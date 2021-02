Ylen suosikkiasiantuntija joutui jättämään tehtävänsä – ”Selvää, ettei voi jatkaa kuten ennen”

Ylen yleisurheilulähetyksissä puhaltavat uudet tuulet.

Petri Keskitalo (vas.) on Ylen yleisurheiluasiantuntija SM-hallikisoissa. Hän korvasi tehtävässä Jarkko Finnin.­

Tarkkakorvaisimmat urheilun ystävät huomasivat muutoksen Ylen yleisurheilulähetyksessä Jyväskylän SM-hallikisoissa lauantaina.

Yleisurheilulähetyksistä tuttu asiantuntija Jarkko Finni ei enää tulkinnut tapahtumia selostaja Mikko Hannulan rinnalla. Finnin sijaan koppiin oli istutettu entinen yleisurheilija Petri Keskitalo.

Yle Urheilun päällikkö Joose Palonen vahvisti henkilöstövaihdoksen Ilta-Sanomille.

Finnin asiantuntijantehtävät loppuivat, koska hän aloitti viime syksynä Suomen urheiluliiton (Sul) valmennuksen ja koulutuksen johtajana. Finni on uuden roolinsa vuoksi jäävi kommentoimaan yleisurheilijoiden edesottamuksia.

– On varmasti kaikille selvää, että Jarkko Finni ei voi uudessa Sulin valmennuksen johtajan roolissaan toimia Ylen asiantuntijana kuten ennen. Olemme kiittäneet häntä erinomaisesta työstä ja toivotamme onnea ja menestystä, Palonen viestitti.

Palosen mukaan Yle ei kokenut ulkoista painetta Finnin korvaamisesta.

– Yle Urheilu tekee itsenäisesti päätökset asiantuntijoistaan. Ulkopuolisten näkemykset eivät ole vaikuttaneet asiaan, jossa ei ole nähdäkseni mitään epäselvää.

Monialainen lajitietämys teki Finnistä, 49, hyvin suositun asiantuntijan. Palonen kertoo, että Finniä kuullaan Ylen lähetyksissä jatkossakin vieraan tai haastateltavan roolissa.

SM-halleissa äänessä oleva Keskitalo on Finnin tapaan entinen 10-ottelija ja rautainen yleisurheiluosaaja. Hänellä on aiempaa kokemusta Ylen yleisurheilulähetyksistä muun muassa Atlantan olympialaisissa 1996.

Maaliskuun alun EM-halleissa asiantuntijana on puolestaan Tuomas Raja. Hän on kommentoinut yleisurheilua aiemmin Ylen radiolähetyksissä.

– Keskitalolla on vahva lajitausta ja on hienoa, että saimme hänet mukaan, mutta myös Raja ja ruotsinkieliseltä puolelta tuttu Mikael Ylöstalo ovat osaavia asiantuntijoita. Yleisurheilu on Ylelle tärkeä laji, ja pyrimme kasaamaan monipuolisen ja osaavan asiantuntijaryhmän aivan kuten talvikaudella esimerkiksi hiihtolajeissa, Palonen muotoilee.

SM-hallit jatkuvat Jyväskylässä sunnuntaina. Puolan Torunissa käytävät EM-kisat alkavat 4. maaliskuuta.