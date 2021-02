Nooralotta Neziri on aloittanut kautensa häikäisevästi – valmentaja lataa vieläkin kovemman ennusteen kohti EM-kisoja

Nooralotta Neziri on juossut hallikauden aluksi jokaisessa kisassa alle vanhan Suomen ennätysaikansa.

Nooralotta Nezirin hallikausi on alkanut mahtavasti. Kuva viime kesältä Espoon teemakilpailuista.­

Suomen yleisurheilun kirkkaimpiin tähtiin kuuluva Nooralotta Neziri juoksi tammikuun lopulla hallikauden ensimmäisessä kilpailussaan Saksan Karlsruhessa uuden 60 metrin aitojen Suomen ennätyksen 7,92.

Viime viikolla Berliinissä Neziri, 28, laittoi vielä sadasosan paremmaksi, ja ajan 7,91 hän juoksi myös tämän viikon tiistaina Ranskan Lievinissä.

Nezirin valmentajalle Petteri Jousteelle ennätysajat eivät tulleet tippaakaan puskista.

– Ei ollut lainkaan yllätys. Syksy meni niin hyvin, että kaikesta pystyi ennustamaan tämän. Toki kilpailutilanne on aina eri, mutta kisoissa homma on toiminut, kuten harjoitusten perusteella pystyi olettamaan, Jouste sanoo Ilta-Sanomille.

Ennen alkanutta hallikautta Nezirin ennätys ja SE-aika oli niinkin kaukaa kuin vuodelta 2015, jolloin hän juoksi 7,97. Jouste muistuttaa, että Neziri toki sivusi ennätysaikaansa parilla edellisellä hallikaudella.

Joka tapauksessa Neziri on nyt juossut hallikauden aluksi kolmessa ulkomaisessa, kovatasoisessa kisassa, selvästi alle vanhan ennätyksensä.

Kesästä 2017 lähtien Nezirin henkilökohtaisena valmentajana toiminut Jouste näkee loistavalle kauden avaukselle kaksi merkittävää syytä.

– Tekniikkaa ollaan saatu muutettua. Etujalka toimii paremmin, ja koska juoksussa kaksi jalkaa työskentelee samanaikaisesti, nyt myös ponnistus on parempi. Näin ollen aitojen ylitykset ovat tehokkaampia. Toinen seikka on sitten terveyspuoli, eli kun aikaisemmilla kausilla on ollut pieniä vaivoja, nyt ei ole ollut mitään ongelmia, Jouste iloitsee.

Nooralotta Neziri (vas.) sijoittui kolmanneksi Berliinissä SE-ajalla 5. helmikuuta. USA:n Christina Clemons (kesk.) voitti ja toinen oli Hollannin Nadine Visser.­

Neziri itse kuvaili tekniikkansa kehittymistä tammikuussa Suomen urheiluliiton sivuilla.

– Tekniikassa on haettu sitä, että ponnistus tulisi paremmin loppuun asti. Minulla juoksu jää yleensä vähän ”istumaan”. Tykkään myös koukistaa etujalkaa, ja sitä on yritetty saada pysymään suorempana. Harjoittelussa on paneuduttu paljon keskivartaloon ja tekniikkaan, mikä on tuottanut tulosta. Myös kaikki terveyteen liittyvät asiat ovat balanssissa, pika-aituri kertoi tuolloin.

Fysiikka on ollut Nezirin vahvuus aina. Silti sekin on mennyt eteenpäin. Tammikuussa Neziri esimerkiksi julkaisi Instagramissa videon, kuinka rinnallevedossa polvilta nousee uusi ennätys, 102,5 kiloa.

Videon Nezirin treeneistä Kuortaneelta voit katsoa tästä linkistä.

Hallikisoissa Neziri on saanut myös erinomaisen lähdön, mikä tietenkin korostuu, kun matkana on vain 60 metriä.

– Lähtökin on mennyt eteenpäin. Mutta tärkeintä silti on aitojen välit – se kehitys kumuloituu tietysti sitten kesällä, kun juostaan 100 metriä ja aitavälejä on enemmän, Jouste muistuttaa.

Kokenut valmentaja lataa hurjalta kuulostavan ennusteen hallikauden jatkoa ajatellen.

– Jokainen kisa on tähän mennessä ollut erilainen. Varaa on parantaa vielä kymmenyksen verran, kunhan kaikki saadaan osumaan kohdilleen.

SM-hallit kisataan Jyväskylässä Nezirin nykyisessä kotihallissa 20.–21. helmikuuta. EM-hallit järjestetään Puolan Torunissa 4.–7. maaliskuuta.

Jousteen kova ennuste tarkoittaa, että Neziri on Torunissa yksi mestarisuosikeista. 60 metrin kilpailut ovat toki millipeliä, jossa pienikin virhe voi olla kohtalokas. Siitä saatiin osoitus Lievinissä, kun Neziri sijoittui kakkoseksi: hänelle, Hollannin Nadine Visserille ja Yhdysvaltain Christina Clemonsille kirjattiin jokaiselle loppuajaksi 7,91.

Jos Neziri nipistäisi Jousteen ennustaman kymmenyksen ja juoksisi 7,81, puhuttaisiin ajasta, jolla olisi voitettu kultaa neljissä edellisissä EM-skaboissa.

– Näkisin, että EM-kisoissa mitali on hyvä tavoite. Onnistumisella mestaruuskin on mahdollinen, mutta hyvin pienestähän se on kiinni, Jouste muotoilee.

Edellisissä EM-kisoissa 2019 Glasgow’ssa Neziri oli 60 metrin aidoissa kuudes, Reetta Hurske neljäs.

Nooralotta Neziri ja Petteri Jouste Jyväskylässä syksyllä 2017.­

Suomalaisen nappaamasta EM-hallikisojen mitalista on aikaa yli 20 vuotta. Edellistä suomalaismitalia saatiin todistaa vuonna 2000, kun Timo Aaltonen työnsi Belgian Gentissä kuulakisan voittoon.

Suomen kaikkien aikojen kovin EM-mitalirohmu hallikisoissa on pika-aituri: Arto Bryggare voitti vuosina 1977–1987 kaksi kultaa, kaksi hopeaa ja yhden pronssin.

Urheiluliiton pika- ja aitajuoksujen lajivalmentajana toimivalla Jousteella on tällä hetkellä seitsemän henkilökohtaista valmennettavaa. Nezirin lisäksi hänen ryhmässään Jyväskylässä harjoittelevat pika-aituri Julia Enarvi sekä pikajuoksijat Anniina Kortetmaa, Aino Pulkkinen, Maria Räsänen, Oskari Lehtonen ja Sara Francis.

Heistä Kortetmaa on rikkonut EM-rajan 60 metrillä.