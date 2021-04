Beth Potter juoksi lauantai-iltana 5 kilometrin maantiejuoksussa alle Beatrice Chepkoechin maailmanennätysajan.

Vuonna 1991 syntynyt Beth Potter oli mukana Rion olympiakisoissa 2016. Silloin hän jäi 10 000 metrin kilpailussa 34:nneksi. Seuraavana vuonna hän päätti keskittyä triathloniin, koska uskoi pystyvänsä tavoittelemaan siinä lajissa olympiamitalia.

Potter on kilpaillut uudessa lajissaan ahkerasti ja myös menestystä on tullut. Kesällä 2019 hän voitti ETU-liiton Euroopan mestaruuden triathlonissa. Kolmiottelun ohella Potter on jatkanut kilpailemistaan myös radalla ja maantiejuoksussa.

Esimerkiksi vuosi sitten Potter oli mukana 5 kilometrin maantiekisassa juosten matkan aikaan 15.24. Kyse oli sekakilpailusta, jossa miehet ja naiset lähtivät matkaan samanaikaisesti.

Lauantaina Potter osallistui samaan kilpailuun ja juoksi hämmästyttävän ajan 14.41. Se alittaa kenialaisen Beatrice Chepkoechin ME-tuloksen 14.43 kahdella sekunnilla.

Vain viikkoa aikaisemmin Potter oli kilpaillut triathlonissa, joten kyse ei ollut mistään ennätyskokeesta. Kilpailun järjestäjät eivät osanneet varautua ME-tason tuloksiin, sillä mediatietojen perusteella kilpailupaikalla ei ollut dopingtestaajia.

Potter ihmetteli itsekin suoritustaan sosiaalisen median tileillään.

– Voisiko joku kertoa minulle, mitä juuri tapahtui, nainen kirjoitti Instagram-julkaisussaan.

Kansainvälisen yleisurheiluliiton (WA) sääntöjen mukaan maailmanennätyksen hyväksymisen edellytyksenä on kilpailun jälkeen annettu negatiivinen dopingnäyte. Ensitietojen perusteella Potterin tulosta ei tulla hyväksymään ME:ksi.

Miten Potter saattoi parantaa ennätystään kymmenillä sekunneilla? Tätä kysymystä pohdittiin ahkerasti sosiaalisessa mediassa kisan jälkeen. The Guardian -lehden toimittaja Sean Ingle esitti arvion, jonka mukaan kyse oli ennen kaikkea kengistä.

Fast running -sivuston mukaan Potter käytti juoksussa moderneja Asicsin MetaSpeed-kenkiä, joiden pohjamateriaalissa on hyödynnetty nykyaikaista teknologiaa. Kengän pohjan hiilikuitulevy toimii jousen tavoin ja auttaa olennaisesti juoksijaa.

”Ihmekenkien” käyttö on mahdollista, koska Kansainvälinen yleisurheiluliitto päätti joulukuussa muuttaa suhtautumistaan uusiin kenkätyyppeihin. Sen mukaan uudet kenkämallit ovat sääntöjenmukaiset 12 kuukauden prototyyppiajan, mikäli ne toimitetaan WA:lle tarkastettavaksi ja ne todetaan ”laillisiksi”.

Kaikkien aikojen nopein naisen maantiellä juoksema 5 kilometrin aika jäi yhä kenialaisen haltuun. Joyciline Jepkosgei ohitti 5 km ajassa 14.32 vuonna 2017 Prahassa käydyssä 10 kilometrin maantiekilpailussa. Laji ei kuitenkaan ollut vielä tuolloin virallinen laji, eikä Jepkosgein aikaa ole hyväksytty ME-tulokseksi, kertoo BBC.