittelemassa umpihangessa juoksemista ja loikkimista.

– Matti treenaa usein itse mukana, mikä on tosi jees. Jos vedetään vaikka pitkiä vetoja, ei tarvitse kuin kestää hänen perässään. Hän luo hyvää fiilistä, jos on ikävämpi treeni, Salminen kiittelee Monosta, jota pitää itselleen sopivana ”huippuvalmentajana”.

Mononen, 37, on ilmeisesti säilynyt kireässä kunnossa vuonna 2017 päättyneen urheilijan uransa jälkeen?

– On. Hän tekee välillä hurjia juttuja.

Salmisen lahjakkuudesta urheilijana kertoo, että hän on kolmiloikassa Suomen kaikkien aikojen tilaston neljäs (14,04) ja pituushypyssä 10:s (6,56). Pituutta hän ei juurikaan harjoittele, koska hyvin erilaisen tekniikan ei haluta sotkevan loikkaa.

Mutta kun viime kesänä vasemman jalan murtuma esti loikan, hän halusi kisata pituudessa. Salminen voitti Kalevan kisoissa pituushypyn SM-kultaa.

– Kyllähän se kaikille oli yllätys, kun ei todellakaan pitänyt pituutta hypätä. Menikin aika hyvin, Salminen naurahtaa.