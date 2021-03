Nooralotta Neziri lähtee EM-kisoihin Euroopan tilaston kolmosena – startti ratkaisee: ”Sieltä lähtee kuin jousi”

Yleisurheilun sisäratojen EM-kilpailut Puolan Torunissa käynnistyvät torstaina. Suomi lähtee kisoihin 19 urheilijan joukkueella.

Nooralotta Nezirillä on mahdollisuudet EM-mitaliin Puolassa.­

Aitajuoksija Nooralotta Nezirin ajatukset ovat uran aikana olleet monesti finaalijuoksussa, vaikka hän on vasta asettumassa alkuerien lähtötelineisiin. Keskittyminen on hajonnut, eivätkä tulokset ole silloin olleet hänen odotustensa mukaisia.

Neziri toivoo, että olisi 28-vuotiaana oppinut elämään paremmin hetkessä ja juoksemaan juoksun kerrallaan.

– 60 metrin aidat on sellainen laji, jossa ei voi ennustaa mitään. Alkuerätkin pitää juosta huolellisesti ja kovaa, jotta edes pääsee välieriin ja finaaliin, Neziri sanoi STT:lle.

Puolassa kisattavien sisäratojen EM-kilpailujen aattona Neziri on silti hyvässä asemassa. Euroopan tilaston kolmossija Suomen ennätysajalla 7,91 todistaa tason, mutta kisat pitää juosta ennen kuin saa mahdollisia palkintoja.

– Aiemmin minulla oli tarve miettiä, mitä muut juoksevat. Nyt olen pyrkinyt siihen, etten analysoisi mitään, vaan keskityn omaan rataani, Neziri kertoi.

Puolan Torunissa hän juoksee alkuerät lauantaina. Välierät ja finaali ovat kisojen päätöspäivän ohjelmassa sunnuntaina.

Nezirin sähäkällä pikamatkalla ylitettävänä on neljä aitaa ja kisasuoritus kestää parhaimmillaan alle kahdeksan sekuntia. Kelpo tulosta ei kuitenkaan tule ilman ehjää juoksua.

Neziri kuvaa saaneensa henkisellä tasolla tulosta siitä, että koko hänen fokuksensa on startissa.

– Jos 60 metrin aidoissa saa hyvän startin, on ihan jäätävässä etulyöntiasemassa. Sadan metrin aidoissa on ihan eri asia.

Lähtötelineistä irtautumisessa pitää Nezirin mukaan kuitenkin muistaa kultainen keskitie. Liikaa ei saa jännittää, vaan startin pitäisi tulla selkäytimestä.

– Startti on juoksun hermostuttavin tilanne. Siinä pitää pystyä olemaan rennosti, mutta tietynlaisessa jännitystilassa. Kun laukaus pamahtaa, sieltä lähtee kuin jousi.

Neziri urakoi tammi-helmikuussa neljä kisaviikonloppua Keski-Euroopassa. Heti ensimmäinen finaali Saksan Karlsruhessa toi ennätyksen 7,92, mikä oli Nezirille vahva osoitus hänen ja valmentaja Petteri Jousteen tekemän työn onnistumisesta.

Neziri ehti jo luulla, että ensi kertaa vuonna 2015 juostu 7,97 jäisi ikuisiksi ajoiksi hänen halliennätyksekseen. Hän oli sivunnut aikaa kahdesti.

– 7,97 oli jäänyt vähän kaivelemaan. Karlsruhen jälkeen tiesin jo, että hallikausi on plussalla, Neziri arvioi.

Hän paransi SE-aikaansa Berliinissä 7,91:een ja juoksi saman ajan Ranskan Lievinissä neljä päivää myöhemmin. Etenkin Berliinin juoksu lämmitti, koska hän sai painettua alkuerän lähtökommellukset unholaan ja petrattua finaalissa SE-aikaansa.

– Se kertoi, että vaikka alkuerät menisivät miten vain, mikään muu ei ratkaise kuin se, että ottaa juoksun kerrallaan.

Nooralotta Neziri (oik.) kilpaili Puolan Torunissa jo 17. helmikuuta.­

Yleisurheilijalle hallikausi on hyvä mittari, mutta kuitenkin sivuasia ulkoratakauteen verrattuna. Nezirin mielestä hallijuoksujen isoin anti on siinä, että näkee, mihin suuntaan on menossa kohti kesää.

– Hallikauden juoksuissa on ollut positiivista, että juoksu on kiihtynyt loppua kohden. Signaali sataselle on hyvä, Neziri ennakoi päämatkaansa 100 metrin aitoja.

Hänen satasen aitojen ennätyksensä 12,81 on pian viiden vuoden takaa. Nezirin mielestä ennätyksen on aika siirtyä romukoppaan kesällä.

– 60 metrin aitojen ennätys lisää luottamusta tekemiseen. Ennätys oli henkinen helpotus.