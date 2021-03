EM-sensaatio Lotta Kemppisen, 22, ura oli jo katkolla – ulkopuolisen oivallus harjoituksissa muutti kaiken

Lotta Kemppinen tuskaili vuosikaudet vammakierteessä, mutta nyt hän on Suomen nopein nainen.

Moni asia oli eri lailla, kun Lotta Kemppinen, 22, valmistautui pari kuukautta sitten hallikauteen. Hän oli lupaava pikajuoksija, jonka tekemiset kiinnostivat vain pientä ja innokasta sisäpiiriä.

Maaliskuun puolivälissä Kemppinen on 60 metrin suomenennätysnainen (7,16) ja sisäratojen EM-hopeamitalisti. Yksi maamme kiinnostavimmista yleisurheilutähdistä.

Urheilu osoitti jälleen kerran arvaamattomuutensa.

– Toisaalta tuntuu, ettei mikään ole muuttunut. Nyt olen istunut kolme päivää kotona omaehtoisessa karanteenissa ihan niin kuin normaalistikin. Mitali oli toki upea saavutus ja paras mahdollinen startti tälle kaudelle. Se antoi paljon uskoa ja buustia tekemiseen, Kemppinen naurahtaa vajaa viikko hopeajuoksunsa jälkeen.

Pyöritys on ollut ankaraa, vaikka hänen elämänsä puksuttaakin näennäisesti samoilla raiteilla kuin ennenkin.

– Aika hektistä ollut. Yhtäkkiä tuli kaikkia mahdollisia reittejä pitkin ihan sikana onnitteluja, joiden kanssa olen ollut vähän pulassakin. Sosiaalisen median seuraajamäärätkin tuplaantuivat hetkessä, eikä siinä meinannut pysyä perässä.

Lotta Kemppinen ja EM-hopeamitali.­

Kemppisen mitalijuoksu oli historiallinen suoritus. Edellisestä 60 metrin naismitalista, Sisko Hanhijoen EM-pronssista, oli ehtinyt kulua massiiviset 32 vuotta.

Saavutuksen erityisyyttä nostaa entisestään se, että Torunin EM-hallit olivat Kemppisen uran ensimmäiset aikuisten arvokisat.

Eikä siinä vielä kaikki: Kemppinen vaihtoi seitsenottelusta pikajuoksuun vasta parikymppisenä, syksyllä 2018. Lajiharjoittelua on takana vaivaiset kolme vuotta.

– Lotalla on aivan hurjasti potentiaalia – hänellä todella on niitä nopeita soluja. EM-mitali tuli verrattain nopeasti, mutta Lotta on harjoitellut vuosien varrella hurjasti. Minun valmennettavani viettävät hallilla todella paljon aikaa, 11 vuotta Kemppistä valmentanut Mervi Brandenburg ilmoittaa.

Sveitsin Ajla Del Ponte (kesk.) vei 60 metrin EM-kullan. Lotta Kemppinen (vas.) kukisti Hollannin Jamile Samuelin neljällä tuhannesosalla.­

Jos kolmessa vuodessa on saavutettu jo EM-hallien mitali, mitä tapahtuukaan, kun treenivuosia ja -tunteja tulee lisää?

– Olen aina ollut sitä mieltä, että mulla on ihan kauheasti potentiaalia, kunhan sen vain saisi ulosmitattua. Lopulta kehitykseni on ollut aika loogista: olen pysynyt vihdoin ehjänä ja pystynyt määrätietoisesti kehittämään heikkouksiani, Kemppinen tuumii.

Loukkaantumiset haittasivat Kemppisen uraa tuskaisen kauan. Hän kärsi koko nuoruusaikansa kroonisista takareisivaivoista, jotka tuhosivat seitsenottelu-unelmat.

Harjoituskaudella saavutettu kehitys ei millään realisoitunut kesäkaudella, kun takareidet paukkuivat kerta toisensa jälkeen. Epätoivo ja turhautuneisuus kasvoivat.

– Mulla oli takana rikkonaisia kausia, ja minun olisi pitänyt saada haltuun niin monia tekniikoita, ettei siitä tullut mitään. Jalat eivät kestäneet. Meni seitsemän vuotta putkeen kesällä jotain mönkään. Se oli tosi ikävää, kun en saanut mitään palkintoa panostuksestani, Kemppinen huokaisee.

Kemppisen kehitys on ollut parin viime vuoden aikana hurjaa.­

Kemppinen ja Brandenburg sinnittelivät pitkään vaivojen kanssa ja jaksoivat uskoa valoisampaan huomiseen – mutta rajat tulivat vastaan aurinkoisella Eläintarhan kentällä kesällä 2018.

Valmentaja muistaa elävästi hetken, jolloin lupaavasta seitsenottelijasta päätettiin alkaa koulia pikajuoksijaa.

– Pituushyppytreenistä ei tullut mitään. Lottaa vain sattui. Olimme hetken hiljaa ja sitten keskustelimme juurta jaksaen, että mitä jos panostettaisiin pikamatkoihin. Ajattelimme, josko jalat kestäisivät pikajuoksuun tähtäävää harjoittelua.

