Ruotsalainen hyppäsi EM-hallikisojen pituushypyssä Kristian Pullin edelle upouusilla ihmepiikkareilla

Kansainvälisen yleisurheiluliiton joulukuinen päätös on mullistanut kenkätehtailun.

Puolan Torunissa järjestetyissä EM-halleissa nähtiin kovatasoinen miesten pituushyppykilpailu. Suomalainen ilonaihe oli Kristian Pullin pronssimitali miesten pituudessa SE-tuloksella 824. Samassa kilpailussa nähtiin myös uusi Ruotsin ennätys, kun Thobias Montler venytti lukemiin 831 ja saavutti hopeamitalin.

Tarkkasilmäiset kiinnittivät Torunissa huomiota ruotsalaisen käyttämiin hyppypiikkareihin. Ne eivät olleet tavanomaista mallia, vaan upouudet pituushyppyä varten kehitetyt kengät. Piikkarin kantapää on neliskanttinen eikä pyöreä, kuten yleensä.

Nämä Nike LJ Elite -piikkarit lisättiin Kansainvälisen yleisurheiluliiton (World Athletics, WA) hyväksyttyjen varusteiden listalle 13. helmikuuta, joten niiden käyttö oli sallittua.

World Athletics teki joulukuussa yllättävän päätöksen ja muutti suhtautumistaan uusiin kenkätyyppeihin. Sen mukaan uudet kenkämallit ovat sääntöjenmukaiset 12 kuukauden prototyyppiajan, mikäli ne toimitetaan WA:lle tarkastettavaksi ja ne todetaan ”laillisiksi”. Tämän prosessin jälkeen kenkiä voidaan käyttää kaikissa muissa kilpailuissa paitsi olympiakisoissa ja MM-kilpailuissa. Niissä sovelletaan tarkempia määräyksiä.

Torunissa uusia Niken piikkareita käytti The Telegraph -lehden artikkelin mukaan myös 7-ottelun EM-tittelin vallannut Nafissatou Thiam. Belgialainen hyppäsi ottelun pituushypyssä ennätyksensä 660.

Niken valmistamilla hiilikuitukengillä on tehty viimeisen vuoden aikana lukuisia ennätyksiä radalla ja maantiellä. The Telegraphin mukaan vielä ei ole varmuutta, millaista teknologiaa pituushyppypiikkareissa on käytetty. Tarkempia tietoja odotellessa lajiväki pelkää, että pituushyppy voi muuttua välinelajiksi.