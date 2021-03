Kuvat: Aituritähti Tiffany Porter esiintyy EM-kisoissa poikkeuksellisessa tyylissä – ”Haluan vain suojella itseäni”

Britanniaa edustava aituri palasi radoille synnytyksen jälkeen.

Britanniaa edustava Tiffany Porter on Hollannin Nadine Visserin ohella naisten 60 metrin aitajuoksun suurin ennakkosuosikki Torunin EM-halleissa. 33-vuotias Porter asuu ja harjoittelee Yhdysvalloissa, mutta on edustanut Britanniaa vuodesta 2010 lähtien. Porter on vuoden 2014 Euroopan mestari Zürichistä, ja hän juoksi olympiafinaalissa Rion kisoissa 2016.

Puolan hallikisoissa Porter on ehtinyt herättää huomiota juoksemalla maski kasvoillaan. The Telegraph -lehden artikkelin mukaan Porterista tulee ensimmäinen maskin kanssa arvokisavoiton saavuttanut yleisurheilija, mikäli vie sunnuntaina voiton.

– Se ei ole mikään iso juttu, koska harjoittelen päivittäin maski kasvoillani, ja lisäksi minun täytyy pitää sitä työpaikallani apteekissa, Porter sanoo Telegraphin haastattelussa.

Porter ei elätä itseään pelkästään urheilemisella. Hän on koulutukseltaan farmaseutti ja työskentelee apteekissa 22 tuntia viikossa. Aituri asuu synnyinkaupungissaan Michiganissa, jossa korontilanne ei ole hyvä.

Siitä huolimatta hän ei halua ryhtyä saarnaamaan maskipakon puolesta.

– Ihmiset tekevät niin kuin heistä parhaalta tuntuu. En ala kadulla huutelemaan, että ”käyttäkää maskeja” tai vastaavaa.

Tiffany Porter käyttää maskia myös kilpailusuorituksensa aikana.­

Aiturin mukaan hän pitää maskia suojellakseen itseään tartunnalta.

– Maskin käyttäminen on kuuma peruna, josta on syntynyt poliittisia kiistoja, Porter sanoo.

– Haluan vain suojella itseäni, hän perustelee.

Porterin paluu kilparadoille on sykähdyttävää. Hän synnytti kesällä 2019 lapsen. Chidera-tyttären syntymää edelsi monta keskenmenoa.

– Haluan puhua lapsen menetyksestä, kivusta, turhautumisesta ja surusta, koska niitä ei yleensä käsitellä, Porter sanoo.

Hänen mukaansa vaikeasta aiheesta puhuminen auttaa muita yksinäisyyden ja eristäytymisen keskellä.

Urheilemisen ja työelämän yhdistämisellä Porter haluaa näyttää esimerkkiä pienelle tyttärelleen.

Porter sanoo tavoittelevansa 33-vuotiaana ennätyksiään, mutta sanoo elävänsä kahdessa maailmassa; urheilijan ja farmaseutin roolit ovat molemmat tärkeitä osia hänen identiteetistään.

Porterin ennätys 60 metrin aidoissa on 7,80 kymmenen vuoden takaa. Tällä kaudella hän on juossut 7,89 eli kaksi sadasosaa nopeammin kuin Nooralotta Neziri. Sunnuntaina iltapäivällä Porter ja Neziri juoksevat viereisillä radoilla aitojen ensimmäisessä välierässä.

Myös Porterin nuorempi sisko Cindy Sember (s. 1994) on huippuluokan aituri. Hän oli Rion olympiafinaalin nelonen kesällä 2016.