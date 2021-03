Suomalaisselostaja ällistyi, kun kuuli äänensä Usain Boltin jakamalla videolla – "En tiennyt, että tällaista on olemassakaan"

Tuttu tv-kasvo Juhani Henriksson ei tiennyt, että Usain Boltin jakamaa videoklippiä on olemassakaan.

Juhani Henriksson on selostanut urallaan useita Usain Boltin juoksuja. Henrikssonin yllätys oli kuitenkin suuri, kun maailman nopein mies jakoi 10 miljoonalle seuraajalleen videon juuri hänen selostuksellaan.­

Maailman nopein mies Usain Bolt jakoi eilen sosiaalisen median kanavissaan videon juoksustaan, jota pitää selvästi yhtenä uransa tärkeimmistä. Kyseessä on Ateenan olympiastadionilla 13. heinäkuuta 2008 juostu 200 metrin kilpailu, jossa tuolloin 21-vuotias Bolt teki silloisen ennätyksensä 19,67.

Bolt on kirjoittanut julkaisuunsa paljonpuhuvasti: ”Elämäsi kaksi tärkeintä päivää ovat se, jolloin synnyit, ja se, jolloin tajusit, miksi synnyit.”

Erityisen kiinnostavaa on se, että Bolt oli liittänyt julkaisuunsa videon suomalaisen tv-kanava Nelosen lähetyksestä. Videolla Boltin ennätysjuoksun selostaa pitkän työuran televisiossa tehnyt Juhani Henriksson.

Henriksson oli iloisen yllättynyt Boltin julkaisusta, joka tuli hänen tietoonsa välikäden kautta.

– Olipa odottamaton ja erittäin mieluisa yllätys. Kun sain tämän pätkän käsiini, mietin ensin, että miten tämä minuun liittyy. En tiennyt, että tällaista klippiä on olemassakaan, Henriksson kertoo.

Video juoksusta löytyy tämän linkin takaa.

Henriksson jakoi Boltin julkaisun myös omilla sometileillään. Boltin Instagram-tilille Henriksson kirjoitti olevansa kyseinen selostaja, ja kertoi myös ”niille, jotka ihmettelevät: kyseessä on maailman kaunein kieli, suomi”.

Hänelle on täysi mysteeri, miten Bolt on edes löytänyt kyseisen videon, saati miksi kahdeksankertainen olympiavoittaja ja 11-kertainen maailmanmestari on päätynyt jakamaan juuri tämän suomeksi selostetun videon.

– Ei mitään hajua. Itse en löytänyt tätä klippiä Youtubestakaan. En ole päässyt asiaa kysymäänkään, sillä emme ole nyt vähään aikaan soitelleet Usainin kanssa, Henriksson naurahtaa.

– Ehkä hänellä on arkistoissaan Juhanin ja Maurin parhaat selostukset. Tai sitten hän tunnisti sen intohimon ja tunteen palon, jolla painoimme Maurin kanssa menemään, Henriksson viittaa selostajapariinsa ja oppi-isänään pitämäänsä selostajalegenda Mauri Myllymäkeen.

Usain Boltilla on hallussaan niin 100 metrin (9,58) kuin 200 metrin (19,19) maailmanennätys. Kuva Pekingin MM-kilpailujen 200 metrin finaalista vuodelta 2015.­

Boltilla on pelkästään Instagramissa noin 10 miljoonaa seuraajaa, ja keskiviikkoiltapäivään mennessä video oli katsottu noin 1,5 miljoonaa kertaa.

– Alkuperäisen lähetyksen katsojamäärä on nyt varmaan ainakin viisinkertaistunut, Henriksson nauraa.

Henriksson muistaa kyseisen kilpailun ja selostuksen hyvin.

– Oli kuuma kesäilta melko tyhjällä Ateenan olympiastadionilla. Kyseinen stadion on niin suuri, että siellä tuo 20 000 katsojaa ei näytä kovin paljolta. Kuten sanon selostuksessakin, Boltin aika meni maailmantilaston kaikkien aikojen listalla viidenneksi, Henriksson kertaa.

Henriksson muistaa, että kyseisestä juoksusta alkoi tuolloin 20-vuotiaan Boltin hurja putki.

– Reilu kuukausi myöhemmin hän juoksi Pekingin olympialaisissa tuolloin käsittämättömän ME:n 19,30. Kun jätetään arvokisat pois laskuista, Bolt taisi juosta kuudesta kovimmasta kakkosen ajastaan kolme meidän selostamissamme lähetyksissä.

Henriksson kertoo selostaneensa ensimmäisen kerran Boltin juoksun vuonna 2005 Lontoossa Crystal Palacessa. Tuolloin Bolt juoksi ensimmäisen kerran Euroopassa alle 20 sekunnin, tarkalleen 19,99.

– Jo silloin ihailtiin sitä 18-vuotiasta pitkänhuiskeaa poikaa, josta puhuttiin, että hänestä voi tulla kaikkien aikojen paras pikajuoksija. Olihan hän jo rikkonut 20-vuotiaiden maailmanennätyksen.

Kyseisenä iltana, 22. heinäkuuta 2005, Henriksson myös tapasi Boltin henkilökohtaisesti.

– Urheilijat ja media majoittuivat usein samoissa hotelleissa ja kulkivat hotellin ja stadionin väliä samoilla busseilla. Sen illan päätteeksi nousimme stadionilta samaan bussiin, jossa Jamaikan pojat olivat.

– Bussi oli melko täynnä, ja hoikempana Mauri joutui erään kuulantyöntäjän viereen. Minä änkesin takapenkille, jossa oli kolme tai neljä jamaikalaista juoksijaa. Tervehdin Boltia ja muita juoksijoita, ja onnittelin Boltia hienosta juoksusta. Muistan vieläkin, miten hän vastasi ja kiitti jamaikalaisella aksentilla, Henriksson kertoo.

– Oli upeaa ja suuri kunnia päästä seuraamaan noin läheltä tuon kokoluokan urheilutähden syttymistä ja tämän uraa.

Usain Boltin tavaramerkkituuletus Pekingin MM-kilpailuissa vuonna 2015.­

Nykyään perheineen Rovaniemellä asuva, muun muassa Arktiset Vedet -luontodokumenttisarjaa tuottava ja Leijonien pelien studioisäntänä Discovery-kanavalla toimiva Henriksson muistelee lämmöllä yhteistyötään Myllymäen kanssa.

– Kun Mauri saa kuulokkeet päähänsä, hänestä kuoriutuu todella intohimoinen ammattilainen. Hänellä oli pikajuoksuja selostaessaan tapana nousta seisomaan, ottaa juoksuasento ja itsekin ikään kuin juosta kilpailu läpi. Joskus kävi niin, että kun juoksijat olivat maalissa, yleisö katsoi Mauria ja taputti hänelle, Henriksson kertoo.

– Kyllä meistä varmasti kuuli ja aisti sen intohimon, jolla selostamiseen suhtauduimme. Olimme todella innoissamme siitä, mitä saimme tehdä.