Kommentti: Tässä on Suomen olympiajoukkueen kummajainen – jopa mitali on mahdollinen, mutta pelottava hauraus voi viedä jämäsijoille

Oliver Helanderin vertailu vanhempien sukupolvien huippuheittäjiin kertoo valtavasta potentiaalista ja pelottavasta hauraudesta, kirjoittaa Pekka Holopainen.

Viime lauantaina vietettiin ainakin kahden urheilunoteerauksen merkkipäivää. Porin Ässien liigamestaruus täytti kahdeksan pyöreää vuotta. Toisesta fyysisestä joukkuelajista eli käsipallosta keihäänheittoon päätyneen, superpotentiaalisen Oliver Helanderin edellisestä kilpailusta taas tuli täyteen puolitoista vuotta.

Keihäs lensi 24. lokakuuta 2019 sittemmin ihan muista kuin yleisurheiluyhteyksistä kuulussa Kiinan Wuhanissa 74,62. Alkuvuodesta 2020 urheilukirurgi Harri Heliö puhdisti Helanderin heittokäden olkapään, joka on 24-vuotiaan urheilijan kohtalon kysymys ja krooninen riesa. Sitten on kuntoutettu, treenattu ja odotettu.

Tokion olympiapaikkansa jo käytännössä varmistanut Helander avaa kautensa Vantaalla Kultainen keihäs -tapahtumassa 29. toukokuuta, jos hän on siihen mennessä pystynyt tekemään riittävästi kovatehoisia harjoituksia eli hankkimaan valmiudet kihauttaa heti 83–84-metrinen. Se on iso jos.

Julkisuuteen päin matalaprofiilisen Helanderin tilanteesta löytyy hyvinkin erilaisia näkemyksiä, mutta lähtötilanne on erittäin mielenkiintoinen. Nyt ollaan optimistisimman arvion mukaan jo tilanteessa, jossa operoitu olkapää ei kipeydy heittämisestä ”liian pahasti” ja toistojen määrää on saatu maltillisesti kasvatettua.

Olympiakesä lähestyy, ja jopa puolenkymmenen muun yleisurheilun lajiryhmän urheilijoihin liitetään kovempia odotuksia kuin ensimmäiseenkään keihäänheittäjään. Tämä on tilanne, jota perinnelajissa on toisaalta jopa odotettu. Mutta on myös hyvä muistaa, että viimeksi suomalainen ei-keihäänheittäjä on saavuttanut yleisurheilun arvokisamitalin vuonna 2006.

Parhaimmillaan MM-kultaa voittaneiden Tero Pitkämäen (vas.) ja Aki Parviaisen tilastojen vertailu Oliver Helanderin uradataan paljastaa mielenkiintoisia asioita.­

Helander onkin melkoinen kummajainen Suomen Japaniin matkustavassa joukkueessa. Yhdellekään toiselle urheilijalle tuskin voi realistisesti ennustaa kaikkea mahdollista mitalin ja 22. sijan väliltä. Helanderille kaikki tässä haarukassa on täysin mahdollista.

Suomenruotsalaisen talviharjoittelua Kuortaneella intensiivisesti seurannut ja ohjannutkin Tero Pitkämäki myöntää oudoksuvansa sitä, että keihäänheittäjät on jo hyvissä ajoin kirjoitettu ulos kaikista menestysskenaarioista.

7-kertaisen arvokisamitalistin mukaan Saksan huikean Johannes Vetterin taakse jää alkavalla kaudella jakoon paljon sankaruutta, johon voi tietyin reunaehdoin tarttua myös Helander. Hänellä on fyysiset edellytykset ja tekniset valmiudet heittää yli 90 metriä. Yleisurheilukenttien liepeille eksyy nykyään harvoin poikia, joilla on yhtä jumalainen kyky käyttää koko kroppaansa ja biomekaanista ketjuaan heittäessään, lähtipä kädestä millainen väline tahansa.

Pala tilastodataa kertoo, millaisesta erikoistapauksesta hyvässä ja pahassa on kyse. Helander on 24 vuoden ja noin 4 kuukauden iässä heittänyt miesten 800-grammaista hiilikuituputkea yhteensä 34 kilpailussa. Samassa iässä Aki Parviaisen lukema oli 103, Pitkämäen 104.

Oliver Helander ei ole vielä onnistunut sujahtamaan arvokisojen karsinnasta loppukilpailuun. Kuvassa karjaalainen heittää Berliinin olympiastadionilla vuoden 2018 EM-kisojen karsinnassa.­

Helander heitti ennätyksensä 88,02, kun hän oli 21-vuotias. Samanikäisenä Parviainen oli heittänyt 85,60, Pitkämäki 84,64. Helander tarvitsi ennätykseensä 22 kilpailua, Parviainen samanmittaiseen tai pidempään kiskaisuun 88, Pitkämäki 74.

Karjaalaisen Helanderin ongelma ei ole suorituskyky, vaan suorituksen stabilointi ja tuhansien toistojen kehittämä heittokunto. Jotta pystyy joskus harjoittelemaan kovilla tehoilla, takana täytyy olla valtava määrä työtä matalilla tehoilla. Näin syntyy hiljalleen keihäänheitossakin välttämätön lajikunto ja suorituksen vakiintunut malli ja taso. Tätä perustyötä heittokäden olkapää ei ole koskaan sallinut hänen kylliksi tehdä.

Se taas on mentaalisesti kova paikka vaikkapa arvokisojen karsinnoissa, joissa Helander on kahdesti piipahtanut.

– Totuus tilanteesta ei aukea kenenkään puheista. Se tiedetään vasta sitten, kun aletaan heittää täysillä ja nähdään, kestääkö olkapää. Laji ei ole terveysliikuntaa, sanoo eräs suomalainen lajin legenda.

