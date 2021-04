Hengestään taistellut Patrik Sjöberg julkaisi pysäyttävän somepäivityksen – ”En olisi kestänyt enää päivääkään”

Patrik Sjöberg luuli saaneensa koronavirustartunnan ja kuvitteli sen menevän ohi nukkumalla ja vettä juomalla.

Patrik Sjöberg on ollut sairaalahoidossa lähes kuukauden.­

Ruotsalainen korkeushyppylegenda Patrik Sjöberg joutui maaliskuussa sairaalahoitoon vakavien terveysongelmien vuoksi ja on ollut siellä jo lähes kuukauden.

Sjöberg, 56, joutui sairaalaan verenmyrkytyksen ja keuhkokuumeen takia.

Sjöberg julkaisi sunnuntaina Instagramissa päivityksen, jossa hän kertoi tapahtumista ja voinnistaan.

Päivityksen kuvan mukaan Sjöberg on ollut ilman alkoholia ja huumeita vuoden, viisi kuukautta ja 27 päivää. Ennen sitä hän oli usein myös julkisuudessa päihdeongelmansa vuoksi.

Sjöberg viestitti Instagram-päivityksessään, että päihteet eivät olleet syynä hänen joutumiseensa sairaalaan.

– Vihaajani lähettävät täysin avoimesti viestejä, että saan nyt maksaa hintaa tyhmästä päästäni, kun olen tuhonnut kroppani itse. Heillä ei ole aikaa iloon eikä empatiaan, Sjöberg kirjoitti.

– Jos ette ole kiinnostuneita kirjoituksistani, lopettakaa seuraamiseni älkääkä käyttäkö aikaanne harrastelijalääkärinä tai psykologina olemiseen.

Sjöbergin mukaan hän joutui sairaalaan auto-onnettomuuden takia.

– Minun tapauksessani sairaalaan joutumisen syynä oli aiemmin tänä vuonna ajamani kolari. Ja se, että en hakeutunut heti sen jälkeen sairaalaan tutkittavaksi.

Sjöberg kirjoitti, että hänen hapenottokykynsä oli lähes olematon molempiin keuhkoihin iskeneen tulehduksen vuoksi.

– Se oli edennyt niin pitkälle, että en olisi todennäköisesti selvinnyt enää päivääkään ilman lääketieteellistä apua.

Ruotsalainen kertoi, että noin viikko autokolarin jälkeen hänen koko kehossaan tuntui huonolta. Hän kuvitteli kärsivänsä koronavirustartunnasta.

– Kova yskä, keuhkoihin koski, oli kuumetta ja tunsin itseni kaikin puolin väsyneeksi. Aloin tehdä omia diagnoosejani. Ajattelin, että tervehdyn (koronasta) nukkumalla paljon ja juomalla paljon vettä. Vitkuttelin myös yhteydenottoa terveydenhuoltoon. Mottoni on aina ollut se, että muilla ihmisillä on asiat vielä huonommin kuin minulla.

– Onneksi on ystäviä, jotka välittivät minusta. He olivat kyläilemässä luonani ja saivat pääni kääntymään. Tosiystävät suoltavat ulos totuuden. He pelastivat elämäni.

Sjöberg voitti korkeushypyn maailmanmestaruuden vuonna 1987 Roomassa. Hän saavutti kaksi olympiahopeaa ja yhden -pronssin. Mies teki korkeushypyn maailmanennätyksen 242 vuonna 1987 ja pääsi nauttimaan ennätysmiehenä olemisesta reilun vuoden ajan.

Vuonna 2011 julkaistussa elämäkertateoksessa Det du inte såg Sjöberg paljasti hänen suomalaisen valmentajansa ja isäpuolensa Viljo Nousiaisen käyttäneen häntä seksuaalisesti hyväksi 15-vuotiaasta asti.

Alkoholi- ja huumeongelman kanssa vuosikausia taistellut ilmoitti vuonna 2019 tehneensä elämäntapamuutoksen ja pysyneensä sen jälkeen päihteettömällä polulla.

Kun Sjöberg aloitti uuden vaiheen elämässään, hän muutti syrjäseudulle pois kaupungin houkutuksista ja vanhan ystäväpiirinsä luota.