Patrik Sjöbergin Isabelle-tytär kertoi Expressenille, että Sjöberg on sairaalassa keuhkokuumeen takia.

Korkeushypyn entinen maailmanennätysmies, maailmanmestari ja olympiamitalisti Patrik Sjöberg on joutunut sairaalaan keuhkokuumeen takia, kertoo Expressen.

56-vuotiaan ruotsalaislegendan tytär Isabelle Sjöberg vahvisti lehdelle isänsä olevan sairaalassa.

Sjöbergin ystävä ja entinen agentti Daniel Wessfeldt kommentoi Expressenille myös lyhyesti Sjöbergin tilannetta.

– En tiedä muuta kuin että hän on sairaalassa juuri nyt. Mutta Patrik on vahva, ja voimme vain toivoa, että hän on pian jälleen terve, Wessfeldt sanoi.

Sjöberg voitti korkeushypyn maailmanmestaruuden vuonna 1987 Roomassa. Myös kaksi olympiahopeaa ja yhden -pronssin urallaan voittanut ruotsalainen hyppäsi maailmanennätystuloksen 242 kesällä 1987. Hän ehti pitää ennätyslukemia hallussaan reilun vuoden ajan.

Vuonna 2011 julkaistussa elämäkertateoksessa Det du inte såg (Se, mitä et nähnyt), Sjöberg paljasti hänen suomalaisen valmentajansa ja isäpuolensa Viljo Nousiaisen käyttäneen häntä seksuaalisesti hyväksi 15-vuotiaasta asti.

Päihdeongelmien kanssa pitkään taistellut Sjöberg puhui vuonna 2019 rajusta elämäntapamuutoksestaan. Tämän jälkeen hän on kertonut pysyneensä raittiina.