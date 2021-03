Saksalaiskaksikon hurja viikonloppu – juoksivat sairaalan portaita yli vuorokauden ajan

Kestävyyskokeissa aikaisemminkin kunnostautunut Dirk Leonhardt keräsi tempauksellaan varoja lastensairaalalle.

Porrasjuoksu on suosittu kuntoilumuoto. Sitä voi harrastaa myös extreme-muodossa.­

Saksalainen Dirk Leonhardt käytti viime vuoden kesälomansa varsin mielenkiintoisella tavalla. 38-vuotias Leonhardt veti hieman normaalia pidemmän triathlonin. Eikä vain hieman, sillä saksalainen kestävyysihme jatkoi kolmen lajin pyörittämistä 45 päivän ajan. Ei nyt sentään 24 tuntia vuorokaudessa, mutta 16–18 tuntia per päivä.

Hän ui 200 kilometriä, pyöräili 5 400 kilometriä ja juoksi 1 320 kilometriä urakkansa aikana ja pääsi Guinnessin ennätysten kirjaan suorituksellaan. Kaikkiaan kilometrejä kertyi 6 920.

Viime viikonloppuna Leonhardt oli jälleen ennätyksen kimpussa. Tällä kertaa lajina on porrasjuoksu tai pikemmin porrasten nousu. Näyttämönä oli Hessenin osavaltiossa sijaitsevan Gelnhausenin lastensairaala. Sen pihalla on portaat, joilla on pituutta 47 metriä ja askelmia 81 kappaletta.

Leonhardt juoksi portaita edestakaisin yhdessä ystävänsä Judith Strichin kanssa. Tämä on maratonjuoksun harrastaja, mutta ei mikään huippu-urheilija. Kaksikko aloitti urakkansa lauantaiaamuna klo 7.

Jokaisen tunnin jälkeen he lepäsivät viisi minuuttia, minkä jälkeen liike jatkui.

– Rappujen nouseminen on samaan aikaan hardcore-touhua ja äärimmäisen tylsää, Leonhardt tunnusti Frankfurter Allgemeine Zeitungissa.

Leonhardt ei harjoitellut erityisesti rapuissa juoksemista, mutta tiesi mitä oli odotettavissa.

– Tärkeintä ei ole vauhti vaan kestävyys. Alastulo on lopussa raskaampaa kuin portaiden nousu, saksalainen ennakoi viime viikolla.

Alkuperäisenä tavoitteena oli juosta yön yli aina sunnuntai-iltaan (klo 16) asti, jolloin aikaa olisi kulunut 31 tuntia.

Uurastuksen aikana kaksikko päätyi hieman vaatimattomampaan tavoitteeseen eli vanhan ”maailmanennätyksen” rikkomiseen.

– Olosuhteet olivat hieman karummat kuin luulimme, ja kylmä yö vei kaikki voimat, Leonhardt perusteli riman laskua.

Vuorokausi ylittyi kuitenkin komeasti, ja kaksikko jatkoi portaiden hinkkaamista vielä parin tunnin ajan. Päätepiste tuli ajassa 26 tuntia 26 minuuttia, jolla Leonhardt ja Strich pääsevät ennätysten kirjaan. He nousivat portaat yli 800 kertaa edestakaisin ja keräsivät yli 10000 nousumetriä.

Leonhardt sanoo olevansa eräänlainen kestävyysurheiluaddikti, joka pitää kivusta ja kärsimyksestä.

– Äärimmäisyydet kiehtovat minua. Se kuvaa luonteenlaatuani, Leonhardt sanoo.

Saksalaisten suorituspaikka ei ollut vahingossa lastensairaalan alueella. Tempauksellaan he keräsivät varjoja sairaalalle. Gelnhausenin sairaalan hyväksi on juostu portaita vuosina 2018 ja 2019, mutta silloin asialla oli seurajoukkue.