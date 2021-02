Valmentajaa vaihtanut Reetta Hurske synkissä tunnelmissa – aikoo jättää EM-kisat väliin: ”Miettimisen paikka”

Nooralotta Neziriä ei nähdä SM-kisoissa, Reetta Hurske jättämässä EM:t väliin.

Reetta Hurske on tyytymätön vauhtiinsa.­

Kolmiloikkaaja Kristiina Mäkelä oli neljäs ja aitajuoksija Nooralotta Neziri kuudes, kun Puolan Torunissa kilpailtiin keskiviikkona yleisurheilun EM-hallikilpailujen esikisat. Illan pettynein oli illan kolmas suomalaisosanottaja, aituri Reetta Hurske, joka ei ”näillä näkymin” ole lähdössä EM-kisoihin.

Mäkelä pääsi ensimmäisellään 13,77, ja se jäi hänen parhaakseen. Kaksi muuta hyväksyttyä suoritusta kantoivat 13,72 ja 13,65. Kisan voitti Kreikan Paraskevi Papachristou maailman kärkituloksella 14,60.

– Nyt oli fyysistä pehmeyttä, joka vei tekemisestä tehoa ja vaikeutti teknisesti hypyn tekemistä, valmentaja Tuomas Sallinen kuvaili suojattinsa kisaa Urheiluliiton sivuilla.

– Tässä on nyt aikaa hyvälle harjoitusjaksolle ennen EM-kilpailuja (5.–7. maaliskuuta).

Neziri voitti 60 metrin aitojen alkueränsä ajalla 8,08, mutta jenkkiaituri Christina Clemonsin kauden kärkiajalla 7,81 voittamassa finaalissa Neziri jäi aikaan 8,19. Finaalin avauslähtö otettiin takaisin ja Nezirille tuli keltainen kortti, eikä toiseen starttiin enää samaa latausta löytynyt.

– En jotenkin ollut fokusoitunut toiseen starttiin. Olin päättänyt ennen ensimmäistä starttia, että nyt otan sellaisen startin, etten ole ikinä ennen ottanut, Neziri kertoi Urheiluliiton sivuilla.

– Olen tyytyväinen, että pystyin sen tekemään, mitä yritin ensimmäisessä startissa. Sitä en tiedä, miksi sain keltaisen kortin. Olisin sitten mieluummin ottanut suoraan punaisen kortin.

”Kolme viikkoa melkein yhtä mittaa reissussa” ollut Neziri ei kisaa tulevan viikonvaihteen SM-kisoissa Jyväskylässä, joten hänen kautensa jatkuu Torunin EM-radalla. Keskiviikkona alkuerään ajallaan 8,26 jäänyt Hurske sen sijaan on sen verran pettynyt hallikauteensa, että EM on jäämässä väliin.

– Varmaan tämä on sisäänajoa valmentajan vaihdoksen jälkeen, mutten ole tyytyväinen. Ei minun tavoitteeni ole ollut juosta tällaista hallikautta, syksyllä Antti Haapakosken valmennukseen siirtynyt Hurske totesi Urheiluliiton sivuilla.

– Näillä näkymin en ole lähdössä EM-kilpailuihin. Nyt on realistisempaa palata treenien pariin ja keskittyä kesään, tämän talven suorituksilla minulla ei olisi EM-kilpailuissa mitään palaa. Reaktio ei toimi, ja alkukiihdytys on heikko. En vaan pääse vauhtiin. Tässä on miettimisen paikka.