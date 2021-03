Kommentti: Lotta Haralan tempulla on dramaattinen seuraus – kulttivalmentajan kylmä ratkaisu ajoi pika-aiturin tukalaan tilanteeseen

Suomalaisen yleisurheilun lähihistoriasta ei hevin löydy ennakkotapausta, jossa valmentaja olisi laittanut urheilijan kylmästi penkkaan todettuaan, ettei voi luottaa tähän.

Puolassa pidetyt EM-hallikisat olivat Suomen yleisurheilulle monesta näkökulmasta taivaan lahja. Uusi raikas sukupolvi napsi kolme mitalia, otsikot ylistivät ja kisoista poissa olleidenkin urheilijoiden harjoituskuulumiset antavat aihetta optimismiin.

Yleisurheilukaudesta on tulossa kuuma, vaikka Tokion olympiamenestyksen osalta tuleekin vielä laittaa hellehattuun annos jäämurskaa.

Joskus hyvä asia on aivan erityisen hyvä siksi, että se siirtää huomion pois tapahtumista, joista kukaan ei halua itseensä liittyvää mielleyhtymää. Urheiluliitolle tällainen tapaus on dopingrikkomukseen syyllistyneen Lotta Haralan kaikessa hiljaisuudessa kärsimä urheilun toimintakielto, jonka jatkokertomusta kirjoitetaan paraikaa Suomen urheilun eettisessä keskuksessa (Suek).

Tapaus on aiheuttanut erittäin paljon ristivetoa myös Urheiluliiton sisällä.

Kaikki mullistui

Pika-aiturin urheilijaelämän naisen valitsema suppea tiedotuslinja on suorastaan mullistanut. Yleisurheilussa on hyvin tavallista, että tuloksiin tai valmennussuhteeseen muuten pettynyt ja väsynyt urheilija vaihtaa maisemia. Haralan kollega Nooralotta Neziri vaihtoi Jussi Ihamäen Petteri Jousteeseen 2017. Estejuoksija Jukka Keskisalon ja Risto Ulmalan tulosta takonut unelmaliitto päättyi lyhyeen. Seiväshyppääjä Wilma Murto on viime vuosina etsinyt aidan takaa vihreämpää ruohoa useammallakin vaihdoksella.

Tällainen on aivan tyypillistä äärimmäisen vaativaan, intiimiin lähivalmennukseen perustuvassa urheilumuodossa, jossa kemioiden täytyy toimia.

Ja ennen kaikkea sataprosenttisen luottamuksen.

Ainakaan suomalaisen yleisurheilun lähihistoriasta ei hevin löydy ennakkotapausta, jossa liikenne olisi kulkenut toiseen suuntaan eli valmentaja olisi laittanut urheilijan kylmästi penkkaan todettuaan, ettei voi luottaa tähän.

Kulttivalmentaja Matti Liimatainen teki Haralalle näin kylmän tempun, kun tämä salasi toimintakieltonsa ja osallistui sen aikana tiukkaraamisen sanktion hengen vastaisesti Liimataisen vetämiin harjoituksiin.

Valmentaja osoitti tylysti, että ei riitä, jos vain urheilija luottaa valmentajaan. Tie on kaksisuuntainen.

Saldo toistaiseksi

Kun Haralan toimintakielto sinänsä höyhensarjan dopingrikkomuksesta annettiin sen jo päätyttyä julki, urheilija kiitteli asiantuntijaryhmäänsä, joka sisälsi maailmanluokan urheilujuridista osaamista ja ties minkä sektorin valioseppää.

Saldo toistaiseksi: valmentaja on heittänyt ryhmästä ulos, Suek pohtii lisärangaistusta ja uuden, pätevän, valmentajan löytyminen ainakaan Suomen hyvin pienistä osaajapiireistä on kaikkea muuta kuin helppo tehtävä. Harala kun ei toiminnallaan menettänyt luottamustaan vain Liimataisen silmissä, vaan koko valmentajakollektiivin.

Toivotaan, että taustaryhmä laskutti vain sen, mitä tällaisesta konsultoinnista kannattaa maksaa.

Haralan näkyvimpiä tukijoita urheilijan pullean somekuplan ulkopuolella – siis varteenotettavissa piireissä – on ollut Urheiluliiton toimitusjohtaja Harri Aalto. Hän päätti olla jakamatta tietoa toimintakiellosta oman kirjoituspöytänsä ulkopuolelle.

Toimitusjohtaja on jokaisessa lajiliitossa Suekin ensimmäinen yhteyshenkilö, kun epäillään dopingrikkomusta. Hänen suositellaan jakavan tietoa henkilöille, joilla on merkittävin tiedonsaannin tarve. Tällaisiksi henkilöiksi Aalto ei katsonut esimerkiksi liiton puheenjohtajaa Sami Itania tai huippu-urheilun valmennuspäällikköä, juristinopinnoissaan antidopingin sääntöproblematiikkaan syvällisesti perehtynyttä Tuomo Salosta. Saati Liimataista.

Vaikka julkisuuteen asioista on puhuttu diplomaattisesti, Aallon menettely on herättänyt liitossa jopa raivoa eikä se todellakaan ole mennyt minään läpihuutojuttuna. Lieneekö siis sattumaa, että kun Aalto viime viikon maanantaina totesi, ettei Torunin EM-menestyjille makseta liiton bonuksia, Itani ja Salonen tulivat tiistaina ulos aivan erisisältöisellä viestillä?

Ja vielä...

Hypoteettinen ajatusleikki: Jääkiekkoliiton toimitusjohtaja olisi Kalervo Kummolan puheenjohtaja-aikana salannut tältä, että edustustason pelaaja on kärynnyt testissä. Kauanko toimarin pestiä olisi ollut jäljellä, kun housut kintuissa yllätetty Kummola olisi asiasta lopulta kuullut? A) 15 sekuntia B) 30 sekuntia C) 45 sekuntia?