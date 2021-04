Kristiina Mäkelä paljasti podcastissa, mikä dopingtestissä voi hävettää

Kolmiloikkaaja Kristiina Mäkelä kertoi podcastissa dopingtestaajien kotikäynneistä.

Kolmiloikkaaja Kristiina Mäkelä kertoi yleisurheiluun keskittyvän Yleisurheilu Podcastin tuoreessa jaksossa urheilijan elämästään ja urastaan.

Yksi pakollinen paha huippu-urheilijan arkea on dopingtestaaminen. Mäkelä avasi podcastissa testaamisen käytäntöjä.

– Kun kuulun testauspooliin, se tarkoittaa että mun pitää kertoa osoite missä nukun joka yö ja valita yksi tunnin pätkä kello viiden ja 23:n väliltä. Sen pitää olla tarkka osoite, missä olen sen tunnin aikana, jotta minut voidaan tavoittaa sieltä päivittäin. Jos en ole siellä, voin saada dopingrikkeen testin välttelystä, Mäkelä kertoi podcastin juontajille Veera Sahlbergille ja Joona Haaralalle.

Dopingtestaamista Suomessa hoitavat etenkin Suomen urheilun eettinen keskus Suek, Maailman antidopingtoimisto Wada ja kansainväliset lajiliitot. Mäkelän mainitsema testauspooli on Suekin mukaan ”antidopingorganisaation nimeämä ryhmä huippu-urheilijoita, joihin dopingtestaus erityisesti kohdentuu ja joilla on olinpaikkatietojen ilmoitusvelvollisuus”.

Kristiina Mäkelä venyttämässä loikkaansa viime kesänä Paavo Nurmi Games -kisoissa.­

Mäkelä jakoi oman jipponsa tästä ilmoitusvelvollisuudesta koituvan taakan vähentämiseksi. Hän kertoi, että hän on asettanut oman tunnin testausikkunansa aamuun, kuuden ja seitsemän välille. Näin mahdollinen testi on heti aamusta tehty, eikä omaa olinpaikkaansa tarvitse sen jälkeen miettiä.

Mäkelän mukaan olinpaikkatiedot ilmoitetaan kolmeksi kuukaudeksi kerrallaan, mutta paikkaa voi tarvittaessa täysin hyväksyttävästi muuttaa.

Dopingtesti tulee ”kotiinkuljetuksena” eli testaajat tulevat ennalta ilmoitettuun osoitteeseen.

– Toki saan itse päättää, tulevatko he sisälle vai lähdetäänkö muualle. Vieraita ihmisiä ei ole pakko päästää omaan kotiinsa, mutta kyllä se on yleensä se paras vaihtoehto, Mäkelä kertoo.

Mäkelä kertoi, että välillä dopingtestaajien saapuminen saattaa hävettää. Häpeän syyhyn voi moni yllätysvieraita kotiinsa saanut samaistua.

– Sitten hävettää niin paljon, kun on joku ihan kauhea sotku just sillä hetkellä omassa kämpässä, kun joku astelee sisään. Mutta he ovat kuulemma nähneet kaikenlaista, Mäkelä naurahtaa.

– Siinä vaiheessa voi vaan todeta, että mulla on tänään vähän tällainen sotkuisempi päivä, hän jatkaa.

Mäkelä, 28, valmistautuu parhaillaan alkavaan ulkokauteen. Hallikautensa pisimmän tuloksen hän loikki maaliskuun alussa Torunin EM-hallikisoissa. Hän sijoittui finaalissa kuudenneksi tuloksella 14,23.

Mäkelän hallussaan pitämä halli-SE on 14,38. Ulkoradoilla Mäkelä on parhaimmillaan loikkinut tuloksen 14,31. Kolmiloikan Suomen ennätys on yhä Heli Koivulan nimissä oleva 14,39 vuodelta 2003.