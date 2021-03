Kommentti: Suomi rohmusi jalometallia yleisurheilun EM-kisoista – mitalisteja yhdistää tekijä, jota ei arvosteta riittävästi

Suomalainen yleisurheiluvalmennus on mainettaan parempaa, kirjoittaa Ilta-Sanomien ja Urheilulehden yleisurheiluasiantuntija Lauri Hollo.

Mikä yhdistää yleisurheilun EM-kilpailujen suomalaismitalisteja Kristian Pullia, Ella Junnilaa ja Lotta Kemppistä?

Kaikilla on suomalainen valmentaja, jopa pitkäaikainen sellainen.

Paljon on puhuttu siitä, että suomalaisen valmennuksen kyvyt loppuvat kesken, kun urheilija tulee siihen pisteeseen, että on kansainvälisen huippuvaiheen aika. Viimeksi aiheesta avautui neljänneksi EM-halleissa juosseen Nooralotta Nezirin valmentaja Petteri Jouste.

EM-hallit todistivat päinvastaista. Kristian Pullia on valmentanut koko ikänsä oma isä Seppo Pulli. Lotta Kemppistä on lapsesta saakka valmentanut Mervi Brandenburg. Ella Junnilaa valmensi vuoteen 2016 asti oma äiti Ringa Ropo, minkä jälkeen valmennusvastuu siirtyi Jouko Kilvelle.

Moni kuvittelee, ettei Suomessa ole riittävää valmennusosaamista. Siksi esimerkiksi Hanna-Maari Päkk (os. Latvala) ja Viivi Lehikoinen ovat siirtyneet ulkomaiseen valmennukseen.

Keväällä 2016 Päkk siirtyi Petteri Jousteen tiimistä Floridaan meritoituneen Lance Braumanin talliin. Ne vuodet menivät täysin hukkaan, takapakkia tuli rajusti. Vuonna 2018 hän siirtyi sveitsiläisen huippuvalmentajan Laurent Meuwlyn valmennukseen. Pieni piristyminen tapahtui, mutta omat ennätykset ovat edelleen seitsemän vuoden takaa.

Juniorisarjoissa arvokisojen mitaleja 400 metrin aidoissa kerännyt Lehikoinen puolestaan viihtyi porilaisen Jussi Ihamäen valmennuksessa vuoteen 2020, mutta vaihtoi hänkin täksi kaudeksi Meuwlyn talliin.

Ainakaan hallikauden perusteella mitään kehitystä ei ole näköpiirissä.

Elämmekö me harhassa, että maailmalla tiedetään valmennuksesta paljon enemmän kuin Suomessa? Nykyisin kaikki mahdollinen valmennustietämys on olemassa kirjojen ja kansien välissä sekä netissä. Kyse on sen oikeasta soveltamisesta.

Se on totta, että monissa muissa maissa olosuhteet ovat paremmat ja valmentajilla on mahdollisuus tehdä työtään ammattilaisena. Suomessa mennään muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta oman työn ohella. Sekin on totta, että valmennuskoulutusjärjestelmämme ei ole kaikilta osin ihan ajan tasalla.

Silti suomalaiset yleisurheiluvalmentajat tekevät erinomaista jälkeä. Olisiko siis aika lopettaa oman valmennusosaamisemme väheksyminen? Mitä jos pyrittäisiin vahvistamaan suomalaisten kärkivalmentajien itsetuntoa ja osaamista? Täsmäiskut ulkomaisten huippuvalmentajien vieraaksi olisivat erinomainen keino tähän. Verkosto siihen kyllä löytyy.

Urheilijalle on aina iso riski vaihtaa tutusta ympäristöstä tuntemattomaan. Joskus se voi kantaa hedelmää, mutta usein käy päinvastoin. Kymmeniä suomalaisia on lähtenyt paremman tulevaisuuden toivossa esimerkiksi Yhdysvaltain yliopistokaruselliin ”huippuvalmennukseen”. Kuinka moni urheilija on tullut sieltä takaisin parempana kuin lähti?

Ne ovat laskettavissa epäpätevän sahurin yhden käden sormilla. Mitä jos luotettaisiin suomalaiseen osaamiseen?