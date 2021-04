Vakavasti sairastunut Patrik Sjöberg julkaisi kuvan – paino on pudonnut yli 15 kiloa

Patrik Sjöberg ei ole vieläkään toipunut vakavasta sairastumisestaan.

Ruotsalainen korkeushypyn legenda Patrik Sjöberg, 56, sairastui maaliskuussa keuhkokuumeeseen ja joutui sairaalaan. Hän oli sairaalassa lähes kuukauden verenmyrkytyksen ja keuhkokuumeen takia.

Hän on julkaissut Instagramissa useita päivityksiä tilanteestaan.

– On pirun työlästä, kun kroppa ei toimi kuten haluaisin. Minun on edelleen vaikea liikkua, eikä hienomotoriikkani toimi kuten ennen sairastumistani. Ongelmia on myös ruokahalun kanssa ja painoni on pudonnut yli 15 kiloa, Sjöberg kirjoitti.

Ex-tähti kertoi myös mielensä reistailusta. Hänen on välillä vaikea erottaa, mikä on ollut unta ja mikä totta.

Sjöberg kirjoittaa löytävänsä rauhan meren ääreltä, jossa oli myös ottanut kuvan somepäivitykseensä.

Hän harmittelee sitä, ettei ole kiinnittänyt riittävästi huomiota vointiinsa aikaisemmin. Nyt terveys nousee etusijalle, koska ruotsalainen ei halua elää nykyisen kaltaisessa tilanteessa loppuelämäänsä.

– Nyt tärkeintä on kuunnella omaa kehoaan.

Päivityksensä lopussa Sjöberg kysyi vinkkejä kuntopyörän hankkimiseksi.

Sjöberg voitti urallaan maailmanmestaruuden ja kolme olympiamitalia.

Hän kärsi uransa jälkeen vuosikausia alkoholi- ja huumeongelmista. Hän kertoi tehneensä elämäntapamuutoksen 2019, minkä jälkeen hän on elänyt päihteittä.