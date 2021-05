Kuolemaa silmiin katsellut valmentajalegenda Leo Pusa pääsi sairaalasta ja kiittää vaimoaan elämästään – ”Paljon tunnekuohuja”

Sydäninfarktin saanut, vaimonsa pelastama Leo Pusa on tunteellinen ja kiitollinen saamastaan jatkoajasta. Levykiekkojen nostelu kuitenkin loppuu.

Keihäsvalmennuksen elävä legenda Leo Pusa, 74, oli maanantaina aamupäivällä onnellinen ja helpottunut mies. Kymmenen päivän visiitti Helsingin seudun yliopistollisen keskussairaalan sydänklinikalla oli ohi. Pusa on palannut kotiinsa Espooseen seuralaisenaan sairaalassa asennettu sydämentahdistin.

Pusa sai illalla 26. huhtikuuta sydäninfarktin ja katseli kotonaan kuolemaa silmiin. Kohtaus iski kesken Diili-tv-ohjelman, jota Pusa katseli olohuoneessaan.

Hänen vaimonsa Ulla Pusan antama ensihoito todennäköisesti pelasti miehen hengen, kunnes ammattitaitoinen pelastushenkilökunta ehti paikalle.

Ulla Pusa sai miehensä sairaalajakson aikana käydä yhden kerran 15 minuuttia kestäneellä vierailulla.­

– Paljon on on tullut emotionaalisia tunnekuohuja, kun saa taas olla rakkaan vaimon vieressä ja on saanut tällaisen jatkoajan olla mukana oman jälkikasvun elämässä, erittäin perhekeskeinen valmentajasuuruus kertoo.

– Voinkin nyt kutsua Ullaa nimellä ”elvyttäjä”, Pusa letkauttaa.

Sydänongelmat ovat Pusan sukulinjassa geneettisiä; oma isä menehtyi sydämen petettyä jo 55-vuotiaana. Pusa on entinen olympiaurheilija, vuodelta 1972, ja on läpi vuosikymmenten pitänyt erittäin hyvää huolta fyysisestä kunnostaan ja terveydestään.

– Olihan tämä kaikki siitäkin näkökulmasta järkytys, että tällainen todella osui omalle kohdalle.

Meilahden sairaalan lääkärit vannottivat Pusalle, että tästä eteenpäin on otettava asiat rauhallisesti. Se voi olla hankalaa, jos vaikka oma valmennettava Lassi Etelätalo heittää Tokion olympiakisojen loppukilpailussa ja on ennen kolmatta heittoaan muutaman sentin päässä jatkopaikasta kahdeksan parhaan joukkoon. Hypoteettinen esimerkki naurattaa Pusaa.

– Mutta onhan tuossa totuuden siementä. En usko, että hoitohenkilökunta tiesi minun toimineen pitkään keihäsvalmennuksen parissa, joten konkreettisia toimintaohjeita siltä pohjalta en ole saanut. Ehkä kuukauden päästä tarkastuksessa saan. Mutta vakavasti puhuen valmentamisen luonne tietysti rauhoittuu nyt.

Pusa on ikämiehenä tavannut urheilijoidensa punttisaliharjoitusten yhteydessä treenailla itsekin riisumalla levytankoa painokiekoista ja nostelemalla uusia tilalle.

Leo Pusan valmennusuran suuriin kohokohtiin kuului Heli Rantasen 1996 Atlantassa voittama olympiakulta.­

– Nyt ei taideta ihan hetkeen laitella tankoon 25 kilon kiekkoja, hän naurahti.

– Rauhallisia kävelylenkkejä sen sijaan sairaalassa suosittelivat. Autoa en hetkeen saa ajaa.

Pusa on valmentanut Tapio Korjuksesta ja Heli Rantasesta olympiavoittajan ja Aki Parviaisesta MM-kakkosen. Lisäksi hän on valmentanut mm. Harri Haataista, Kimmo Kinnusta ja Tiina Lillakia. Pusan CV onkin alalla omaa luokkaansa.

MM-kisoissa 2019 neljänneksi heittäneeseen Etelätaloon Pusa on sairastuttuaan ollut yhteydessä WhatsApp-viesteillä. Urheilija on ollut valmentajansa tilanteesta todella huolissaan.

– Mutta Lassista ei tarvitse olla huolissaan, vaikka en tällä kaudella voi olla mukana ihan sillä intensiteetillä kuin oli suunniteltu. Hän on aikuinen fiksu mies ja monien omien vastoinkäymistensä koulima urheilija. Lassi lähestyy olympiakesää erittäin hyvistä lähtökohdista, Etelätalon heittoharjoituksen Leppävaaran urheilupuistossa juuri ennen infarktiaan seurannut Pusa arvioi.

Hyksin vuoteessa Pusa muisteli myös aiempia käyntejään Meilahdessa, jo nuorena urheilijana.

Leo Pusa (vas.) ja Hannu Siitonen edustivat Suomea vuoden 1971 Ruotsi-maaottelussa Göteborgissa.­

– Minua olivat siellä aiemmin hoitaneet ja leikanneet sellaiset urheilulääketieteen huippunimet kuin Pekka Peltokallio, Ilkka Tulikoura ja Tapio Kallio. Toki kovin eri syistä kuin nyt.

Yhden asian Pusa pyytää artikkelissa erityisesti huomioimaan.

– Suorastaan hämmennyin siitä, miten loistavaa hoitoa sain ja miten ihanat ja taitavat ihmiset sitä minulle antoivat. Äärimmäisen vaativa työ. Mikä ihme siinä on, että me Suomessa emme poliittisen päätöksenteon tasolla pysty korottamaan hoitohenkilökunnan palkkausta näiden ihmisten ansaitsemalle tasolle?