”Mamma mia!” 38 vuotta vanha nuorten ME-tulos rikki – uuden ennätyksen haltijalla huimat yleisurheilugeenit

Italian hallimestaruuskilpailussa Anconassa pamahti lauantaina hurja yleisurheilutulos.

18-vuotias Larissa Iapichino voitti naisten pituushypyn Italian hallimestaruuden huimalla tuloksella 6,91.

Iapichinon tulos on uusi alle 20-vuotiaiden halli-ME. Maailmanennätystä piti nimissään 38 vuoden ajan Heike Drechsler-Bryggare, joka hyppäsi 6,88 vuonna 1983.

– Mamma mia! huusi Italian mestaruuskisojen selostaja maan yleisurheiluliiton julkaisemalla videolla.

Suomalaisen ex-aitajuoksutähden Arto Bryggaren puoliso Drechsler voitti huimalla urallaan muun muassa kaksi olympiakultaa ja maailmanmestaruuden. Vuonna 1983 hän kilpaili vielä tyttönimellään Daute ja edusti DDR:ää.

Iapichinon ennätyshyppy sivusi samalla Italian aikuisten halliennätystä. Sitä piti hallussaan Iapichinon äiti Fiona May, joka hyppäsi 6,91 Valenciassa maaliskuussa 1998.

Iapichinolla ovat yleisurheilugeenit kohdallaan, sillä hänen äitinsä May on kaksinkertainen pituushypyn maailmanmestari. Iapichinon isä Gianni on puolestaan seiväshypyn kolminkertainen Italian mestari.

Larissa Iapichinon äiti Fiona May on kaksinkertainen pituushypyn MM-kultanainen.­

Anconan kisoissa sekä isä että äiti riemuitsivat Larissan menestyksestä. Gazzetta dello Sportin mukaan isä huusi riemuissaan tyttärensä hypyn jälkeen: ”Se on uusi nuorten maailmanennätys”.

Äiti pääsi puolestaan ripustamaan palkintokorokkeella kultamitalin tyttärensä kaulaan.

– Tarvitsen aikaa tajutakseni sen, mitä olen oikein tehnyt. En vielä pysty uskomaan tätä todeksi, Larissa Iapichio sanoi Gazzetta dello Sportin mukaan.