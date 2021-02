Iron Maidenia sähkökitaralla luukuttava aitajuoksija Ilari Manninen haluaa olla Suomen paras, ja siinä valmentajakin saa kuulla kunniansa

Aitajuoksija Ilari Manninen, 23, on oivaltanut monta tärkeää asiaa jo uransa alkutaipaleella. SM-hallien jälkeen hänellä on edessään aikuisuransa ensimmäiset arvokilpailut.

Varttuneempi urheiluväki muistaa radio-ohjelman Urheilua ja musiikkia, jota Hilla Blomberg juonsi Ylen pääkanavalla lauantai- ja sunnuntai-iltapäivissä 1980-luvun loppupuolella.

Aitajuoksija Ilari Manninen ei ollut tämän klassikon esittämisen aikaan syntynytkään. Silti tämä kombinaatio on ollut 23-vuotiaalle jyväskyläläiselle tuttu jo pitkään. Urheillut hän on koko ikänsä, sähkökitara tuli mukaan kuvioihin noin 12-vuotiaana.

– Kitaran soittaminen on toinen intohimoni. Nautin todella paljon soittamisesta ja esiintymisestä. Koulussa soitin useissa konserteissa, ja pari kertaa olemme veljeni kanssa esiintyneet Muuramen joulukirkossa, Manninen kertoo.

Nykyään Mannisen pyhän kolminaisuuden täydentää tietojärjestelmätieteiden opiskelu Jyväskylän yliopistossa.

– Urheilu ja opiskelu vievät paljon aikaa, mutta yritän ehtiä soittamaan kitaraa joka päivä. Soittaessa saa päästellä höyryjä, ja se on myös rentoutumista. Ja se vaatii niin paljon keskittymistä, että ajatukset irtoavat väkisin urheilusta ja opiskelusta, Manninen sanoo.

– Iron Maiden on yli muiden, sitä tykkään soittaa eniten. Onneksi opiskelija-asuntoni on hyvin eristetty, hän naurahtaa.

Ilari Manninen harjoittelee Jyväskylän Hipposhallissa.­

Yleisurheilun SM-hallikisat käydään viikonloppuna Mannisen kotihallissa Jyväskylän Hippoksella. Manninen on parantanut talvikauden aikana entistä 60 metrin aitojen ennätystään jo kolmesti lukemiin 7,84.

Aika alittaa myös EM-hallikisojen tulosrajan, eli Manninen osallistuu reilun kahden viikon kuluttua Puolan Torunissa ensimmäisiin aikuisten arvokilpailuihinsa.

– Ennätysjuoksu ei ollut kovin onnistunut. Silti kello tykkäsi. Sen verran perustaso on koventunut, Manninen kertoo.

Sunnuntain kilpailussa seurakaveri Elmo Lakka on silti kova kanto kaskessa.

– Vielä Ilari ei ihan pysty voittamaan Elmoa, valmentaja Antti Mero jr ehtii sanoa...

– Mitä? Ai miten niin en pysty! Manninen lähes suuttuu valmentajalleen.

– No, yritän olla realisti, Mero sanoo.

– On totta, että Elmolla on kovempi rutiinitaso. Hänen voittamisensa vaatii minulta nappionnistumisen ja häneltä vähän huonomman päivän. Mutta mahdollista se on, Manninen myötäilee.

Ilari Manninen sanoo, että hänellä on eniten kehitettävää aitomistekniikassa.­

Mannisella on palkintokaapissaan kaksi ulkoratojen SM-hopeaa 110 metrin aidoista ja kolme SM-hallihopeaa 60 metrin aidoista.

– Nopeus ja muut fyysiset ominaisuuteni riittäisivät kovempaankin aikaan, mutta tekniikan haasteet näkyvät erityisesti 110 metrillä.

Maallikolle Manninen kuvailee, että aitojen kohdalla hän menee hieman liikaa ylöspäin, kun pitäisi mennä eteenpäin.

– Jos juoksee vähän varmistellen, ponnistaa helposti liian ylös, jolloin vauhtia katoaa. Näin kävi esimerkiksi talven ennätysjuoksussani. Tavoite olisi mennä aitojen ”läpi”, eli yli mahdollisimman matalalta.

– Paras olisi, ettei osuisi aitoihin lainkaan, mutta miesten aidat ovat niin korkeat, että niihin osuu välillä väkisin. Oleellista on, miten aitaan osuu. Jos osuu yhteen aitaan vähän huonosti, se vaikuttaa jo aika paljon.

Elmo Lakka (keskellä) on toistaiseksi tullut keskinäisissä kilpailuissa maaliin ennen Ilari Mannista (oikealla). Viime syksyn Ruotsi-ottelun 110 metrin aidoissa Lakka voitti, Manninen oli kolmas ja Valtteri Kalliokulju (vas.) neljäs.­

Talven aikana Manninen on punonut myös tukiverkkoaan. Hän pyysi ja sai asiainhoitajakseen myös nyrkkeilijäserkkuaan Vilma Viitasta manageroivan Timo Lithenin.

Juuri ennen haastattelua Manninen kävi Helsingissä sinetöimässä uuden, Lithenin järjestämän sponsorisopimuksen, ja samalla reissulla kaksikko perusti Manniselle toiminimen. Manninen siis ryhtyi urheilijayrittäjäksi, mikä on Suomessa vielä aivan liian harvinaista.

– Yrityksen avulla on helpompi esimerkiksi laskuttaa kumppaniyrityksiä. Vielä ei ole hirveästi laskutettavaa, mutta jospa jonakin päivänä olisi, hän hymähtää.

Tällä hetkellä hänen tulonsa muodostuvat kansallisen tason suomalaisurheilijan perinteisellä kuviolla: opintotuki, asumistuki ja opintolaina.

– Onneksi seuralta (Jyväskylän Kenttäurheilijat) tulee valmennustukea, ja seuran Verso-tiimiltä saan tukea urheilun kuluihin. Näin saan suunnilleen urheilemisen kulut katettua.

Seuraavaakin kehityskohdetta Manninen on jo miettinyt.

– Olen ajatellut kokeilla psyykkistä valmennusta, ehkä jo keväällä. Olen huomannut, että sillä on todella suuri merkitys, mitä oman päänsä sisällä ajattelee. Sillä voi vaikuttaa etenkin tällaisessa herkässä lajissa tosi paljon.

– Kerran paransin päivän toisessa startissa paljon sillä, että ajattelin juoksun etukäteen aivan eri tavalla. Aika parantui 0,3 sekuntia, hän kertoo esimerkin.

Tällaista ajatuksen voimalla syntyvää tulosparannusta ei sunnuntaina nähdä, mutta ehkä jopa 7,7-alkuinen aika.

– Nyt tai viimeistään EM-kisoissa, Manninen naulaa.

Yleisurheilun SM-hallikilpailut Jyväskylässä viikonloppuna. Kilpailujen aikataulu löytyy tästä linkistä.

Sähkökitaran soittaminen auttaa Ilari Mannista saamaan ajatukset pois urheilusta ja opiskelusta.­