Brandenburg otti loukkaantumiskierteen omaan piikkiinsä, ja oli valmis antamaan kultakimpaleensa jonkun muun käsiin, kun ongelmat eivät kaikonneet heti lajinvaihdon jälkeen.

– Ajattelin, että enhän minä voi pilata potentiaalisen urheilijan uraa omilla virheilläni.

Kemppinen oli eri mieltä.

– Sivuutin sen saman tien ja sanoin, että kyllä me löydetään tapa hoitaa asia, EM-sankari toteaa.

Ja keinot löytyivät. Brandenburg otti samana kesänä yhteyttä hänelle entuudestaan tuttuun urheilulääkäriin, joka suositteli fysioterapeutti Peter Halénin palveluita. Halén tuli seuraamaan kaksikon harjoitussessiota Helsinkiin, ja teki pysäyttävän havainnon.

– Peter mittasi Lotan voimatasot mittarin avulla. Kuvittelimme, että hän on vahva, mutta mittauksista selvisi, että kaduntallaajistakin löytyy vahvempia nimenomaan kriittisistä osista. Siinä vaiheessa olin jo valmis luovuttamaan, mutta Peterin mukaan tilanne oli korjattavissa yksinkertaisilla keinoilla.

Kemppisen heikkoudet löytyivät lonkankoukistajan alueen lihaksistosta, joita ryhdyttiin päämäärätietoisesti kehittämään vahvistavilla lihaskuntoliikkeillä.

Lotta Kemppinen voitti Ruotsi-ottelun 100 metrin kilpailun viime syyskuussa.­

Vammakierre pysähtyi, ja kehityskaari on ollut sen jälkeen jyrkkä. Kemppinen juoksi heti seuraavana kesänä 100 metrin Suomen mestaruuden ja 200 metrin pronssia.

– Käskin Merviä laittamaan ne liikkeet mukaan treeniohjelmaan, jotta voin tehdä ne harjoitusten yhteydessä. Kun opiskelen ja urheilen samaan aikaan, niin iltaisin motivaatio ei enää ole niin korkea tekemään lihaskunto- ja tukiliikkeitä. Pidän sitä tosi tärkeänä juttuna.

Kemppinen on kolme vuotta myöhemmin pikamatkojen (100- ja 60 metriä) nelinkertainen Suomen mestari, suomenennätysnainen ja EM-mitalisti.

Urheilu-ura on kuitenkin edelleen niin alkutekijöissään, ettei hän edes tiedä omaa päämatkaansa.

Satanen on kulkenut tähän saakka paremmin, mutta puolikkaalla ratakierroksella sadasosia saattaa olla napsaistavissa suhteellisesti enemmän.

– Satasella haasteena on saada pidettyä maksimivauhti yllä sen ylimääräiset 40 metriä. Kakkosella kaarijuoksu on ihan selvä kehityksenkohde: se on ollut mulle aina tosi vaikeaa. Mervin filosofia on kuitenkin se, että kakkosella pitää juosta tosi kovaa, jotta satanen kulkee.

Brandenburg kertoo, että hänellä on luja usko Kemppisen kehittymiseen myös 200 metrillä.

– Satanen on toistaiseksi parempi matka, mutta kakkosesta saattaa vielä hyvinkin tulla hänen päämatkansa.

”Urheilu on kiinni niin pienistä asioista”.­

Arvokisamitali tuli ”etuajassa”, mutta Kemppinen ilmoittaa painavasti, että urakka on vasta alussa. Hän vastaa pragmaattisesti uteluihin pitkän tähtäimen tavoitteista ja unelmista.

– Joka päivä pitää olla hereillä: nukkua tarpeeksi, syödä hyvin ja levätä. Urheilu on kiinni niin pienistä asioista.

Brandenburg kuvailee valmennettavaansa hyvin päämäärätietoiseksi urheilijaksi, perfektionistiksikin, jolla on jatkuva tarve kehittyä ja oppia uutta.

Kemppinen on loistanut kovissa paikoissa, mikä ei ole luonteenomaista suomalaiselle yksilöurheilijalle. Hän pinkoi 60 metrin Suomen ennätyksen SM-halleissa, eivätkä uran ensimmäiset aikuisten arvokisatkaan sujuneet hassummin.

Jännitys ei kangista kovapäistä naista.

– Olen aina nauttinut tiukoista kisoista. Minulla on erilainen valmistautumistapa kuin monella muulla. Kyselen aina kisoissa, voiko joku tulla heittämään läppää alkuverryttelyn aikana. Musta on ihan turhaa olla koko päivä omassa kuplassa ja istua nurkassa hiljaa kuulokkeet korvilla.

Lotta Kemppinen (vas.) tuuletti EM-hopeaa heti aikuisten arvokisadebyytissään.­

Tavoitteellinen ja päättäväinen asenne näkyy myös siviilissä. Kemppinen opiskelee neljättä vuotta Helsingin yliopistossa elintarviketieteitä.

– Opintojen ja urheilun yhdistäminen on sujunut hyvin, koska olen tosi tarkka aikatauluttamaan. Kun pääsin sisään yliopistoon, tein heti kolmen vuoden aikataulun siitä, miten opintoni suoritan. Syksyisin keskityn vähän enemmän opiskeluun ja keväisin täysillä urheiluun.