Uutuuskirja: Annimari Korte sai dopingtestaajilta kauhujen sähköpostin – ”Ilmoitus positiivisesta tuloksesta”

Suekin ilmoitus positiivisesta dopingnäytteestä sai aitajuoksijan täyteen paniikkiin viime syksynä. Lääkärit saivat Annimari Kortteen rauhoitettua.

Läpi koronapandemian leimaaman yleisurheilukauden vaikeista takareisikivuista kärsinyt Annimari Korte oli syyskuussa 2020 lopettanut kilpailukautensa ja ehtinyt viettää viikon verran lomaa, kun sähköpostiin paukahti se pahin mahdollinen viesti dopingtestausta tekevästä Suomen urheilun eettisestä keskuksesta Suekista.

Pika-aitojen SE-nainen kertoo viestin sisällöstä perjantaina ilmestyvässä urheilijaelämäkerrassaan Annimari Korte – Yli kaikkien aitojen (Tammi), jonka on kirjoittanut urheilutoimittaja Mika Saukkonen.

”SUEK 24.9. 2020. Ilmoitus positiivisesta testituloksesta sekä selvitys ja alustava kuuleminen. SUEK on saanut ilmoituksen dopingtestinäytteesi analysoineesta laboratoriosta.”

Suek ilmoitti, että Kortteen Kalevan kisoissa Turussa 14. elokuuta antaman näytteen A-osasta oli havaittu urheilussa kielletyksi glukokortikoidiksi määritettyä metyyliprednisolonia.

Korte kuvaa uutuuskirjassa viestin iskeneen kuin pommi. Urheilija kertoo, ettei ole ikinä harkinnut dopingin käyttöä tai saanut ehdotuksia urheilussa kiellettyjen menetelmien käytöstä.

– Elämäni on pilalla. Urani on pilalla. Kaikki on pilalla, Korte kertaa tuon hetkenä mielentilaansa.

Paniikkia lisäsi, ettei Korte heti saanut yhteyttä hoitaviin lääkäreihinsä Lassi Lempaiseen ja Ilkka Räsäseen.

Tilanne alkoi laueta, kun Lempainen vastasi Kortteen soittopyyntöön rauhoittavalla tavalla. Kivuliasta ja kireää takareittä oli kaksi päivää ennen näytteenantopäivää hoidettu kortisonipistoksella, jotta tulehdusta saatiin lievitettyä. Kortisonipiikki oli paikallishoidoksi annettuna antidopingsääntöjen raameissa, mutta Kortteen olisi pitänyt mainita asiasta esitietolomakkeessa, jonka urheilija täyttää saatuaan testimääräyksen.

Lempainen, tunnettu urheilukirurgi, sanoi toimittavansa Suekille asianmukaisen sairauskertomuksen. Hän myös muistutti Kortteen puhuneen kortisonihoidostaan täysin avoimesti mediassa ennen Kalevan kisoja.

Korte sanoo toimittaneensa oman selvityksensä Suekille jo samana iltana ja nukkuneensa rauhoittavien lääkkeiden avulla. Suekin tapaa ilmoittaa tällaisesta asiasta kliinisesti sähköpostilla hän pitää kirjassa ”järkyttävänä”.

Selvitykset saatuaan Suek ei asian kanssa aikaillut. Korte sanoo, että jo seuraavana aamuna oli tullut uusi sähköposti, jossa tapauksen selvittely lopetettiin saman tien ilman syytä jatkotoimiin.

Tunnettu urheilukirurgi Lassi Lempainen onnistui syyskuussa 2020 rauhoittamaan Suekin dopingviestistä kierroksilla käyneen Annimari Kortteen.­

Kortteen saama kortisonihoito on vielä vuoden 2021 antidopingsääntöjen mukaan mahdollista. Urheiluliiton huippu-urheilun valmennuspäällikkö Tuomo Salonen muistuttaa kirjassa, että Maailman antidopingtoimiston Wadan 1. tammikuuta 2022 voimaan tulevissa säännöissä kortisoni on kilpailuissa kielletty aine riippumatta siitä, miten ja mitä varten sitä on urheilijalle annettu.