Yleisurheilun suurnimet Suomeen – Paavo Nurmi Gamesin ensimmäiset tähtivieraat julki

Turussa kilpaillaan kesäkuussa rankingpisteistä ja Tokion olympialaisten kisapaikoista. Tarjolla kotimaan kisojen muhkein potti.

Keihäänheiton olympiavoittaja Thomas Röhler ja maailmanmestari Johannes Vetter, kiekonheiton maailmanmestari Daniel Ståhl sekä moukarinheittäjät Anita Wlodarczyk ja Pawel Fajdek kilpailevat ensi kesänä Paavo Nurmen kisoissa.

Kisajärjestäjät julkistivat keskiviikkona ensimmäisen listauksen kansainvälisistä huippunimistä, jotka urheilevat Turussa 7.–8. kesäkuuta.

Samalla kisojen pääsihteeri Jari Salonen kertoi, että tapahtumaan myydään 2 500 pääsylippua molemmille kisapäiville.

– Uskomme, että yleisöä voidaan kesäkuussa ottaa rajoitetusti sisään, Salonen kertoi kisojen tiedotteessa.

Kilpailu järjestetään ja pidetään myös alkuperäisellä paikalla, jotta urheilijat saavat tilaisuuden kartuttaa rankingpisteitään Tokion olympiapaikkojen varalle. Paavo Nurmen kisoissa (PNG) on tarjolla Suomessa järjestettävien yleisurheilukilpailuiden korkeimmat pisteet.

Sen takia PNG:n järjestäjät ovat valmiit ottamaan harkitusti talousriskin.

– Emme voi odottaa, sillä urheilijat tarvitsevat kilpailuja. Isolla riskillä mennään, mutta uskallamme olla luottavaisia siihen, että valtio täyttää lupauksensa, Salonen viittasi tapahtumatakuuseen, jota koskeva lainsäädäntö on menossa eduskunnan käsittelyyn.

Paavo Nurmen kisoissa on nähty perinteisesti huippuluokan keihäskilpailu. Tällä kertaa suomalaiset saavat vastaansa viime vuosien molemmat saksalaiset kärkinimet. Röhleristä on tullut tapahtuman vakiovieras, ja Vetter on juuri nyt lajin ykkösmies heitettyään viime vuonna ennätyksensä 97,76 Jan Zeleznyn maailmanennätyksen tuntumaan.

Moukarinheitossa Suomen kärkiheittäjät Aaron Kangas, Silja Kosonen ja Krista Tervo saavat huippuluokan vastuksen nelinkertaisesta maailmanmestarista Fajdekista ja kolmatta olympiakultaa tavoittelevasta Wlodarczykista.

Miesten moukarinheitossa kilpailevat myös Euroopan mestari Wojciech Nowicki sekä MM-mitalistit Bence Halasz ja Quentin Bigot.

Myös naisten kolmiloikka on tasokas suomalaislaji, joten siihen on houkuteltu Euroopan mestari Paraskevi Papahristou ja Dohan toissa vuoden MM-kisoissa neljänneksi sijoittunut Kimberly Williams.

Suomen parhaimmistosta Paavo Nurmen kisoihin osallistuvat pitkälti kaikki, jotka pääsevät.

– Valittu strategia järjestää kilpailu kaksipäiväisenä näyttää osuneen oikeaan. Suomalaisilta on tullut kiitosta, kun kotimaassa on mahdollisuus tällaiseen kilpailuun, Salonen kertoi.